Γιατί η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί δυσφορία σε εκατομμύρια ανθρώπους;

Ενας δρυοκολάπτης στέκεται πάνω στον κορμό ενός δέντρου. Με το ράμφος του κρατά ένα βελανίδι, ενώ δεκάδες άλλα είναι αποθηκευμένα πάνω στον μεγάλο κορμό. Η περιγραφή μοιάζει χαριτωμένη. Η αποτύπωση σε εικόνα όμως δεν προκαλεί τα ίδια ευχάριστα συναισθήματα σε όλους τους ανθρώπους.

Πριν από μερικές ημέρες, κάποιοι χρήστες μέσων κοινωνικών δικτύωσης άρχισαν να μοιράζονται τη φωτογραφία του πουλιού να τοποθετεί βελανίδια σε έναν κορμό δέντρου.

Πολύ γρήγορα, εκτός από τα χαριτωμένα σχόλια, εμφανίστηκαν και κάποιοι που δήλωσαν ότι αναστατώνονται ή ακόμα και αηδιάζουν με τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Η αντίδρασή τους όμως δεν αφορά τον όμορφο δρυοκολάπτη, ούτε τα βελανίδια του. Το πρόβλημά είναι οι τρύπες που είχε δημιουργήσει στον κορμό του δέντρου και μάλιστα σε ακανόνιστους σχηματισμούς.

This Acorn Woodpecker admiring his stash in a granary tree pic.twitter.com/ppHgSVoyfK

