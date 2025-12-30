Τα νομικά εμπόδια για F-35 στην Τουρκία υπενθυμίζει η Αθήνα, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ

Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 «απαιτεί τροποποίηση της αμερικανικής νομοθεσίας με σύμπραξη του Κογκρέσου» υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σκέφτεται πολύ σοβαρά να πουλήσει» τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενεάς στην Τουρκία.

Οι ίδιες πηγές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις αναφορές του αμερικανού προέδρου, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία προσκρούει σε σοβαρά νομικά εμπόδια, τα οποία απορρέουν τόσο από την προμήθεια και κατοχή των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Αγκυρα όσο και από τις κυρώσεις CAATSA που έχουν επιβληθεί στην τουρκική πλευρά.

Οπως σημειώνουν, αντίστοιχη συζήτηση είχε ανοίξει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, ωστόσο τότε οι αναφορές περιορίζονταν στη συνέχιση των επαφών και των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη από τη στιγμή που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35.

Οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν, ακόμα, ότι στην αμερικανική νομοθεσία προβλέπονται δύο ρητές απαγορεύσεις που αφορούν την Τουρκία: η πρώτη αφορά την απαγόρευση πώλησης των F-35 όσο η Τουρκία διατηρεί στην κατοχή της τα συστήματα S-400 και η δεύτερη σχετίζεται με τις κυρώσεις CAATSA εις βάρος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, επίσης λόγω των S-400.

Οπως τονίζουν, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 –η οποία απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία όσο παραμένουν τα ρωσικά συστήματα– προϋποθέτει ενεργό συμμετοχή του Κογκρέσου και τροποποίηση του ισχύοντος νόμου.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του δικού της εξοπλιστικού σχεδιασμού. Ηδη έχουν παραληφθεί 42 αναβαθμισμένα F-16, ενώ η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 24 μαχητικά Rafale.

Επιπλέον, η χώρα αναμένει την παραλαβή των πρώτων F-35 το 2028, εξέλιξη που –όπως υπογραμμίζεται– ενισχύει περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου και σταθερού στρατηγικού σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (29/12) ότι εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά τις ενστάσεις του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», απάντησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ερωτηθείς για την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών στην Αγκυρα.

