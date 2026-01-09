Επιγραφικό Μουσείο: 10ος κύκλος επιμορφωτικών διαλέξεων – ομιλητής ο Κώστας Σουέρεφ

Η Εταιρεία Συγγραφέων εγκαινιάζει τον 10ο κύκλο επιμορφωτικών διαλέξεων, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στις 18.00, σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο (Τοσίτσα 1). Οι διαλέξεις θα συνεχιστούν την Τετάρτη 21 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα.

Ο φετινός κύκλος, με γενικό τίτλο «Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι των τόπων, του λόγου και της ιστορίας», εντάσσεται σε μια ευρύτερη παράδοση ανοιχτών, διεπιστημονικών προσεγγίσεων που καλλιεργεί η Εταιρεία Συγγραφέων.

Τα θέματα των διαλέξεων εκτείνονται σε πεδία όπως η γλωσσολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, αλλά και οι σύγχρονες επιστημονικές και θεωρητικές αναζητήσεις, αναδεικνύοντας τον μύθο όχι ως στατικό αφήγημα, αλλά ως ζωντανό φορέα κοινωνικής μνήμης και ιδεολογίας.

Κεντρικός ομιλητής του κύκλου είναι ο αρχαιολόγος και συγγραφέας, ο Κώστας Σουέρεφ, ο οποίος προσεγγίζει τους αρχαίους ελληνικούς μύθους μέσα από τις «ανθρωποκεντρικές μήτρες» τους, τον τόπο προέλευσης και το ιστορικό τους υπόβαθρο.

Οπως σημειώνει ο ίδιος, στόχος του είναι να αναδείξει τη διαμόρφωση και τη διαχρονικότητα των μύθων, αξιοποιώντας τοπογραφικά, αρχαιολογικά και φιλολογικά δεδομένα, αλλά και να ανοίξει έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε συγκεκριμένες αρχαίες θέσεις και τις κοινωνίες που τις παρήγαγαν.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων

1η Συνάντηση – Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Η εισαγωγική διάλεξη εστιάζει στον κόσμο του Ομήρου, με αναφορές στις αγροτικές κοινωνίες της εποχής και στο «δούναι και λαβείν» της Οδύσσειας, η οποία προσεγγίζεται ως μια ιδιότυπη κιβωτός προκερματικής οικονομίας.

2η Συνάντηση – Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Στο επίκεντρο τίθενται οι μύθοι του δυτικού ελληνικού χώρου: η περίπτωση του Αλκίνοου στην Κέρκυρα και ο κύκλος των Φαιάκων της Σχερίας, ο ομηρικός δεσμός Ολύμπου και Δωδώνης, οι μορφές κοινωνικής και πολιτικής συσπείρωσης στο Βόρειο Ιόνιο, καθώς και οι μύθοι της Ακαρνανίας, της Αιτωλίας και των Κυθήρων, ως σταυροδρόμι Αιγαίου και Ιονίου.

3η Συνάντηση – Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Η τρίτη διάλεξη διευρύνει τον γεωγραφικό και μυθολογικό ορίζοντα: ο Ηρακλής και ο Ιόλαος στη Σαρδηνία, η ομηρική γεωγραφία του Θερμαϊκού Κόλπου, αλλά και οι μύθοι της αρχαίας Μακεδονίας και της Χαλκιδικής φωτίζονται μέσα από ιστορικές και αρχαιολογικές αναγνώσεις.

Ενας ομιλητής με πολυετή διαδρομή

Ο Κώστας Σουέρεφ, γεννημένος στην Κέρκυρα, έχει σπουδάσει Αρχαιολογία και Ιστορία στην Ελλάδα και την Ιταλία, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Scuola Normale Superiore της Πίζας και διδακτορικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως αρχαιολόγος και προϊστάμενος σε Εφορείες Αρχαιοτήτων της Βόρειας Ελλάδας, διεξήγαγε ανασκαφές και επιμελήθηκε εκθέσεις με σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, έχει πλούσιο συγγραφικό και δοκιμιακό έργο και ενεργή παρουσία στον χώρο των γραμμάτων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται κράτηση θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τη συντονίστρια των διαλέξεων, Αγγελική Στρατηγοπούλου (Εταιρεία Συγγραφέων), στο email a.stratigopoulou@yahoo.gr

Σε περίπτωση συμπλήρωσης των θέσεων θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση· διαφορετικά, η συμμετοχή θεωρείται επιβεβαιωμένη.

Ενας κύκλος διαλέξεων που απευθύνεται τόσο στο ειδικό όσο και στο ευρύτερο κοινό, προσκαλώντας το να ξαναδεί τους αρχαίους ελληνικούς μύθους ως ζωντανές αφηγήσεις, βαθιά δεμένες με τον τόπο, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη.

