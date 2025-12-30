Μεσόγειος: Αντιμέτωποι με εξαφάνιση οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες

Στο χείλος της εξαφάνισης βρίσκονται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου. Μάλιστα, η παράνομη αλιεία συνεχίζει να επιβαρύνει μια κατάσταση που ήδη βρίσκεται σε οριακό σημείο, όπως προκύπτει από έρευνα αμερικανών επιστημόνων σε συνεργασία με τη βρετανική περιβαλλοντική οργάνωση Blue Marine Foundation, η οποία καταγράφει συστηματική παρουσία προστατευόμενων ειδών σε αγορές ψαριών της Βόρειας Αφρικής.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες συγκαταλέγονται στα είδη καρχαριών της Μεσογείου που προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία, κάτι που σημαίνει πως είναι παράνομο να αλιεύονται και να πωλούνται. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές που παρακολουθούν αλιευτικά λιμάνια στη βόρεια αφρικανική ακτογραμμή διαπίστωσαν ότι τα προστατευόμενα αυτά είδη συνεχίζουν να φτάνουν νεκρά στη στεριά και να καταλήγουν στις αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύει το BBC, μόνο μέσα στο 2025 έχουν θανατωθεί τουλάχιστον 40 μεγάλοι λευκοί καρχαρίες στις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καρχαρίες να εκφορτώνονται σε λιμάνια της Αλγερίας και της Τυνησίας. Σε ένα από αυτά διακρίνεται μεγάλος λευκός καρχαρίας να μεταφέρεται από αλιευτικό σκάφος, ενώ σε άλλο εμφανίζονται κεφάλια και πτερύγια καρχαρία μάκο, είδους που επίσης προστατεύεται, έτοιμα προς πώληση σε αγορά.

Ετσι, ο μεσογειακός πληθυσμός του είδους έχει χαρακτηριστεί «σε κρίσιμο κίνδυνο» από τη Διεθνή Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Φερέτι από το Πανεπιστήμιο Virginia Tech, πραγματοποίησε αποστολή στο στενό της Σικελίας, μια περιοχή που θεωρείται από τις τελευταίες νησίδες επιβίωσης για απειλούμενα είδη καρχαριών στη Μεσόγειο.

«Ο αντίκτυπος της βιομηχανικής αλιείας έχει ενταθεί… και είναι πιθανό ότι [οι συγκεκριμένοι καρχαρίες] θα εξαφανιστούν στο κοντινό μέλλον» τόνισε ο Φερέτι.

Στο στενό της Σικελίας οι επιστήμονες επιχείρησαν για πρώτη φορά να εντοπίσουν και να τοποθετήσουν δορυφορικό πομπό σε μεγάλο λευκό καρχαρία, κάτι που δεν συμβεί ποτέ ξανά στη Μεσόγειο. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποίησαν μεγάλες ποσότητες δολώματος, υπόγειες κάμερες και δειγματοληψίες θαλασσινού νερού για ανίχνευση DNA.

Κατά τις δύο εβδομάδες ερευνών δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανέναν λευκό καρχαρία, καταγράφοντας μόνο μια σύντομη εμφάνιση γαλάζιου καρχαρία. Οπως σημείωσε ο Φερέτι, το γεγονός αυτό αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος.

Την ίδια περίοδο, μάλιστα, η ομάδα ενημερώθηκε ότι ένας νεαρός λευκός καρχαρίας είχε αλιευθεί και σκοτωθεί σε βορειοαφρικανικά νερά, σε απόσταση μόλις 20 ναυτικών μιλίων από το σημείο των ερευνών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για τυχαία παγίδευση ή για στοχευμένη αλιεία.

Οπως σημειώνει το ρεπορτάζ, οι αυστηροί κανόνες δεν καλύπτουν επαρκώς την παρεμπίπτουσα αλιεία και η επιτήρηση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Ερευνητές και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι στις φτωχότερες παράκτιες κοινότητες της Βόρειας Αφρικής οι ψαράδες βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με το δίλημμα της επιβίωσης. Οπως αναφέρουν τοπικοί επιστήμονες, χωρίς στήριξη και εκπαίδευση σε πιο βιώσιμες πρακτικές είναι δύσκολο να ζητηθεί από τους αλιείς να επιστρέψουν στη θάλασσα ένα ζώο που μπορεί να εξασφαλίσει τροφή ή εισόδημα.

Εκπρόσωπος της Blue Marine τόνισε ότι αν οι χώρες της Μεσογείου εργαστούν μαζί, «υπάρχει ελπίδα». Και έσπευσε να προσθέσει: «Πρέπει, όμως, να δράσουμε πολύ γρήγορα».

