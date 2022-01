Ο πολυτάραχος βίος της Σινέντ Ο’ Κόνορ

Πως υπέφερε πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής της ο Σινέντ Ο’Κόνορ το έχει αποκαλύψει η ίδια πολλές φορές. Εχει, όμως, αναφέρει ότι παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις άλλες τόσες αγωνίες που πέρασε, «πίσω δεν θέλω να γυρίσω».

Ωστόσο η ζωή εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σκληρή μαζί της και να την επαναφέρει στην αρχή της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει τα τελευταία πολλά χρόνια να στέκεται στα πόδια της, δεδομένου ότι η 55χρονη τραγουδίστρια από την Ιρλανδία καλείται σήμερα να ξεπεράσει μια συμφορά ανείπωτη, ήτοι τον θάνατο του Σέιν, ενός εκ των τεσσάρων γιων της, ο οποίος απέδρασε από κλινική όπου βρισκόταν υπό παρακολούθηση αφότου αποπειράθηκε δις να αυτοκτονήσει και εντοπίστηκε (έπειτα από δύο ημέρες που αγνοούνταν) νεκρός από την ιρλανδική αστυνομία. Ηταν μόλις δεκαεπτά χρόνων.

Η μητέρα του, στο μήνυμα μέσω του οποίου κοινοποίησε τον χαμό του, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ηταν το αληθινό φως της ζωής μου». «Ομως το φως έσβησε, αφήνοντας τη θέση εκ νέου στο σκοτάδι», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κιάρα Μαφιολέτι της Corriere della Sera στο ρεπορτάζ της, υπενθυμίζοντας πως την Σινέντ Ο’ Κόνορ «ανέκαθεν τη συντροφεύει το σκοτάδι».

Η ζωή της γεννημένης στο Δουβλίνο την 8η Δεκεμβρίου του 1966 Σινέντ Ο’Κόνορ άρχισε να είναι δύσκολη και ταραχώδης από τα παιδικά της χρόνια. Μετά τον χωρισμό των γονιών της, όταν εκείνη ήταν μόλις εννέα ετών, την ανατροφή της ανέλαβε η μητέρα της, με τη μικρή Σινέντ να καθίσταται θύμα των καταχρήσεών της και της κακοποιητικής συμπεριφοράς της και να αναπτύσσει μαζί της μια σχέση αγάπης – μίσους, την οποία εξέφρασε στη συνέχεια σε πολλά τραγούδια της.

