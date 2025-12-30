Μαρινάκης για μπλόκα: Το plan B θα έχει να κάνει με κυρώσεις, αλλά να μη φτάσουμε εκεί

Στο πλαίσιο μιας περιόδου έντονου δημόσιου ελέγχου και αυξημένης κριτικής τοποθέτησε τη σημερινή πολιτική συγκυρία ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στα parapolitika.gr, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένουν η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η προώθηση μεταρρυθμίσεων.

«Πρέπει να είσαι κυρίως για τα δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι περιστάσεις απαιτούν σαφήνεια και αποφασιστικότητα απέναντι σε φαινόμενα που υπονομεύουν τη δημόσια εμπιστοσύνη. Οπως σημείωσε, στο επίκεντρο βρίσκεται η λογοδοσία του κράτους και η λειτουργία μηχανισμών που διασφαλίζουν ότι η κυβέρνηση δρα χωρίς συγκαλύψεις ή αυθαίρετες ενέργειες.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκκένωσης των μπλόκων, σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να φτάσει η κυβέρνηση σε ένα «plan B», επισημαίνοντας ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει επιχειρησιακά τη δυνατότητα να ρυμουλκήσει χιλιάδες τρακτέρ. «Η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο και να συλλαμβάνει τους παράνομους», είπε, προσθέτοντας ότι ένα εναλλακτικό σχέδιο θα σήμαινε αυστηρότερες κυρώσεις, για όσους αρνούνται τον διάλογο σε βάρος του συνόλου των αγροτών.

Στα μπλόκα συνυπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις, εξήγησε: «Η πρώτη και κυριότερη είναι οι άνθρωποι που έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα. Κανείς δεν είναι αντίθετος στο αίτημα ενός αγρότη ή κτηνοτρόφου να στηριχθεί από το κράτος όσο περισσότερο γίνεται για το κόστος παραγωγής». Ωστόσο, συνέχισε, «μαζί με αυτούς έχουν παρεισφρήσει και κάποιοι λίγοι, που φωνάζουν περισσότερο, των οποίων το πάρτι τελείωσε».

Στο σχόλιο δημοσιογράφου «εκτός αν τους ξεφουσκώσει τα λάστιχα, όπως είχε κάνει η διακυβέρνηση Σημίτη», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Και αυτό δεν είναι λύση όπως καταλαβαίνετε. Τι μπορεί να κάνει; Μπορεί να προστατεύσει λιμάνια, αεροδρόμια, να καταλογίσει ποινές και να στείλει στη Δικαιοσύνη αυτούς τους πονηρούς που σηκώνουν διόδια και αυτά τα πληρώνουμε εμείς και αυτοί που μας βλέπουν, δεν τα πληρώνουν αυτοί που σηκώνουν τα διόδια. Δηλαδή να κάνεις τον κοινωνικά ευαίσθητο, αλλά να τα πληρώσεις εσύ, όχι ο έλληνας φορολογούμενος. Αυτά μπορεί η Πολιτεία και οφείλει να τα επιβλέψει, να εφαρμόσει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους, αυτό μπορεί να το κάνει».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η αστυνομία δεν κλείνει τους δρόμους αλλά ελέγχει την ασφάλεια της διέλευσης, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της είναι απαραίτητη τόσο για την αποφυγή ατυχημάτων στους παραδρόμους όσο και για την προστασία σημείων νευραλγικής σημασίας.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε «την πιο χαρακτηριστική συζήτηση για την κακή πλευρά της μεταπολιτευτικής Ελλάδας», παραδεχόμενος καθυστερήσεις: «Φταίμε ότι αργήσαμε πολύ να κάνουμε αυτό που γίνεται τώρα, με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και αυτό μας το χρεώνει ο κόσμος». Τόνισε, μάλιστα, ότι τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης δεν ξεκίνησαν το 2019, σημειώνοντας: «Ολα τα τυχερά δελτία, όλες οι Πόρσε του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξεκίνησαν τότε. Φταίμε κι εμείς που αργήσαμε; Φταίμε και παραφταίμε».

Απαντώντας στις κατηγορίες περί συγκάλυψης, υπενθύμισε ότι η ίδια κυβέρνηση έβαλε τάξη σε κρίσιμους τομείς, όπως τα γήπεδα και τα πανεπιστήμια, ενώ αντιμετώπισε οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες γύρω από εφορίες, φυλακές, πολεοδομίες και παράνομες συνταγογραφήσεις. «Οι υποθέσεις αυτές πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης και πολλοί εκ των πρωταγωνιστών βρίσκονται ήδη ή οδηγούνται στη φυλακή», ανέφερε.

Ασκώντας κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά ένα υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα με ποινικές προεκτάσεις. «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια νοσηρή κατάσταση δεκαετιών, όπου κάποιοι απατεώνες έπαιρναν περισσότερα από όσα δικαιούνταν ή λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις που δεν έπρεπε να πάρουν καθόλου», ανέφερε.

Για τον πρωτογενή τομέα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι υπάρχουν δύο παράλληλα σχέδια: το πρώτο αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη εφαρμογή των αλλαγών και των οροσήμων που έχουν τεθεί και σχετίζονται με τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το δεύτερο είναι μια μακροπρόθεσμη, διακομματική συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, την οποία έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Τέλος, αναφέρθηκε στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία εκδικητική διάθεση και ότι όλες οι δημόσιες καταγγελίες οφείλουν να ελέγχονται ισότιμα.

Προανήγγειλε, επίσης, την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το Άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι στο μέλλον καμία δίωξη πολιτικού προσώπου να μην περνά από κομματικά φίλτρα.

Για την πολιτική πορεία της κυβέρνησης, κατέληξε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία της δεν εξαρτάται από άλλα κόμματα, επισημαίνοντας πως «ο φυσικός μας σύμμαχος είναι η κοινωνία», ενώ ξεκαθάρισε ότι απαντά στην κριτική πρώην πρωθυπουργών και πολιτικών προσώπων όχι με αντιπαραθέσεις, αλλά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται.

