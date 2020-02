Public: Τα ευπώλητα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία (10/2-17/2)

Το Public, το Νο 1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, δημοσίευσε τις λίστες με τα ευπώλητα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία της εβδομάδας που πέρασε

Αναλυτικά:

Τα δέκα δημοφιλέστερα από όλες τις κατηγορίες

Το Δώρο Ξενάκης Στέφανος, Key Books

The Subtle Art Of Not Giving A F*Ck Manson Mark, Εσοπτρον

Το κλαμπ των 5 π.μ. Robin sharm Διόπτρα

Δίαιτα Βασικής Ινσουλίνης The Dr. Dellis Diet Δελλής Δημήτρης (dr), Λιβάνη

Το πείραμα Sebastian fitzek, Διόπτρα

Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδος Διβάνη Λένα, Πατάκη

Το κόκκινο ποτάμι (10η Έκδοση) Τσιρικίδης Χάρης, Κυριακιδη

Η σιωπηλή ασθενής Michaelides Alex, Διόπτρα

Νουρίν: Η νύχτα που φώτισε τη μέρα Τζιρίτα Μαρία, Ψυχογιός

Η τελευταία ευχή Andrzej Sapkowski, Σελήνη



Ελληνική Λογοτεχνία

Το Κόκκινο Ποτάμι» (10η Έκδοση) Τσιρικίδης Χάρης, Κυριακίδη

Νουρίν: Η νύχτα που φώτισε τη μέρα Τζιρίτα Μαρία, Ψυχογιός

Ένα παιδί από το πουθενά, Ζέη Άλκη, Μεταίχμιο

Οι ρετσίνες του βασιλιά Ζουργός Ισίδωρος, Πατάκη

Ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος Αγγελάκας Γιάννης, Καστανιώτη

Ταξιδι στη Βενετία Μαντά Λένα, Ψυχογιός

Αγάπη Μέδουσας: Ιστορική Προδοσία γραμμένη στο κύμα Ανδρουλάκης Μίμης, Πατάκη

Μια φορά και ένα μπορώ Στυλιαρά Ρενέ, Queens Publications

Πικρό γάλα Σακελλαρόπουλος Μένιος, Ψυχογιός

Ο πρώτος αμέθυστος Τσαμπάνη Μελίνα, Ωκεανός



Μεταφρασμένη Λογοτεχνία και Αστυνομικό

Το πείραμα, Sebastian Fitzek, Διόπτρα

Η Σιωπηλή Ασθενής, Michaelides Alex, Διόπτρα

Η Τελευταία Ευχή, Andrzej Sapkowski, Σελήνη

Το δωμάτιο με τα ψέματα, French Nicci, Διόπτρα

Όσοι αγαπιούνται, Victoria Hislop, Ψυχογιός

Κίνητρο Χ Ahnhem Stefan, Διοπτρα

Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, Οουενς Ντελια, Δώμα

Δράκουλας, Μπραμ Στοκερ, Public Βιβλιοθήκη

Γυναίκες χωρίς έλεος, Lackberg Camilla, Μεταίχμιο

Τραγωδία σε τρεις Πράξεις, Agatha Christie, Ψυχογιος



Non fiction

«Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδος», Διβάνη Λένα, Πατάκη

Αναμνήσεις Ενός Μολυβένιου Στρατιώτη, Μαυρογορδάτος Γιώργος, Πατάκη

What The Fact, Mikeius, Κλειδάριθμος

Η τελευταία μπλόφα: το παρασκήνιο του 20, Βαρβιτσιώτη Ελ./Δενδρινου Βικ., Παπαδόπουλος

Κάτω από το κατώφλι Mlodinow Leonard, Πανεπιστημιακες Εκδόσεις Κρήτης

Sapiens μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου Harari Yuval, Αλεξάνδρεια

24 ώρες Στην Αρχαία Αθήνα Philip Matyszak, Brainfood

Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα Hawking Stephen, Πατάκη

Πώς λειτουργεί η ψυχολογία Συλλογικό, Κλειδάριθμος

Μορφωμένη Westover Tara, Ίκαρος



Ευ ζην

Το Δώρο Ξενάκης Στέφανος, Key Books

The Subtle Art of Not Giving A F*Ck Manson Mark, Έσοπτρον

Το κλαμπ των 5 π.μ. Robn sharm, Διόπτρα

Δίαιτα Βασικής Ινσουλίνης The Dr. Dellis Diet Δελλής Δημήτρης (dr), εκδόσεις Λιβάνη

Συλλέκτης στιγμών – Ένα σκοτάδι Λευκό, Workshop Creative Agency

Kobe Bryant – Στον κόσμο του Lazenby Roland, MVPublications

Το βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει οι γονείς σου Perry Philippa, Διόπτρα

Street Food Άκης Πετρετζίκης, Ψυχογιός

Κλασικά Παραμύθια: για να μάθεις ποιος είσαι Μπουκαι Χορχε, Opera

Ζακέτα να πάρεις! Π. Ανδρεας Κονανός, Ψυχογιός

Kids

Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα 14: Κακος Χαμος Τζεφ Κινι, Ψυχογιός

Ο Ρένος και η Ροκ Le Huche Magali, Πατακης

20 σπουδαία αγόρια που άλλαξαν τον κόσμο», Troiano Rosalba, Διόπτρα

Ο μπαμπάς μου, Soosh, Brainfood

Το μυστικό του μαύρου βράχου Todd-Stanton Joe, Petita demas ltd

Βρες με! Οι αριθμοί, Ψυχογιός

Frozen 2 η Ιστορία, Μίνωας

Peppa Pig Νερομαγεία 1, Anubis

Ο αρκουδάκος πάει βόλτα με το τρένο! Davies benji, Ίκαρος

Το Μικρό Αγόρι και τα 4 Αβγά Τσάνταλη Κατρίνα, Διόπτρα

Ξενόγλωσση Λογοτεχνία

Little women Louisa Alcott, Penguin Books

You Caroline Kepnes, Simon & Schuster Uk

Find me Andre Aciman, Faberand Faber

The silent patient Alex Michaelides, Orbit

Middle England, Coe Jonathan, Penguin Books

Where the crawdads sing Delia Owens, Little Brown

Normal people, sally rooney, Faberand Faber

Circe: the international no. 1 bestselle Miller Madeline, Bloomsbury

The Outsider Stephen King, Hodder & Stoughton

Those Who Are Loved Victoria Hislop, Headline

Ξενόγλωσσo – Non Fiction

Everything Is F*Cked: A Book About Hope Manson Mark, Harpercollins

Brief answers to the big questions Hawking Stephen, Hodder & Stoughton

12 rules for life Peterson Jordan b., Penguin Books

Surrounded By Idiots Erikson Thomas, Ebury Press

5 Am Club: Own your morning elevate your life Sharma Robin, Harpercollins

21 Lessons for the 21st Century Harari Yuval, Noah Vintage

Capital and ideology, thomas piketty, Harvard

Factfulness Hans Rosling/Ola Rosling, Sceptre

Philosophy for polar explorers Erling Kagge, Penguin Books

Educated, Westover Tara, Windmill

Ξενόγλωσσο – Kids

One of us is next Karen Mcmanus, Penguin Books

All The Bright Places: Film Tie-In, Jennifer Niven, Penguin Books

Five Feet Apart Lippincott Rachael, Simon & Schuster Uk

Unlocking the Universe Stephen Hawking, Penguin Books

Little word: in a city (a push-and-pull black Allison, Penguin Books

The bear the piano the dog & the fiddle Litchfield David Wide, Eyed Editions

Queen of air and darkness Clare Cassandra, Simon & Schuster Uk

Little word: to the Moon A Push-And-Pull Adventure Black Allison, Penguin Books

A sprinkle of sorcery Michelle Harrison, Simon & Schuster Uk

The kid who came from space Ross Welford, Harpercollins

Ξενόγλωσσο – Comics

Attack on titan vol. 29 isayama hajime, Kodansha Comics

Joker 10 anniv ed blk lb Azzarello Brian, Dc Comics

Dceased Taylor Tom, Dc Comics

Batman: sins of the father Gage Christos, Dc Comics

To kill a mockingbird lee harper/fordham fred, William Heinemann

American gods: My Ainsel neil gaiman/p. craig, Russell Headline

Jojos bizarre adventure: part 4 vol. 1, Hirohiko Araki, Viz Media

No longer human Junji Ito/Osamu Dazai, Viz Media

20th century boys: perfect edition vol.6, Naoki Urasawa, Viz Media

Age of conan: belit, Tini Howard, Marvel Comics