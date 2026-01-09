Το σκάνδαλο των deepfakes «φρενάρει» το Grok – παρεμβάσεις Βρετανίας και ΕΕ

Το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας X του Ελον Μασκ, απενεργοποίησε για τους χρήστες χωρίς συνδρομή τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων, έπειτα από τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε η παραγωγή μη συναινετικών, σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων γυναικών και ανηλίκων – ανάμεσά τους και της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ .

Οι εικόνες, που δημιουργήθηκαν μέσω επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο πραγματικών προσώπων, ώστε να εμφανίζονται γυμνά ή σε σεξουαλικοποιημένες στάσεις, γνωστές ως deepfakes, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και έφεραν την πλατφόρμα στο επίκεντρο πολιτικής και θεσμικής πίεσης.

Σε σχετική ερώτηση χρηστών στο X, το Grok απάντησε λιτά: «Η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων είναι προς το παρόν διαθέσιμες μόνο για συνδρομητές επί πληρωμή. Μπορείτε να εγγραφείτε για να ξεκλειδώσετε αυτές τις λειτουργίες».

Η απόφαση ελήφθη αφού ο Μασκ βρέθηκε αντιμέτωπος με απειλές για πρόστιμα, κανονιστικές παρεμβάσεις και ακόμη και με το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πλατφόρμας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Guardian.

Στην πράξη, η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών έχει αποκλειστεί από τη δημιουργία εικόνων. Oσοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση είναι ταυτοποιήσιμοι μέσω πλήρων προσωπικών στοιχείων και δεδομένων πιστωτικής κάρτας που διατηρεί η πλατφόρμα, γεγονός που –θεωρητικά– επιτρέπει τον εντοπισμό τους σε περίπτωση κατάχρησης.

Παράλληλα, ο δημόσιος λογαριασμός @Grok έχει δεχθεί αυστηρούς περιορισμούς. Ωστόσο, καταγγελίες αναφέρουν ότι μέσω ξεχωριστής εφαρμογής Grok, όπου το περιεχόμενο δεν δημοσιοποιείται, μη συνδρομητές εξακολουθούν να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένο υλικό με γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με έρευνα του Guardian το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για πορνογραφικά βίντεο γυναικών χωρίς τη συναίνεσή τους, αλλά και για εικόνες ακραίας βίας, που απεικονίζουν γυναίκες να πυροβολούνται ή να δολοφονούνται.

Η επιλογή να περιοριστεί η λειτουργία μόνο για τους μη συνδρομητές χαρακτηρίστηκε «προσβλητική για τα θύματα» από τον εκπρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι «απλώς μετατρέπει μια παράνομη πρακτική σε premium υπηρεσία».

Ο Κιρ Στάρμερ έχει ήδη δηλώσει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει αυστηρά μέτρα, καλώντας το X «να βάλει τάξη» στον καταιγισμό εικόνων Τεχνητής Νοημοσύνης που απεικονίζουν ημίγυμνες γυναίκες και παιδιά.

Αφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας de facto απαγόρευσης της πλατφόρμας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι η ρυθμιστική αρχή Ofcom έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης.

Βάσει του Online Safety Act, η Ofcom μπορεί να ζητήσει δικαστικό αποκλεισμό ιστοσελίδων ή εφαρμογών και να επιβάλει πρόστιμα έως το 10% του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας.

Στο μεταξύ, σε αυστηρότερη επιτήρηση του X προχώρησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επέβαλε συντηρητικό μέτρο, διατάσσοντας την πλατφόρμα να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και τα δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot έως το τέλος του 2026.

Οπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομά Ρενιέ, πρόκειται για κίνηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμα στοιχεία, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες για τη συμμόρφωση της εταιρείας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου η ΕΕ είχε ήδη επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X για παραβίαση του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Την ίδια ώρα, έρευνα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης AI Forensics, με έδρα το Παρίσι, εντόπισε περίπου 800 εικόνες και βίντεο πορνογραφικού και σεξουαλικά βίαιου περιεχομένου που δημιουργήθηκαν μέσω του εργαλείου Grok Imagine, με τους ερευνητές να μιλούν για υλικό «επαγγελματικής ποιότητας».

