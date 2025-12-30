Η οικονομική πολιτική Τραμπ διχάζει τους Αμερικανούς

Διπλάσιοι είναι οι Αμερικανοί που πιστεύουν ότι η οικονομική τους ασφάλεια επιδεινώνεται παρά βελτιώνεται, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό του Guardian, και ολοένα περισσότεροι αποδίδουν την ευθύνη στον Λευκό Οίκο.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Harris, αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αντικρούσει την κριτική για τον χειρισμό της οικονομίας και περιέχει ορισμένα ανησυχητικά ευρήματα για τον αμερικανό πρόεδρο, όπως τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί (45%) δήλωσαν ότι η οικονομική τους ασφάλεια επιδεινώνεται, σε σύγκριση με το 20% που έκρινε ότι βελτιώνεται. Το 57% των Αμερικανών δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε ύφεση, ποσοστό αυξημένο κατά 11% σε σχέση με παρόμοια δημοσκόπηση που είχε διεξαχθεί τον Φεβρουάριο. Βέβαια, η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται –τουλάχιστον βάσει των αριθμών– σε ύφεση, η οποία συνήθως ορίζεται ως δύο διαδοχικά τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης.

Ωστόσο η απαισιοδοξία αυτή υπογραμμίζει μια οικονομικά ταραχώδη χρονιά. Οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι αισθάνονται κλονισμένοι από τους δασμούς του Τραμπ, τις μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο και την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχωρεί επί πέντε συνεχόμενους μήνες.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι «σώσαμε την οικονομία μας πίσω από το χείλος της καταστροφής», όπως είπε ο Τραμπ σε ομιλία του στα μέσα Δεκεμβρίου. «Τώρα, υπό τη δική μας ηγεσία, [οι τιμές] πέφτουν όλες – και πέφτουν γρήγορα», υποστήριξε.

Η νέα δημοσκόπηση της Harris αναδεικνύει τις έντονες διαφορές μεταξύ πολιτικών κομμάτων, φύλου, φυλής και εισοδήματος, που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας. Οι Ρεπουμπλικανοί αξιολόγησαν πολύ πιο αυστηρά τον χειρισμό της οικονομίας από τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της θητείας του σε σύγκριση με τους Δημοκρατικούς.

Οι έντονες διαιρέσεις μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών εξακολουθούν να υφίστανται. Υπάρχουν διπλάσιες πιθανότητες ένας Δημοκρατικός, σε σύγκριση με έναν Ρεπουμπλικανό, να δηλώσει ότι αισθάνεται οικονομικά ανασφαλής.

«Αγκάθι» οι ανεξάρτητοι

Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν μάχη τον Νοέμβριο του 2026 για να διατηρήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να πείσει τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Η πλειοψηφία (54%) των ανεξάρτητων δήλωσε ότι τα οικονομικά της επιδεινώνονται, ποσοστό αυξημένο κατά 9% σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου. Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι (58%) πιστεύουν επίσης ότι η χώρα βρίσκεται σε ύφεση.

Και η ευθύνη αποδίδεται στον Λευκό Οίκο περισσότερο από ποτέ. Οταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν μεταξύ κυβέρνησης ή εταιρειών στο ερώτημα «ποιος ευθύνεται περισσότερο για τυχόν αυξήσεις τιμών»:

♦ Το 76% των Δημοκρατικών απάντησε ότι ευθύνεται η κυβερνητική διαχείριση της οικονομίας, ποσοστό αυξημένο κατά 17% από τη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου.

♦ Το 72% των ανεξάρτητων επίσης υπέδειξε την κυβέρνηση, αύξηση κατά 14% από τον Φεβρουάριο.

♦ Οι Ρεπουμπλικανοί ήταν λιγότερο πιθανό να κατηγορήσουν την κυβέρνηση, με το 55% να λέει ότι φταίει η κυβέρνηση (–6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο) και το 45% να αποδίδει την ευθύνη στις εταιρικές πρακτικές.

Οπως σημειώνει ο Guardian, μια ανάλυση μετά τις εκλογές του 2024 έδειξε ότι ο Τραμπ ενίσχυσε τα ποσοστά του μεταξύ των γυναικών και των ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Ομως, σε ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι για τους Ρεπουμπλικανούς, στο πρώτο έτος της θητείας του οι ψηφοφόροι αυτοί εμφανίζονται δυσαρεστημένοι λόγω της οικονομικής τους κατάστασης.

Ενώ οι Αμερικανοί συνολικά έχουν γίνει πιο απαισιόδοξοι φέτος, οι γυναίκες εμφανίζονται πολύ λιγότερο αισιόδοξες για την οικονομία σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν τα δύο τρίτα των γυναικών (62%) πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ύφεση, ποσοστό αυξημένο κατά 12% από τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με το 52% των ανδρών που πιστεύουν το ίδιο. Και οι μισές γυναίκες (50%) πιστεύουν ότι η οικονομική τους ασφάλεια επιδεινώνεται, ενώ το ίδιο πιστεύει το 39% των ανδρών.

Εντονα φυλετικά χάσματα παρατηρούνται και στις αντιλήψεις για τη συνολική κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ. Τα δύο τρίτα των μαύρων και ισπανόφωνων ψηφοφόρων (66% και 67% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ύφεση, σε σύγκριση με το 52% των λευκών ψηφοφόρων. Η αύξηση για τους ισπανόφωνους ψηφοφόρους ήταν +11% από τον Φεβρουάριο, η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των φυλετικών ομάδων.

Η δημοσκόπηση ανέδειξε επίσης αυτό που ορισμένοι οικονομολόγοι αποκαλούν οικονομία σε σχήμα Κ – το χάσμα στην οικονομική αντίληψη μεταξύ των πλουσιότερων Αμερικανών, που είναι οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από την άνθηση του χρηματιστηρίου, και όλων των υπολοίπων. Από όσους κερδίζουν λιγότερα από 50.000 δολάρια τον χρόνο, το 59% δήλωσε ότι η οικονομική του ασφάλεια επιδεινώνεται, ποσοστό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου. Αντίθετα, μόλις το 37% όσων κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια έκρινε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά στις ΗΠΑ από τη Harris Poll από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2025, σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.180 ενηλίκων Αμερικανών.

