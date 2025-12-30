Oταν η τέχνη γίνεται θεραπεία: Τα πρώτα αποτελέσματα της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, η Α΄ φάση του τρίμηνου πιλοτικού έργου «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» (MIS TA 5203080).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation EU και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στον Άξονα 4.6 «Πολιτισμός και Ευεξία: Η Τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία (“art on prescription”)».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δράσεων, που περιλάμβανε τόσο βιωματικά εργαστήρια όσο και παρεμβάσεις τύπου ticket set, καλύπτοντας όλα τα πεδία του πολιτισμού: θέατρο, εικαστικές τέχνες, μουσική, κινηματογράφο, χορό και έντεχνο λόγο.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν με στόχο τη βιωματική συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή των ωφελούμενων, αναδεικνύοντας τη θεραπευτική και κοινωνική διάσταση της τέχνης.

Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατόπιν παραπομπών από επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια, και συμμετείχαν σε ομοιογενείς ομάδες ανά δράση. Η σταθερή προσέλευση, η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των ωφελούμενων και η ποιοτική υλοποίηση των παρεμβάσεων επιβεβαίωσαν τον θετικό αντίκτυπο των πολιτιστικών δράσεων στην ψυχική ευημερία.

Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής συνέχισε τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του προγράμματος και στη συνεχή βελτίωση της μεθοδολογίας εφαρμογής της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης.

Στη Β΄ Πιλοτική Φάση συνεχίζουν τη συμμετοχή τους οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Πολιτισμού που έλαβαν μέρος και στην Α΄ φάση: το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

Παράλληλα, στη Β΄ Πιλοτική Φάση εντάσσονται και νέοι φορείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα: το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Ολυμπιακό Μουσείο, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, η ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας, το Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871».

Με την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου της Β΄ Πιλοτικής Φάσης, το πρόγραμμα εισέρχεται στη δεύτερη περίοδο υλοποίησής του (β΄ τρίμηνο), διατηρώντας ακέραιο τον βασικό του στόχο: τη σύνδεση της τέχνης και του πολιτισμού με την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές και ουσιαστικές πολιτιστικές εμπειρίες.

