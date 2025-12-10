Τζούντι Ντεντς: Ξεχνώ τι ημέρα είναι αλλά όχι τα έργα του Σαίξπηρ

Ενώ η ηλικία μπορεί να έχει φθείρει την ικανότητα της ντέιμ Τζούντι Ντεντς να θυμάται τι έχει να κάνει αύριο, όπως λέει η ίδια, δεν ξεχνά ποτέ τα αγαπημένα της αποσπάσματα από τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Η Ντεντς, που έκλεισε τα 91, δήλωσε στους Times ότι τα γηρατειά έχουν αφήσει το σημάδι τους στο σώμα της, με την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας να συνεχίζει να διαβρώνει την όρασή της και την καθημερινότητά της να εξαρτάται από έναν «χορό» βοηθών.

Η ηθοποιός, ίσως η πιο αναγνωρισμένη της Βρετανίας, έδωσε μια εκτενή συνέντευξη πριν από το ντοκιμαντέρ που εξερευνά τους δεσμούς της με τον Σαίξπηρ, περιλαμβανομένου και του ερωτήματος εάν κάποιος πρόγονός της είχε συναντήσει τον δραματουργό.

Ο Χάρβι Λίλι, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Judi Dench: Shakespeare, My Family and M», είπε ότι ήταν «αλησμόνητο» να τη βλέπει «να αποδίδει άψογα αποσπάσματα, χωρίς να έχει κάνει καμία πρόβα» από έργο που είχε ερμηνεύσει τελευταία φορά πριν από 40 χρόνια.

Εχει πρωταγωνιστήσει σε τουλάχιστον 33 παραστάσεις με έργα του Σαίξπηρ, στη μεταφορά του BBC «The Hollow Crown», σε τρεις κινηματογραφικές προσαρμογές και έχει ενσαρκώσει κάποτε και τη σύζυγο του Σαίξπηρ, την Αν Χάθαγουεϊ.

Σε συνέντευξή της στο Radio Times, η Ντεντς είπε ότι νιώθει τυχερή που ακόμη θυμάται αποσπάσματα του Σαίξπηρ, προσθέτοντας: «Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι θα κάνω αύριο». Οταν ρωτήθηκε αν φοβάται μήπως «χάσει τον έλεγχο», η Ντεντς απάντησε: «Ω, ναι, και μου συμβαίνει ήδη». Η Ντεντς αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2012 ότι είχε διαγνωστεί με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, η οποία τότε σήμαινε ότι χρειαζόταν άλλοι να της διαβάζουν τα σενάρια.

Η Ντεντς, η οποία έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 1957 στο Old Vic, συνέχισε να εργάζεται, αν και δεν θα υπήρχαν άλλες εμφανίσεις ως «M» στη σειρά ταινιών «James Bond» μετά την έβδομη και τελευταία της εμφάνιση στην ταινία «Skyfall» του 2012.

Κατάφερε να κερδίσει το όγδοο Olivier Award για τον ρόλο της στο έργο του Σαίξπηρ «Χειμωνιάτικο Παραμύθι», είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες και έμαθε ακόμη και να ραπάρει με τον MC Lethal Bizzle.

Τα τελευταία χρόνια, επίσης, συμμετείχε τακτικά σε φεστιβάλ βιβλίου για την προώθηση του βιβλίου της με τίτλο «Shakespeare: The Man Who Pays the Rent» («Σαίξπηρ: Ο άνθρωπος που πληρώνει το νοίκι»), όπου διασκέδαζε το κοινό με αποσπάσματα από το έργο του βάρδου.

Το ντοκιμαντέρ επεκτείνεται σε μια προηγούμενη ανακάλυψη: ότι μια μακρινή προγιαγιά της Ντεντς ήταν κυρία επί των τιμών στο δανέζικο κάστρο που ενέπνευσε το Ελσινόρ, το σκηνικό του «Αμλετ» του Σαίξπηρ.

Η νέα θεωρία είναι ότι ένας, εξίσου μακρινός προπάππος της Ντεντς, ο Αντερς Μπιλ, ο οποίος ήρθε στην Αγγλία ως μέλος της βασιλικής συνοδείας το 1606, μπορεί να συνάντησε τον Σαίξπηρ, ο οποίος τότε βρισκόταν στην αυλή του Ιακώβου Α’. Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν «μια μεγάλη περιπέτεια να εξερευνήσω την πιθανότητα ένας πρόγονός μου να βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον ήρωά μου, τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ».

Η Ντεντς αστειεύτηκε στη συνέντευξη ότι αν συναντούσε τον Σαίξπηρ τώρα, θα τον ρωτούσε: «Γράφεις άλλο έργο; Υπάρχει κάποιος ρόλος για μένα; Κάποια γριά που κάθεται σε μια γωνία και έχει μια ωραία ατάκα σε κάποιο σημείο, όχι πάρα πολύ. Και θα μπορούσε να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια του έργου;».

Η Ντεντς μίλησε επίσης για μερικούς από τους ισχυρούς άνδρες του Χόλιγουντ με τους οποίους συνεργάστηκε και οι οποίοι αργότερα καταστράφηκαν από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Παραμένει φίλη με τον Κέβιν Σπέισι, τον αμερικανό ηθοποιό που «αποσύρθηκε» έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που του αποδόθηκαν το 2017. Αθωώθηκε από τις ποινικές κατηγορίες στο Λονδίνο το 2023 και κρίθηκε αθώος σε μια αστική αγωγή στη Νέα Υόρκη το 2022. «Ο Κέβιν αθωώθηκε και επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων», είπε η Ντεντς για τον ηθοποιό που είχε επαινέσει στο παρελθόν για την υποστήριξή του μετά τον θάνατο του συζύγου της Μάικλ Γουίλιαμς το 2001, την εποχή που γύριζαν μαζί την ταινία «The Shipping News».

