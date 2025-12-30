Γαλλία: Η Μπαρντό διχάζει και… μετά θάνατον

Ο μοναχογιός της Μπριζίτ Μπαρντό, ο Νικολά Σαριέ, 65 ετών, ζει μια ήσυχη ζωή στη Νορβηγία με τη σύζυγό του, το πρώην μοντέλο Anne-Line Bjerkan, με τις δύο κόρες τους και τα τρία εγγόνια τους. Oταν ήταν τριών ετών, η Μπαρντό χώρισε, οπότε αυτός μεγάλωσε με τον πατέρα του. Καμία επαφή με τη μητέρα του μέχρι το 1996, όταν εκείνη δημοσίευσε μια αυτοβιογραφία της στην οποία περιέγραφε την απόρριψη της μητρότητας με σκληρότητα: «Το νεογέννητο ήταν σαν όγκος». Τη μήνυσε και του αποδόθηκαν 100.000 φράγκα. Η Μπαρντό εξήγησε αυτή την απόρριψη με δικά της λόγια.

«Οταν γεννήθηκε, το 1960, υπήρχε ατμόσφαιρα υστερίας γύρω μου, μια τρέλα. Η αίθουσα τοκετού ήταν στημένη στο σπίτι μου στο Παρίσι, είχα φωτογράφους πίσω από τα παράθυρα, κάποιον ντυμένο γιατρό. Δεν υπήρχε καμία οικειότητα. Hταν τρομερό… Συνέδεσα τη γέννηση του γιου μου με αυτό το τραύμα. Και ο Νικολά ήταν αυτός που πλήρωσε τις συνέπειες». Με τα χρόνια, η σχέση τους βελτιώθηκε. Η Μπαρντό δεχόταν επισκέψεις από τον γιο και από τα εγγόνια της κάθε χρόνο. «Είμαι προγιαγιά» είπε. Την παραπάνω εμβάθυνση στα ενδότερα των οικογενειακών σχέσεων της Μπαρντό έκανε η Corriere della Sera.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ο Σαριέ θα κληρονομήσει τουλάχιστον τη μισή περιουσία της μητέρας του, όμως αυτή είναι πλέον πολύ μικρή. Διότι η ηθοποιός πούλησε σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κατά τη διάρκεια του βίου της, αφιερώνοντας τη ζωή της στο ίδρυμα που φέρει το όνομά της και στον αγώνα της υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. «Εδωσα τα νιάτα μου και την ομορφιά μου στους άνδρες. Τώρα προσφέρω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα», είχε εξηγήσει.

Το 1986, για να συγκεντρώσει τα τρία εκατ. γαλλικά φράγκα που απαιτούσε η λειτουργία του ιδρύματος «Brigitte Bardot», η ηθοποιός έστησε έναν πάγκο μικροπωλητή στο παζάρι του Σεν Τροπέ και πούλησε τα πάντα μέσα σε ένα δίμηνο: σουβενίρ, βραχιόλια, κολιέ, υπογεγραμμένες φωτογραφίες, ρούχα από παραστάσεις, καπέλα, το νυφικό της από τον γάμο της με τον Ροζέ Βαντίμ το 1952, έπιπλα, ασημικά του σπιτιού και μια κιθάρα.

Η La Madrague, η διάσημη βίλα στο Σεν Τροπέ που αγοράστηκε το 1958 με 24 εκατ. φράγκα (περίπου 450.000 σημερινά ευρώ) και στην οποία πέθανε η Μπαρντό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, έχει από πολλών ετών παραχωρηθεί ως δωρεά στο ίδρυμα και ενδέχεται να γίνει μουσείο. Μια άλλη ιδιοκτησία της, στη Νότια Γαλλία και αυτή αλλά σχετικά άγνωστη, η La Garrigue, αναμένεται επίσης να καταλήξει στο ίδρυμα και να συνεχίσει να χρησιμεύει ως καταφύγιο ζώων, όπως και το εξοχικό κτήμα στο Bazoches, κοντά στο Παρίσι, αξίας 680.000 ευρώ, που ήδη έχει μετατραπεί σε καταφύγιο ζώων.

Η πιο διάσημη γαλλίδα ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου αφήνει μια δύσκολη κληρονομιά, ακόμη και στη μνήμη της χώρας. Ο Ερίκ Σιοτί, ο δεξιός πολιτικός που συμμάχησε με τη Μαρίν Λεπέν, ζήτησε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να οργανώσει εκδήλωση απόδοσης εθνικής τιμής στην Μπαρντό, ανάλογη εκείνης που έγινε το 2017 για τον τραγουδιστή Τζόνι Χαλιντέι.

«Η Γαλλία έχει καθήκον να τιμήσει τη δική της Mαριάν» δήλωσε ο Σιοτί, ξεκινώντας μια εκστρατεία που συγκέντρωσε πάνω από 10.000 υπογραφές μέσα σε λίγες ώρες. Η ιδέα απορρίφθηκε αμέσως από τον γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, ο οποίος σημείωσε ότι η Μπαρντό «είχε καταδικαστεί αρκετές φορές από το δικαστικό σύστημα για ρατσισμό». Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η εκλιπούσα «σημάδεψε το γαλλικό σινεμά, αλλά περιφρόνησε τις δημοκρατικές αξίες».

Η κηδεία της Μπαρντό θα γίνει την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στην εκκλησία της Notre-Dame de l’Assomption στο Σεν Τροπέ και «θα ακολουθήσει ιδιωτική και διακριτική ταφή». Οχι στο La Madrague, όπως νομίζαν οι περισσότεροι ότι είχε επιλέξει, αλλά στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ, όπου ετάφησαν και οι γονείς της.

