Public: Τα ευπώλητα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία (24/2-01/3)

Το Public, το Νο 1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, δημοσίευσε τις λίστες με τα ευπώλητα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία της εβδομάδας που πέρασε

Αναλυτικά:

Τα δέκα δημοφιλέστερα από όλες τις κατηγορίες

Το Δώρο, Ξενάκης Στέφανος, Key Books

The Subtle Art Of Not Giving A F*Ck, Manson Mark, Εσοπτρον

Φλόγα Και Άνεμος, Δάνδολος Στέφανος, Ψυχογιός

Το βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει οι γονείς σου, Perry Philippa, Διόπτρα

Ένα Παιδί Από Το Πουθενά, Ζέη Άλκη, Μεταίχμιο

Η Ρόζα του Αρκά: σε δύσκολη Θέση, Αρκάς, Πατάκης

Δίαιτα Βασικής Ινσουλίνης The Dr. Dellis Diet, Δελλής Δημήτρης (dr), Λιβάνη

Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδος, Διβάνη, Λένα Πατάκη

Ζακέτα να πάρεις!, Π. Ανδρέας Κονανος, Ψυχογιός

Το κλαμπ των 5 π.μ., Robin Sharm, Διόπτρα



Ελληνική Λογοτεχνία

Φλόγα Και Άνεμος, Δάνδολος Στέφανος, Ψυχογιός

Ένα παιδί από το πουθενά, Ζέη Άλκη, Μεταίχμιο

Τοξικός Εραστής, Δεγαμινιώτης Δημήτρης, Εκδόσεις Υδροπλάνο

Το Κόκκινο Ποτάμι (10η Έκδοση), Τσιρικίδης Χάρης, Κυριακίδη

Οι ρετσίνες του βασιλιά, Ζουργός Ισίδωρος, Πατάκη

Νουρίν: Η νύχτα που φώτισε τη μέρα, Τζιρίτα Μαρία, Ψυχογιός

Μια φορά και ένα μπορώ, Στυλιαρά Ρενέ, Queens Publications

Ο πρώτος αμέθυστος, Τσαμπάνη Μελίνα, Ωκεανός

Ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος, Αγγελάκας Γιάννης, Καστανιώτη

Δεξί Κίτρινο Λουστρίνι,Τεκου Ιφιγένεια, Ψυχογιός



Μεταφρασμένη Λογοτεχνία και Αστυνομικό

Το πείραμα, Sebastian Fitzek, Διόπτρα

Η Σιωπηλή Ασθενής, Michaelides Alex, Διόπτρα

Μοναχικη Εκδίκηση, Maclean Sarah, Διόπτρα

Η Τελευταία Ευχή, Andrzej Sapkowski, Σελήνη

Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, Οουενς Ντελια, Δώμα

Ο Καλός Γιός You-Jeong Jeong Μεταίχμιο

Το Ινστιτούτο, King Stephen, Κλειδαριθμος

Όσοι αγαπιούνται, Victoria Hislop, Ψυχογιός

Το Μυστήριο των Εφτά Ρολογιών, Agatha Christie, Ψυχογιός

Δράκουλας, Μπραμ Στοκερ, Public Βιβλιοθήκη



Non fiction

Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδος, Διβάνη Λένα, Πατάκη

What The Fact, Mikeius, Κλειδάριθμος

Sapiens μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου Harari Yuval, Αλεξάνδρεια

2015 Καύσωνας στην Αθήνα Στεφος Νίκος Αθενς Bookstore

150 συμβουλές για σωστό Μάνατζμεντ Harvard Business Review Πατάκης

Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα Hawking Stephen Πατάκη

24 ώρες στην Αρχαία Αθήνα Philip Matyszak Brainfood

Η τελευταία μπλόφα: το παρασκήνιο του 20, Βαρβιτσιώτη Ελ./Δενδρινου Βικ., Παπαδόπουλος

Αθήνα 1204-1456: Τα Άγνωστα Χρόνια Καντζινος Λευτέρης Μεταίχμιο

Τα Ελγίνεια Και Τα Πορτοκάλια – Επίγονοι ή κληρονόμοι;, Θεοδωρόπουλος Τάκης, Μεταίχμιο



Ευ ζην

Το Δώρο, Ξενάκης Στέφανος, Key Books

The Subtle Art of Not Giving A F*Ck, Manson Mark, Έσοπτρον

Το βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει οι γονείς σου, Perry Philippa, Διόπτρα

Η Ρόζα του Αρκά: σε δύσκολη θέση, Αρκάς, Πατάκης

Δίαιτα Βασικής Ινσουλίνης The Dr. Dellis Diet Δελλής Δημήτρης (dr), εκδόσεις Λιβάνη

Ζακέτα να πάρεις! Π., Ανδρεας Κονανός, Ψυχογιός

Το κλαμπ των 5 π.μ., Robn sharm, Διόπτρα

Τι ακριβώς να πεις, Jones m. Phil, Κλειδάριθμος

Κάν’ το να συμβεί τώρα, Χατζηβασιλειου Β./Παπαδόπουλος, Κλειδάριθμος

Διαλειμματική Νηστεία Αποφυγή Νόσων, Συλλογικό, Αρμός

Kids

Το Καπλάνι Της Βιτρίνας, Άλκη Ζέη, Μεταίχμιο

Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα 14: Κακος, Χαμος Τζεφ Κινι.Ψυχογιός

Ο Μπαμπάς Μου, Soosh, Brainfood

Ο Ρένος και η Ροκ Le Huche Magali, Πατακης

Το Μυστικό Του Μαύρου Βράχου, Todd-Stanton Joe Petita, Demas Ltd

20 σπουδαία αγόρια που άλλαξαν τον κόσμο», Troiano Rosalba, Διόπτρα

Η Αλεπού Μοδίστρα, Ντουμα Χριστίνα, Ελληνοεκδοτική

Peppa Pig Νερομαγεια 1, Anubis

Ο Λύκος Ζαχαρίας Μαθαίνει για τα Συναισθήματα, Lallemand Orianne, Παπαδόπουλος

Μαζί Σου Κι Εγώ, Χολς Σμριτι, Πατάκης

Ξενόγλωσση Λογοτεχνία

Mythos: A Retelling Myths Of Ancient Greece, Fry Stephen, Penguin Books

Less Greer, Andrew Sean, Back Bay Books

Season Of Storm,s Andrzej Sapkowski, Gollancz

Ps I Love You, Ahern Cecelia, Harpercollins

Pet Sematary, King Stephen, Hodder & Stoughton

The Cabin, Jorn Lier Horst, Penguin Books

Middle England, Coe Jonathan, Penguin Books

Normal people, Sally rooney, Faberand Faber

Laws of human nature, Robert Greene, Profile Books

I owe you one, Kinsella Sophie, Black Swans

Ξενόγλωσσo – Non Fiction

Everything Is F*Cked: A Book About Hope, Manson Mark, Harpercollins

Factfulness Hans, Rosling/Ola Rosling, Sceptre

12 rules for life Peterson, Jordan b., Penguin Books

Older But Better But Older, Caroline De Maigret, Random House

5 Am Club: Own your morning elevate your life, Sharma Robin, Harpercollins

Fascism And Democracy, George Orwell, Penguin Books

Educated, Westover Tara, Windmill

21 Lessons for the 21st Century, Harari Yuval, Noah Vintage

Laws Of Human Nature, Robert Greene, Profile Books

Capital And Ideology, Thomas Piketty, Harvard

Ξενόγλωσσο – Kids

One of us is next, Karen Mcmanus, Penguin Books

Unlocking the Universe, Stephen Hawking, Penguin Books

The Kid Who Came From Space, Ross Welford, Harpercollins

Fire With Fire, Han Jenny, Simon & Schuster Uk

Baby Touch: Words, Penguin Books

Diary Of A Wimpy Kid: Wrecking Ball Book, Kinney Jeff, Penguin Books

Wayward Son, Rainbow Rowell, Independent Publishe

Infinity Son Adam Silvera Simon & Schuster Uk

The Queen Of Nothing, Holly Black Little Brown

The Fork, The Witch, And The Worm, Christopher Paolini, Penguin Books

Ξενόγλωσσο – Comics

Sandman vol. 5 Gaiman , Dc Comics

Dragon ball super vol. 7, Viz Media

One piece vol. 92, Viz media

Smashed: Junji Ito Story Collection Junji Ito Viz Media

Attack on titan vol. 29, Isayama Hajime Kodansha Comics

Dark Nights: Metal Snyder Scott Dc Comics

Berserk deluxe vol. 3 hc Miura Kentaro, Dark Horse

Infinite Earths Esstl Wolfman Marv, Dc Comics

Demon slayer: kimetsu no yaiba vol. 10, Koyoharu Gotouge, Viz media

Doomsday Clock Part 1, Geoff Johns, Dc Comics