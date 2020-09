Το αυτοκίνητο του «Αγιου» επιστρέφει με ένα υπέροχο ρεστομόντ

Όσοι είναι αρκετά μεγάλοι (σνιφ…) για να θυμούνται την τηλεοπτική σειρά «Ο Άγιος» με τον αείμνηστο μπον βιβέρ Ρότζερ Μουρ, πιθανότατα θα ‘χει κατακαθίσει σε μια γωνιά του σκληρού τους δίσκου και εκείνο το υπέροχο λευκό κουπέ της Volvo. Ο κωδικός του ήταν P1800. Εντάξει, δεν ήταν τόσο παλιό.

Το δίθυρο αριστούργημα του σχεδιαστή Pelle Petterson -σε μια εποχή που οι σκανδιναβοί δε φημίζονταν για το εκλεπτυσμένο αυτοκινητικό ντιζάιν- έμεινε στην παραγωγή από το 1961 έως το 1973. Ήταν ακριβώς η εποχή που περιμέναμε πώς και πώς τον Άγιο σε ασπρόμαυρους, συνήθως, δέκτες της εποχής. Ο Ρότζερ, οι ωραίες παρουσίες που τον συνόδευαν, η νίκη του καλού ενάντια στους κακούς και ένα -out of the box- σουηδικό κουπέ ως όχημα μεταφοράς παιδικών φαντασιώσεων.

Η Volvo δεν έκανε την κίνηση κατά τα νεότερα χρόνια να φέρει ένα διάδοχο του εμβληματικού P1800 στην παραγωγή. Μάλλον είχε απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατηγορία και το πρότζεκτ θα ήταν οικονομικό ρίσκο. Όμως η αυτοκινητική είδηση της ημέρας είναι πως ένα ρεστομόντ (όπως λέγονται πλέον οι αναβιώσεις κλασικών αυτοκινήτων με σύγχρονα εξαρτήματα) βασισμένο στο P1800 έκανε την εμφάνισή του στο διαδυκτυακό ωκεανό.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία που το ανέλαβε είναι η -μάλλον άγνωστη για τους περισσότερους- Cyan Racing. Αν όντως το όνομα δε σας λέει κάτι, πρόκειται για το μία έξυπνη περίπτωση: ιδρύθηκε το 1996 για να συμμετέχει σε αγώνες με Volvo. Αν σας φέρει ποτέ ο δρόμος σας προς Σουηδία, ίσως δείτε πολλούς φίλους της μηχανοκίνητης αδρεναλίνης να τρέχουν με Volvo σε ιδιότυπους αγώνες. Όπως, για παράδειγμα, στον αγώνα των €1,000.

Στη συνέχεια η Cyan Racing σύστησε την Polestar, ένα τμήμα που εξέλισσε τα γρήγορα Volvo. Αν πήγε καλά; Τόσο που η ίδια η Volvo πήγε και την αγόρασε. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος σε αυτοκίνητα Τουρισμού, το 2017.

Αν όλα αυτά τα ιδρυματικά δε σας λένε κάτι, μάλλον αρκεί να σκρολάρετε στις φωτογραφίες του ρεστομόντ. Εκφράζει με το δικό του τρόπο το ρετρό και δείχνει πειστικό για όσους ονειρεύονται ένα κλασικής φόρμας κουπέ -μικρό σχετικά, λιτό σχεδιαστικά και με χρώμιο στη γρίλλια- σε συνδυασμό με σύγχρονα μηχανολογικά εξαρτήματα.

Κάτω από το καπό του P1800 Cyan βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος κινητήρας 420 ίππων, μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων (για να διατηρείται η μηχανική αίσθηση στο χέρι) και στον πίσω άξονα έχει φύγει για την αποθήκη ο παλιός άξονας δίνοτας τη θέση του σε μία σύγρονη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Σιγά μη στεκόταν εύκολα στο δρόμο με τόση υπερτροφοδοτούμενη ισχύ. Όπως, επίσης, σιγά μην δε φρόντιζαν να ενισχύσουν το γερασμένο σασί προκειμένου να αντέξει την επιπλέον πίεση. Θα έτριζε συθέμελα αν δεν είχαν κάνει τα δέοντα.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά το αυτοκίνητο του «Άγιου» κάνει τη δική του ρετρό επιστροφή εν έτει 2020. Δεν υπάρχει ασπρόμαυρος δέκτης, ούτε εβδομαδιαίο ραντεβού για την τηλεοπτική σειρά που θώπευσε την παιδική μας ψυχή. Για τους αμετανόητους, ωστόσο, υπάρχει και το YouTube.