Nέα πρόκληση των δυνάμεων κατοχής στην Κύπρο: 20 τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε δύο κύπριους γεωργούς

Ενα ακόμη σοβαρό επεισόδιο από τον τουρκικό στρατό κατοχής σε βάρος κύπριων αγροτών, αυτή τη φορά στο χωριό Μάμμαρι που εφάπτεται στην Πράσινη Γραμμή, ήρθε να προστεθεί στην αλυσίδα περιστατικών παρεμπόδισης γεωργικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, με πιο πρόσφατο αυτό στη Δένεια τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου, περισσότεροι από 20 τούρκοι στρατιώτες και ένοπλοι που παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, επιχείρησαν να συλλάβουν δύο γεωργούς (πατέρα και γιο) ενώ καλλιεργούσαν ιδιωτικό χωράφι που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από φυλάκιο του κατοχικού στρατού, εντός της Νεκρής Ζώνης..

«Μας έριχναν πέτρες, προσπαθούσαν να μας πιάσουν από τον λαιμό και να μας συλλάβουν», περιέγραψε ο ένας.«Μας φώναζαν στα τουρκικά και στα αγγλικά “stay”, “arrested” και τέτοια».

Τούρκος στρατιώτης προσπάθησε αρχικά να προσεγγίσει το τρακτέρ των γεωργών και να αφαιρέσει τα κλειδιά από τη μίζα. Οι δύο Ελληνοκύπριοι επιχείρησαν να τον ανακόψουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση κινητοποίηση ενόπλων από τα κατεχόμενα, που περικύκλωσαν το χωράφι, επιχειρώντας να ανέβουν στο τρακτέρ που οδηγούσε ο πατέρας.

Ενας εξ αυτών μάλιστα έπεσε από το όχημα στην προσπάθειά του να σκαρφαλώσει πάνω του.

Επιτόπου έσπευσαν και κυανόκρανοι του ΟΗΕ, όπως καταγγέλλεται όμως δεν παρενέβησαν, αλλά παρέμειναν θεατές του επεισοδίου, καταγράφοντας σε βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση σημειώθηκε εντός της Νεκρής Ζώνης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την παραβίαση του καθεστώτος ασφαλείας της περιοχής.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο τρακτέρ των γεωργών. Ηδη, αναφέρεται, ενημερώθηκε το υουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς εταίρους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News