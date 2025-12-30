Ταμείο Ανάκαμψης: Η ιστορική ευκαιρία που εκπνέει τον Αύγουστο του 2026

Με την είσπραξη 2,1 δισ. ευρώ, ζεστό χρήμα που ήρθε από τις Βρυξέλλες στα τέλη Νοεμβρίου και μπήκε στα ταμεία του κράτους, η Ελλάδα έχει λάβει συνολικά 23,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) τα τελευταία τρία χρόνια.

Δικαίως η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών υπερηφανεύεται ότι κατάφερε να απορροφήσει το 65% των πόρων του ΤΑΑ και να κλείσει τον Προϋπολογισμό του 2025 (στοιχεία Νοεμβρίου) με πρωτογενές πλεόνασμα 12,6 δισ. ευρώ.

Τα ερωτήματα, όμως, που εγείρονται είναι πολλά και επίκαιρα:

1. Πού πήγαν τόσα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν περίσσεψε τίποτε για τη στήριξη και την ανάπτυξη του αγροτο-διατροφικού τομέα της οικονομίας αφού, όπως διαπιστώσαμε όλοι, πέραν του «αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ», αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν είχαν πρόσβαση ούτε στο ΕΣΠΑ ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά τα χρόνια;

2. Με ποιο σχέδιο θα κινηθεί η κυβέρνηση για να εισπράξει τα 12 δισ. ευρώ που απομένουν μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, καθώς τότε ουσιαστικά κλείνουν τα βιβλία του Ταμείου Ανάκαμψης για όλες τις χώρες και για την Ελλάδα; Κανείς δεν μπορεί να ελπίζει σε παρατάσεις, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί πως όσα χρήματα μείνουν αδιάθετα θα κατευθυνθούν στο νέο Ταμείο για τους εξοπλισμούς και την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (reArm Europe), που αποτελεί και τη νέα προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Με αυτά τα δεδομένα , ο καθ’ ύλην αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στη Βουλή αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ανέφερε, δε, ότι τον Δεκέμβριο κατατέθηκε και το έβδομο αίτημα πληρωμής, ύψους ενός δισ. ευρώ για το σκέλος των επιχορηγήσεων και 300 εκατ. ευρώ στο δανειακό σκέλος, χρήματα που θα μπουν στα ταμεία μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

«Εχουμε ήδη λάβει 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Η στόχευσή μας είναι να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ», είπε ο υπουργός, αν και γνωρίζει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.

«Πολλά τα λεφτά, δύσκολα τα προαπαιτούμενα»

Υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να ολοκληρώσει τις προαπαιτούμενες δράσεις, μεταξύ των οποίων παραμένει ο στόχος για την επιτάχυνση απονομής Δικαιοσύνης, ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και καθιέρωσης συστήματος αυτόματης (on line) απόδοσης του 50% του ΦΠΑ από την ταμειακή μηχανή των επιχειρήσεων στο Δημόσιο την ίδια ημέρα που τον καταβάλλουν οι καταναλωτές, τότε το υπουργείο Οικονομίας θα υποβάλει μέσα στο 2026 τρία αιτήματα για την είσπραξη των αδιάθετων πόρων.

Συγκεκριμένα:

Α’ Τρίμηνο 2026: 8 η δόση δανείων, ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Β’ Τρίμηνο 2026: 9 η δόση δανείων, ύψους 2,61 δισ. ευρώ, και 8 η δόση επιδοτήσεων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ (4,31 δισ. ευρώ) και, τέλος,

Γ’ Τρίμηνο 2026 : 9 η δόση επιδοτήσεων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Θα προλάβει;

Πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο ερώτημα πού πήγαν μέχρι σήμερα τα λεφτά, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν τα εξής:

«Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, έλαβαν τη µερίδα του λέοντος των δανείων του Ταµείου Ανάκαµψης που έχουν συµβασιοποιηθεί έως σήµερα. Ο κλάδος της πράσινης ενέργειας έχει απορροφήσει το 39,1% των δανείων, µε έργα συνολικού προϋπολογισµού 6,9 δισ. ευρώ.

Ακολουθούν ο κλάδος του τουρισµού, µε το 22,1% των δανείων, και έργα µε συνολικές επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η µεταποίηση, με τις μεγάλες βιομηχανίες να έχουν απορροφήσει το 18,4% των δανείων.

Συνολικά, μέχρι τώρα έχουν υπογραφεί 542 δανειακές συµβάσεις με μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις για έργα προϋπολογισµού 17,69 δισ., µε τα δάνεια από το Ταµείο Ανάκαµψης να ανέρχονται σε 7,8 δισ. ευρώ.

Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πουθενά

Από τα στοιχεία αυτά, και ανατρέχοντας στον κατάλογο των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε προγράμματα επιδοτήσεων του ΤΑΑ, δεν βρίσκεται πουθενά ούτε ο πρωτογενής τομέας ούτε καν η «πράσινη», δηλαδή η βιολογική, γεωργία.

Στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ο οποίος μπορεί και θα έπρεπε να αποτελεί κλάδο αιχμής για την ελληνική οικονομία, στον κατάλογο των 100 μεγάλων επενδύσεων διακρίνουμε ότι μόνο η εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ενισχύθηκε με δάνεια 83 εκατ. ευρώ και η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ («Βίκος») εξασφάλισε δανειακή σύμβαση ύψους επίσης 83 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.

Οπως αποκάλυψε το Protagon.gr, στην ίδια λίστα φαίνεται ότι πριμοδοτήθηκαν η επένδυση μονάδας για (υδροπονική) παραγωγή ντομάτας, αλλά και μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, προφανώς για να δημιουργήσουν ή να εκσυγχρονίσουν κέντρα logistics που είναι απαραίτητα για την λειτουργία και ανάπτυξη τους.

Από αυτά τα στοιχεία είναι προφανείς και οι επιλογές (πολιτικές, επιχειρηματικές κ.ά.) που έγιναν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τού Ελλάδα 2.0

Οι προτεραιότητες της τελευταίας στιγμής

Το ερώτημα πλέον είναι τι μπορεί να γίνει τώρα, καθώς το ΤΑΑ, που αποτέλεσε μια ιστορική ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, εισέρχεται στην τελική ευθεία.

Οι σκέψεις που υπάρχουν για να μη χαθούν λεφτά, αλλά να φτάσει (επιτέλους) κάτι και στους μικρομεσαίους και στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, είναι να εγκριθεί ένα μεγάλο ποσό στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου να διατεθεί με ελκυστικούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Παράλληλα, όμως, θα προχωρήσουν με εντατικό ρυθμό τα προγράμματα:

«Εξοικονομώ», για τα αστικά ακίνητα, και «Ανακαινίζω», με νέους ευνοϊκούς όρους και επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να κατοικηθούν από νέους και οικογένειες.

Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής, το οποίο προβλήθηκε ως πυλώνας του σχεδίου για την αύξηση της παροχής στέγης, αλλά έχει μηδενική υλοποίηση εδώ και δύο χρόνια (ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο πρώτος διαγωνισμός για κατασκευές και μετασκευές δημοσίων κτιρίων να ξεκινούσε μέσα στο 2024).

Θα προχωρήσει η ανακαίνιση 81 νοσοκομείων της χώρας και η ανακατασκευή 156 κέντρων υγείας.

Τέλος, θα αναπτυχθούν και νέα προγράμματα για την προστασία της υγείας, με προληπτικές δωρεάν εξετάσεις για παθήσεις της σύγχρονης εποχής. Ενδεικτικό είναι το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, με δωρεάν εξετάσεις, επίσκεψη σε γιατρούς και, κυρίως, δωρεάν φάρμακα – τα οποία είναι πανάκριβα.

Οι φιλοδοξίες για μεγάλες αλλαγές στην οικονομία εξαντλούνται μαζί με το έτος που τελειώνει για το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και τους πόρους στους οποίους στηρίχθηκε (κατά κύριο λόγο) η αύξηση του ΑΕΠ με ρυθμό πάνω από 2% τα τελευταία χρόνια, με στόχο να ανεβεί στο 2,4% το 2026.

