Τα «μαγικά» του Σάμιουελ Λούις στα κοστούμια της Lady Gaga

Ο Σάμιουελ Λούις είναι ο 26χρονος αυστραλοταϊβανέζος designer των σουρεαλιστικών συνόλων, με τα οποία έχει πάθει εμμονή τελευταία η Lady Gaga. Είναι γνωστό ότι η εμβληματική βασίλισσα της ποπ προσκυνάει με ιερή πίστη τον βωμό του θεάματος. Ο ανερχόμενος σχεδιαστής μόδας έχει δημιουργήσει τα σύνολα της σταρ για τα μουσικά βίντεο «Disease» (όπως το γκρι σύνολο από βαμμένο στο χέρι μετάξι, που δίνει την ψευδαίσθηση της αποσύνθεσης) και «Abracadabra» (το φουτουριστικό κόκκινο φόρεμά της θυμίζει την αγάπη του Λούις για τον κορσέ), και, πιο πρόσφατα, για το κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy 2025 και την κεντρική σκηνή του Coachella. Και τώρα χρειάστηκε να ξεπεράσει τα όριά του για την παγκόσμια περιοδεία της Lady Gaga.

Η «γεμάτη αίμα» επιστροφή της ντίβας στην παγκόσμια σκηνή έγινε με την περιοδεία της «Mayhem Ball», η οποία ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου 2026. Το φαντασμαγορικό show ξεκινά με μια πλημμυρίδα κόκκινου, σε μια σκηνή με κόκκινες κουρτίνες και κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν. Είναι η Lady Gaga, οπότε η θεατρικότητα των παραστάσεών της είναι κάτι συνηθισμένο. Καθώς, δε, τα φώτα ανάβουν, γίνεται σαφές ότι η σταρ δεν στέκεται πάνω σε μια γιγάντια σκηνή, αλλά, στην πραγματικότητα, τη φοράει, γράφει στην βρετανική εφημερίδα The Guardian η Ντίβια Βενκαταράμαν.

Κάτω από το μιλιταριστικό μπούστο, η φούστα του φορέματός της μετατρέπεται σε βελούδινες κουρτίνες ύψους 7,5 μέτρων. «Δεν είναι απλά ένα φόρεμα. Είναι ένα συγκινητικό έργο τέχνης, ένα κατόρθωμα μηχανικής», λέει ο Σάμιουελ Λούις, ο οποίος ονειρεύτηκε το design του και το δημιούργησε σε συνεργασία με την Αθίνα Λότον, ενδυματολόγο με έδρα το Λος Αντζελες.

Η έκτασή του γίνεται εμφανής μόνο όταν η φούστα της Lady Gaga ανοίγει αποκαλύπτοντας από κάτω ένα μεταλλικό κλουβί, με χορευτές που στριφογυρίζουν και απλώνουν τα χέρια τους πίσω από ατσάλινες μπάρες. Ο Λούις έπρεπε να ξεπεράσει τα όριά του για να ονειρευτεί και να πετύχει αυτό το σχέδιο. «Επρεπε να σκεφτούμε: πόσο γιγάντιο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο;», λέει στον Guardian.

Μετά την αποφοίτησή του από το ινστιτούτο Polimoda της Φλωρεντίας το 2022, ο Λούις έγινε γρήγορα γνωστός στους κύκλους των διασημοτήτων για το συνδυασμό σχολαστικής μηχανικής και ενός είδους χαοτικού, grungy ρομαντισμού, ένα μείγμα που κάνει το έργο του να φαίνεται κινητικό και πειθαρχημένο. Εκτός, δε, από τη Lady Gaga, έχουν τιμήσει επίσης το έργο του η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Τσάπελ Ρόουν, μέλη των Blackpink, η ηθοποιός και μοντέλο Τζούλια Φοξ αλλά και η Madonna, ενώ σχεδιάζει επίσης τη χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της Κριστίνα Αγκιλέρα.

Ο Σάμιουελ Λούις στο αφιέρωμα της αυστραλιανής Vogue

Σχεδιάζει περίπλοκες κατασκευές – φορέματα μέσα σε φορέματα σαν ρωσικές κούκλες, άψογους κορσέδες, κομμάτια με κίνηση, που ταιριάζουν μεταξύ τους και μεταμορφώνονται σε άλλα πράγματα. Αυτά τα κομμάτια πρέπει να λειτουργούν, να αντέχουν το βάρος και την καταπόνηση πάνω σε μια σκηνή. Το να σχεδιάζεις για την ομορφιά είναι ένα πράγμα. Το να σχεδιάζεις, όμως, κάτι που πρέπει να επιβιώσει σε μια παράσταση είναι εντελώς διαφορετικό, σχολιάζει στον Guardian η Ντίβια Βενκαταράμαν.

Ο Λούις απορρίπτει την εκτίμηση ότι είναι πρώιμα ταλαντούχος, ένα παιδί – θαύμα σαν να λέμε, προτιμώντας αντ’ αυτού να μιλάει για τον ιστό της αράχνης των πολιτιστικών επιρροών του, με τον κινηματογράφο να αποτελεί μεγάλο μέρος τους. Αυτή τη στιγμή είναι κολλημένος με το «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» (2013), ταινία με βρικόλακες του Τζιμ Τζάρμους στην οποία πρωταγωνιστεί η Τίλντα Σουίντον.

Τα σύνολά του είναι, σε μεγάλο βαθμό, εμπνευσμένα από τη «ροκ της δεκαετίας του 1970 και το grunge των δεκαετιών του 1980 και του 1990», λέει, και συχνά είναι φτιαγμένα με «υφάσματα που μπορεί να μην είναι τέλεια, που αποπνέουν μια αίσθηση φθοράς». Συνδυάζει τη Ντέμπι Χάρι με πολυτελή υλικά της βικτωριανής εποχής, και γοητεύεται από σιλουέτες που ακολουθούν τη μορφή ενός σώματος, για να παραμορφωθούν στη συνέχεια και να γίνουν κάπως φανταστικές.

«Δεν ήμουν πάντα ο καλύτερος σχεδιαστής, αλλά, μέσα από την επιδίωξη να πετύχω -βλέποντας ταινίες, διαβάζοντας βιβλία, ακούγοντας μουσική, βλέποντας τέχνη- μπόρεσα να γίνω καλύτερος σχεδιαστής. Πρέπει να ασχολείσαι με τα πράγματα για να γίνεις καλύτερος, πιστεύω ακράδαντα σε αυτό», τονίζει.

Το προσωπικό του στυλ στηρίζεται στη σεξουαλική έλξη και το πάθος της ροκ της δεκαετίας του 1970 για τα παντελόνια καμπάνα, τα σταυρωτά σακάκια και τις γοτθικές μπότες. «Το να συνδυάζω ρούχα είναι ένας τρόπος για να έχω πρόσβαση σε αυτό το σχεδιαστικό μυαλό, ακόμα και όταν δεν σχεδιάζω στην πραγματικότητα», λέει στον Guardian. Ωστόσο, το στυλ του μπορεί να μην είναι πάντα πρακτικό: «Είμαι γνωστός για το ότι βάζω μπότες με τακούνι σε πεζοπορία», λέει.

Η βάση του πρωτοποριακού νεαρού designer είναι η Μελβούρνη, αλλά φέτος η δουλειά του τον έχει εκτοξεύσει σε όλο τον κόσμο, από το Λος Αντζελες μέχρι το Παρίσι και από την Ιταλία μέχρι τη Νότια Κορέα. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, αλλά μιλάει με μια τρυφερή σπαστή προφορά, μια κληρονομιά της δουλειάς του πατέρα του σε πρεσβείες, η οποία οδήγησε την οικογένεια στις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Ινδία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστρία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του Λούις.

Η σουπερ σταρ της K-pop, Ροζέ, με το ασπρόμαυρο μποά του Σάμιουελ Λούις

Το τελευταίο look που σχεδίασε για την εμφάνιση της σούπερ σταρ της K-pop, Ροζέ, στην Ταϊβάν περιλάμβανε ένα φτερωτό ασπρόμαυρο μποά, μια αναφορά στην εντυπωσιακή ουρά της ενδημικής καρακάξας της Ταϊβάν.

Η επιτυχία ήρθε μέσω του Instagram, καθώς το διαδίκτυο έχει γεφυρώσει τις γεωγραφικές αποστάσεις: «Με το Ιντερνετ, μπορείς να τα καταφέρεις από όπου κι αν βρίσκεσαι», σχολιάζει και προσθέτει: «Είμαι απόδειξη αυτού».

Η διαδικτυακή προβολή, ωστόσο, δεν σβήνει το γεγονός ότι οι αυστραλοί σχεδιαστές συχνά δεν πετυχαίνουν μέχρι να φύγουν από τη χώρα τους. «Πολλές φορές, η προσοχή στρέφεται στους ανθρώπους που έχουν ήδη εδραιωθεί στο εξωτερικό. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την ιδέα για το Παρίσι και το Μιλάνο ως τους “αληθινά” σημαντικούς τόπους της μόδας. Αλλά δεν εστιάζουμε σε αυτό που συμβαίνει εδώ. Περιμένουμε μέχρι να παρουσιαστεί κάποιος στο Παρίσι και μετά λέμε, “Α, τώρα ενδιαφερόμαστε”», τονίζει.

Η αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Τζούλια Φοξ με το εμβληματικό φόρεμα του Σάμιουελ Λούις

Οι διασημότητες έχουν διαμορφώσει την καριέρα του. «Η αληθινή τέχνη στη μόδα, στις μέρες μας, φοριέται από διασημότητες», παραδέχεται και εξηγεί ότι αυτοί οι άνθρωποι «έχουν τους πόρους που επιτρέπουν αυτό το είδος εξερεύνησης, και σε αφήσουν να έχεις τρελές ιδέες».

Τώρα ο Λούις ετοιμάζει την πρώτη του κολεξιόν, η οποία θα περιλαμβάνει κομμάτια επί παραγγελία και ready-to-wear. Θα κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα είναι εμπνευσμένη από «την ιδέα της συλλογής πραγμάτων μέσα στον χρόνο, βρίσκοντας την ομορφιά σε όλα χωρίς να νοιάζεσαι τόσο πολύ τι είναι και τι αντιπροσωπεύουν, βλέποντας- απλά τη μαγεία τους», εξηγεί.

Παραδέχεται, τέλος, ότι αντιμετωπίζει την πρόκληση να βασιστεί στους κορσέδες και στα «ακραία κομμάτια» που δημιουργεί για διάσημους πελάτες, χωρίς ωστόσο να περιμένει από αυτούς να «θυσιάσουν» τους θώρακές τους: «Θέλω πραγματικά να φτιάξω κάτι που θα σε κάνει να αναρωτιέσαι, “Τι στο καλό είναι αυτό; Πώς λειτουργεί;”», τονίζει.

