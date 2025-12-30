Ευχές της Γκίλφοϊλ για το νέο έτος: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ θα ανθίσει και το 2026

Στις ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αναφέρεται στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της, η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ευχόμενη αυτές να γίνουν ακόμη πιο ισχυρές το 2026, ενώ παράλληλα επισημαίνει και τις συμφωνίες που υπήρξαν μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του 2025.

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», τονίζει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ». «Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.

Η πρέσβειρα αναφέρεται στους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζει ότι μέσα στους τελευταίους μήνες του 2026 «υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας».

To all our partners in Greece and in the United States, Happy New Year!

2026 will be a year of celebration and renewed commitment to the shared democratic values that unite us: freedom, liberty, and opportunity.

May our alliance shine even brighter in the year to come. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRmBf80C1O — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 30, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News