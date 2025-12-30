Πρωτοχρονιάτικο «έμφραγμα» στο Eurostar: Ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια

Παραμονές της άφιξης του νέου χρόνου, ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια του Eurostar από και προς το Λονδίνο, σε μία δυσάρεστη έκπληξη για χιλιάδες ταξιδιώτες που έμειναν ξεκρέμαστοι πάνω στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου,

Τη σχετική ανακοίνωση για το «πρωτοχρονιάτικο έμφραγμα» του Eurostar έκανε το μεσημέρι της Τρίτης (30.12) εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Τα δρομολόγια της Τρίτης από και προς το Λονδίνο μέσω του τούνελ της Μάγχης ακυρώθηκαν, και όπως ανακοινώθηκε, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι υπηρεσίες εξαιτίας προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα.

Σε νεότερη ενημέρωση μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων, η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, δήλωσε πως αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας πό τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας).

Η γενική σύσταση πάντως προς όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν με το Eurostar, είναι να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια να και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανακοίνωσε η Eurostar.

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στο σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», πρόσθεσε η εταιρεία.

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), έχουν ανασταλεί επίσης όλες οι υπηρεσίες μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Αμστερνταμ και Βρυξελλών. Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν ήδη αρκετές ακυρώσεις δρομολογίων, μεταξύ άλλων από και προς Γκαρ ντι Νορ του Παρισιού και Σεν Πάνκρας του Λονδίνου.

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου. Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Aμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

