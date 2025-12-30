203
| ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIMEnews
Πολιτική

Ευχές της Γκίλφοϊλ για το νέο έτος: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ θα ανθίσει και το 2026

 «Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», τονίζει

Protagon Team Protagon Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 19:56
|ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIMEnews
Πολιτική

Ευχές της Γκίλφοϊλ για το νέο έτος: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ θα ανθίσει και το 2026

 «Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», τονίζει

Protagon Team Protagon Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 19:56

Στις ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αναφέρεται στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της, η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ευχόμενη αυτές να γίνουν ακόμη πιο ισχυρές το 2026, ενώ παράλληλα επισημαίνει και τις συμφωνίες που υπήρξαν μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του 2025.

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», τονίζει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ». «Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.

Η πρέσβειρα αναφέρεται στους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζει ότι μέσα στους τελευταίους μήνες του 2026 «υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...