Αλλη μία αποκαθήλωση: Το Σαν Φρανσίσκο «ξήλωσε» άγαλμα του Κολόμβου

Στο σχεδόν καθημερινό πλέον δελτίο αποκαθηλώσεων αγαλμάτων στις ΗΠΑ, το Σαν Φρανσίσκο προσέθεσε το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το οποίο ήταν τοποθετημένο κοντά στον πύργο Κόιτ, σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, πάνω σε λόφο.

Το γλυπτό είχε βανδαλιστεί και στο παρελθόν –και μάλιστα όχι μία φορά– σε διαμαρτυρία για τις σφαγές που είχαν διαπράξει ο Κολόμβος και οι άνδρες του σε βάρος των ιθαγενών πληθυσμών στην Αμερική.

Την πρωτοβουλία για την αφαίρεση πήρε η δημοτική αρχή του Σαν Φρανσίσκο, η οποία, σύμφωνα με τη San Fransisco Examiner, μάλλον κινήθηκε προληπτικά.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε φυλλάδιο που καλούσε σε απομάκρυνση σήμερα Παρασκευή. Με δεδομένο ότι το άγαλμα ζυγίζει δύο τόνους, μια «αυθόρμητη» ενέργεια θα έβαζε το πλήθος σε κίνδυνο.

I saw this on Facebook and was left with deep suspicion. This statue is on the top of a hill and nowhere near the water. And it's oddly specific. Don't forget to bring rope? Naming Pier 31? The zip code? Is it a hoax, a trap, or just someone making flyers? pic.twitter.com/nwAdh7cA2X

— Chris Roberts (@cbloggy) June 14, 2020