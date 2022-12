Και αν το χάσεις, τι έγινε;

Ιούλιος του 2014. Στάδιο Μαρακανά, Βραζιλία. Η Αργεντινή του 27χρονου τότε Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντιμέτωπη με τη Γερμανία. Εικοστό λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ενα τραγικό λάθος των Γερμανών δίνει το περιθώριο στον φορ της Αργεντινής, τον Γκονσάλο Ιγουαΐν, να βρεθεί απέναντι στον Μάνουελ Νόιερ. Ο Ιγουαΐν πλασάρει ιδανικά και η Αργεντινή μπαίνει μπροστά στο σκορ. Οι Γερμανοί παλεύουν για την ισοφάριση αλλά ο τελικός τελειώνει χωρίς άλλα γκολ. Η Ιστορία έχει γραφτεί. Η Αργεντινή είναι πρωταθλήτρια Κόσμου. Ο Μέσι έχει οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του πιο σημαντικού τροπαίου.

Fast Forward στον Δεκέμβρη του 2022. Τι θα άλλαζε στην εικόνα που έχουμε φτιάξει για τον ποδοσφαιριστή Λέο Μέσι αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί έτσι εκείνο το καλοκαίρι στο Μαρακανά;

Φυσικά, ο Ιγουαΐν δεν ευστόχησε ποτέ σε εκείνο το τετ-α-τετ. Η Αργεντινή δεν κατέκτησε ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μέσι δεν οδήγησε την ομάδα του στο τρόπαιο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το παιδί από το Ροζάριο ωρίμασε, μας χάρισε αμέτρητες στιγμές μαγείας, έγινε ακόμα καλύτερος σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Αγγιξε το τέλειο. Εκανε τόσες και τόσες στιγμές αυτό που θεωρούσαμε απίστευτο. Και όμως, για κάποιους ο Μέσι όφειλε να αποδείξει ότι μπορεί να κατακτήσει ένα τρόπαιο με την εθνική του ομάδα. Για αυτούς τους κάποιους, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ισάξιος του Μαραντόνα και του Πελέ.

Επτά χρόνια μετά τον χαμένο τελικό στο Μαρακανά, ο Μέσι έμπαινε στον ίδιο ακριβώς αγωνιστικό χώρο με τους συμπαίκτες του για τον τελικό του Κόπα Αμέρικα. Απέναντί του ήταν η Βραζιλία του καλού του φίλου Νεϊμάρ. Σε έναν πολύ κακό αγώνα, που έγινε σε έναν τραγικό αγωνιστικό χώρο, η Αργεντινή επικράτησε με 1-0. Ο αργεντινός εκφωνητής άκουσε το σφύριγμα της λήξης αλλά έκανε περίπου 20 δεύτερα για να πει στο μικρόφωνο ότι «η Αργεντινή είναι πρωταθλήτρια Αμερικής». Η είδηση ήταν άλλη. «Se terminó, Leo. Se terminó» επαναλάμβανε σχεδόν κλαίγοντας. «Τελείωσε Λέο. Τελείωσε». Το μαρτύριο του Μέσι πράγματι είχε ολοκληρωθεί. Η δική του Αργεντινή είχε φύγει, επιτέλους, θριαμβεύτρια από έναν τελικό.

se terminó leo.. se terminó

Its over leo.. its over pic.twitter.com/gepaWuaAPp

