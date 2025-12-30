«Ηθελα απλώς να σταματήσω τη δολοφονία αθώων», λέει ο ήρωας του Σίδνεϊ

Από τις 14 Δεκεμβρίου ήρωας της Αυστραλίας είναι ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο 43χρονος οπωροπώλης που έσωσε πολλές ζωές όταν όρμησε και αφόπλισε τον έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή γιορτή, στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκαπέντε άνθρωποι.

«Τον έπιασα με το δεξί μου χέρι και άρχισα να του μιλάω, σαν να τον προειδοποιώ: “πέτα το όπλο σου, σταμάτα αυτό που κάνεις”», είπε ο πατέρας δύο παιδιών σε αποκλειστική συνέντευξη στο BBC.

Δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς από τον άλλον δράστη, είπε ότι η πράξη του «έσωσε πολλούς ανθρώπους»… αλλά πρόσθεσε ότι «λυπάται για όσους χάθηκαν».

Στη συνέντευξη, ο ήρωας της τρομοκρατικής επίθεσης μίλησε για τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον 50χρονο Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος πυροβολούσε αδιακρίτως τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση για την εβραϊκή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ. «Στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω από το σκοτώσει [κι άλλους] αθώους ανθρώπους», είπε στο BBC.

Ηταν η πιο αιματηρή μαζική επίθεση στην Αυστραλία από το 1996, με 15 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Ο Σατζίντ Ακράμ σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, ενώ ο γιος του, Ναβίντ —που νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση— έχει έκτοτε κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 ανθρωποκτονίες.

Ο Αχμέντ περιέγραψε στο βρετανικό δίκτυο τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του λίγο πριν βρεθεί μπροστά στον Ακράμ. «Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να βλέπω αίμα, δεν θέλω να ακούω όπλο, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να εκλιπαρούν, ζητώντας βοήθεια. Νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου. Η ψυχή μου μού ζητά να δράσω».

Τις ημέρες που ακολούθησαν μετά την επίθεση, ο Αχμέντ παρέμενε στο νοσοκομείο καθώς οι σφαίρες του τρομοκράτη τον τραυμάτισαν σοβαρά και χρειάστηκε να χειρουργηθεί τρεις φορές. Ενώ νοσηλευόταν, του επιδόθηκε επιταγή 2,5 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (1,44 εκατ. ευρώ), ποσό που συγκεντρώθηκε από δεκάδες χιλιάδες μέλη της κοινότητας τα οποία συγκινήθηκαν από την ηρωική πράξη του.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Αντονι Αλμπανέζι, επισκέφθηκε τον Αχμέντ στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς τον «ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η χώρα», ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον αποκάλεσε «ήρωα της πραγματικής ζωής». Οι γονείς του δήλωσαν στο BBC ότι ο γιος τους «είχε ως κίνητρο για την πράξη του το συναίσθημα, τη συνείδησή του και την ανθρωπιά του».

