Μήνυση από τον αγροτοσυνδικαλιστή Μπότα για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν την υπόθεσή του κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, Γιώργος Μπότας. Η κίνησή του έρχεται μετά το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να δήλωσε «χωράφια-φαντάσματα» και να εισέπραξε δεκάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, κατέθεσε τη μήνυση κατά παντός υπευθύνου, καταγγέλλοντας διαρροή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων της δικογραφίας που τον αφορά. Οπως υποστηρίζει, έως και την περασμένη Δευτέρα, οπότε και του κοινοποιήθηκε επίσημα η δικογραφία, δεν είχε καμία θεσμική ενημέρωση για την υπόθεση και έλαβε γνώση των κατηγοριών μέσω δημοσιευμάτων στον Τύπο.

«Τα χωράφια είναι πραγματικά και καλλιεργούνται. Ανήκουν σε ιδιοκτήτες που δεν είναι φαντάσματα. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα», δήλωσε ο Γιώργος Μπότας, περιγράφοντας παράλληλα τις επιπτώσεις που, όπως λέει, έχει ήδη υποστεί στην καθημερινότητά του. «Ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς λογαριασμούς; Ούτε η δουλειά μου μπορεί να συνεχιστεί ούτε η ζωή μου. Έχουν σταματήσει τα πάντα, αν και ευτυχώς οι άνθρωποι γύρω μου με βοηθούν», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή «πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, καθώς κατά τους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2019–2024 το όνομά του εντοπίστηκε με ενδείξεις παρατυπιών.

Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 49.021,14 ευρώ για 17 αγροτεμάχια, τα οποία δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, χωρίς ωστόσο -κατά τα ευρήματα των Αρχών- να αντιστοιχούν σε πραγματικές ιδιοκτησίες. Μάλιστα, τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια εμφανίζονται και στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε για το 2025.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, που παρέλαβε τη μηνυτήρια αναφορά, αναμένεται σε πρώτο στάδιο να ζητήσει τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης αδικημάτων εντός της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια να διαβιβάσει τον φάκελο στην Αθήνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου, υποστήριξε ότι όλα τα ποσά που έχει εισπράξει ο εντολέας της έχουν δηλωθεί κανονικά και αντιστοιχούν σε υπαρκτά ακίνητα. «Δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο. Πρόκειται απλώς για διασταύρωση φορολογικών στοιχείων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο Γιώργος Μπότας προτίθεται να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων.

