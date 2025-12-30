Ενας άνδρας, δεκάδες αστυνομικοί και μια σιωπηλή διαμαρτυρία – το βίντεο από το Ιράν που έγινε viral

Ενα στιγμιότυπο σιωπηλής διαμαρτυρίας στο κέντρο της Τεχεράνης έχει γίνει τις τελευταίες ώρες σύμβολο των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να κάθεται οκλαδόν στη μέση του δρόμου, με σκυμμένο το κεφάλι, ακίνητος, ενώ απέναντί του παρατάσσονται περισσότεροι από 20 πάνοπλοι αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας κράνη.

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Οι εικόνες, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός Ιράν, προκάλεσαν έντονους συνειρμούς σε χρήστες των social media, οι οποίοι τις συνέκριναν με το εμβληματικό στιγμιότυπο του «ανθρώπου με το τανκ» στην πλατεία Τιενανμέν, στην καταστολή του φιλοδημοκρατικού κινήματος στο Πεκίνο το 1989.

The image on the left from today’s protests in #Iran is triggering some comparisons to the 1989 Tiananmen Square protests in #China. pic.twitter.com/Zaz6K2ovt6 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) December 29, 2025

Σύμφωνα με την επαλήθευση του Γαλλικού Πρακτορείου, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα (29/12), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων που ξέσπασαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια.

Το AFP επιβεβαίωσε ότι τα πλάνα καταγράφηκαν στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνη, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού. Το βίντεο, μαζί με φωτογραφίες της σκηνής, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και αναδημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κίνημα διαμαρτυρίας, που ξεκίνησε από τους εμπόρους, φαίνεται πλέον να διευρύνεται. Την Τρίτη, φοιτητές βγήκαν στους δρόμους τόσο στην Τεχεράνη όσο και στο Ισφαχάν, ενώ αυθόρμητες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης, καθώς και σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο Ισφαχάν.

FREE IRAN. Second day of nationwide strikes and protests against the Islamic Republic of Iran.Demonstrators are chanting “We don’t want spectators—join us,” “Death to the dictator,” “Reza Shah, bless your soul,” and more slogans against the mullahs. The Iranian people are fed up.… pic.twitter.com/EZ9O3ZQcPj — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) December 29, 2025

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, όταν οι καταστηματάρχες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών ειδών στην Τεχεράνη έκλεισαν τα καταστήματά τους, διαμαρτυρόμενοι για τον οικονομικό μαρασμό, ο οποίος επιτείνεται από τη ραγδαία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, σε συνδυασμό με τις διεθνείς κυρώσεις..

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιχείρησε να στείλει μήνυμα εκτόνωσης, δηλώνοντας ότι «ακούει τις νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να ξεκινήσει διάλογο με τους εκπροσώπους των διαμαρτυρόμενων, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να παρέμβει και να επιλύσει τα προβλήματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, ο ιρανός πρόεδρος συναντήθηκε με εκπροσώπους συνδικάτων και πρότεινε σειρά δημοσιονομικών μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Το κύμα κινητοποιήσεων ξυπνά μνήμες από το 2019, όταν μαζικές διαδηλώσεις είχαν ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση μεγάλης αύξησης στην τιμή της βενζίνης. Τότε, οι ταραχές επεκτάθηκαν σε περίπου 100 πόλεις και δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε να μην «εργαλειοποιηθούν» οι διαδηλώσεις με τρόπο που θα προκαλέσει «χάος και ταραχές», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τεχεράνης ότι τα τελευταία χρόνια ξένες δυνάμεις επιχειρούν να υποκινήσουν αναταραχές στη χώρα.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη, σχολεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά στην Τεχεράνη και σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, λόγω του σφοδρού ψύχους και στο πλαίσιο μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η απόφαση δεν συνδέεται με τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις.

