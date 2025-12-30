Πτώση 44% στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ

Οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγών μειώθηκαν κατά 44% το 2025, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά το κλείσιμο της ουκρανικής διαδρομής και καθώς η Ευρωπαϊκή Eνωση σταδιακά καταργεί τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει να εισάγει ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ξεπεράσει την εξάρτηση του μπλοκ από τη ρωσική ενέργεια και να στερήσει πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο παρελθόν, η Ευρώπη ήταν η μεγαλύτερη πηγή εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού από πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, χάρη σε αγωγούς που κατασκευάστηκαν από τη Σοβιετική Ενωση προς τη Δυτική Ευρώπη τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγών κορυφώθηκαν σε περισσότερα από 175–180 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως την περίοδο 2018-2019 – αποφέροντας δεκάδες δισεκατομμύρια στη Gazprom και στο ρωσικό κράτος, το οποίο διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας.

Φέτος, όμως, οι προμήθειες της Gazprom ανήλθαν μόλις σε 18 δισ. κυβικά μέτρα και διοχετεύθηκαν μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TurkStream, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου Entsog.

Σύμφωνα με στοιχεία της Gazprom, η Σοβιετική Ενωση προμήθευσε την Ευρώπη με 19,3 δισ. κυβικά μέτρα το 1975, από 6,8 δισ. κυβικά μέτρα το 1973, στα πρώτα χρόνια των εξαγωγών σιβηρικού φυσικού αερίου.

Ο TurkStream είναι η μοναδική εναπομείνασα διαδρομή διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μετά την απόφαση της Ουκρανίας να μην παρατείνει τη πενταετή συμφωνία διέλευσης με τη Μόσχα, η οποία έληξε την 1η Ιανουαρίου. Η Σερβία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία συγκαταλέγονται στις χώρες που λαμβάνουν φυσικό αέριο μέσω του TurkStream, πέραν της Τουρκίας.

Η Ρωσία εξάγει επίσης φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε υγροποιημένη μορφή (LNG) με δεξαμενόπλοια και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της ΕΕ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόνο τον Δεκέμβριο, οι προμήθειες προς την Ευρώπη μέσω του TurkStream αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας περίπου τα 56 εκατ. κυβικά μέτρα την ημέρα. Ηταν επίσης αυξημένες κατά 3% σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι εξαγωγές προς την Ευρώπη μέσω του TurkStream αυξήθηκαν συνολικά κατά περίπου 7% φέτος, φτάνοντας τα 16,8 δισ. κυβικά μέτρα το 2024, σύμφωνα με τα δεδομένα. Μαζί με τη διαδρομή μέσω Ουκρανίας, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 32 δισ. κυβικά μέτρα το 2024, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το 2023.

Οι εξαγωγές της Gazprom προς την Τουρκία ανέρχονται σε περίπου 20 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

