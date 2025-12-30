ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει σε πάγια και χρεώσεις στα τιμολόγια, από την 1η Ιανουαρίου

Για τις επικείμενες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενήμερωσε η ΕΥΔΑΠ τους καταναλωτές.

Οι αλλαγές έχουν εγκριθεί από την ΡΑΑΕΥ και εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος και της πενταετούς ρυθμιστικής περιόδου, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής έως το 2029.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Η μόνη μεταβολή αφορά το πάγιο, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατά ένα ευρώ τον μήνα στην ύδρευση, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά πάγιο ένα ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, ανάλογα με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού, ώστε να υπάρξει ομαλή προσαρμογή.

Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι εξακολουθεί να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και το χαμηλότερο τιμολόγιο μεταξύ μεγάλων πόλεων της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα κοινωνικά τιμολόγια, καθώς –όπως ανακοινώθηκε– μειώνεται το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ για τους δικαιούχους (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πολύτεκνοι, υπερήλικες). Συγκεκριμένα, μηδενίζεται το πάγιο, ενώ οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες.

«Η κοινωνική πολιτική της ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, την ίδια στιγμή που το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, ο σωρευτικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 28% και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οπως διευκρινίζεται, η αναπροσαρμογή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής, που είναι κρίσιμα για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση και τον κίνδυνο λειψυδρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων και έργα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

