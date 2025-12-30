Η κατάρα των Κένεντι: Eφυγε από τη ζωή στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK

Σε ηλικία 35 ετών έφυγε από τη ζωή η εγγονή του αείμνηστου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κένεντι, η δημοσιογράφος Τατιάνα Σλόσμπεργκ. Ηταν κόρη της Κάρολαϊν Κένεντι και του Εντουιν Σλόσμπεργκ και η ίδια είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου σε δοκίμιό της που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στο περιοδικό New Yorker.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η οικογένειά της με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ιδρυμα της Βιβλιοθήκης John F. Kennedy.

«Η πανέμορφη Τατιάνα μας έφυγε. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η οικογενειακή ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζεται η αιτία θανάτου ή ο τόπος όπου πέθανε, σύμφωνα με δημοσίευμα του AP.

Είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία τον Μάιο του 2024, σε ηλικία 34 ετών. Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της οι γιατροί παρατήρησαν αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων. Η διάγνωση αποκάλυψε μια σπάνια μετάλλαξη της νόσου, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Στο δοκίμιό της με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου» είχε περιγράψει τις επαναλαμβανόμενες χημειοθεραπείες, δύο μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων και τη συμμετοχή της σε κλινικές δοκιμές.

Στο ίδιο κείμενο η Σλόσμπεργκ ασκούσε κριτική σε πολιτικές που προωθούσε ο ξάδελφος της μητέρας της, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, υποστηρίζοντας ότι επιλογές που στήριζε θα μπορούσαν να βλάψουν ασθενείς με καρκίνο, όπως η ίδια. Η μητέρα της είχε μάλιστα καλέσει γερουσιαστές να απορρίψουν την επικύρωση του διορισμού του.

«Καθώς περνούσα όλο και περισσότερο χρόνο της ζωής μου υπό τη φροντίδα γιατρών, νοσηλευτών και ερευνητών που αγωνίζονται να βελτιώσουν τις ζωές των άλλων, έβλεπα τον Μπόμπι να περικόπτει σχεδόν μισό δισ. δολάρια από την έρευνα για τα εμβόλια mRNA, μια τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εναντίον ορισμένων μορφών καρκίνου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια είχε εργαστεί ως ρεπόρτερ καλύπτοντας ζητήματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος στο επιστημονικό τμήμα των New York Times.

Tatiana Schlossberg, daughter of Caroline Kennedy and granddaughter of John F. Kennedy, has died following a battle with acute myeloid leukemia. https://t.co/9FTcIeweds pic.twitter.com/0gy57u0D1a — ABC News (@ABC) December 30, 2025

Το βιβλίο της «Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have» (2019) τιμήθηκε το 2020 με το βραβείο Rachel Carson από την Ενωση Περιβαλλοντικών Δημοσιογράφων.

Στο δοκίμιό της στο New Yorker εξομολογήθηκε τον φόβο ότι η κόρη και ο γιος της δεν θα τη θυμούνται. Ενιωθε προδομένη και βαθιά λυπημένη που δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει «την υπέροχη ζωή» που είχε με τον σύζυγό της. Παρότι οι γονείς και τα αδέλφια της προσπαθούσαν να κρύψουν τον πόνο τους, εκείνη έλεγε ότι τον ένιωθε καθημερινά.

«Σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να είμαι καλή – καλή μαθήτρια, καλή αδελφή, καλή κόρη, να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την στενοχωρώ ποτέ. Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να το αποτρέψω», έγραψε λίγο πριν πεθάνει.

