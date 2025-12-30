Τετέλεσται: Τα EV που δεν θα επιβιώσουν το 2026 

Τα περισσότερα στοιχεία, πλην των σκανδιναβικών χωρών, δείχνουν ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα υποχωρεί. Οι κατασκευαστές, ειδικά μετά την παράταση στους θερμικούς που δόθηκε πρόσφατα, αντιδρούν με γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτά είναι πάντως μερικά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν θα «ζουν» το 2026.

Maserati MC20 Folgore

Περισσότερη δύναμη, μεγαλύτερο βάρος, καθόλου ήχος. Ποιος ακριβώς θέλει ένα τέτοιο Μaserati; Η ιταλική εταιρεία χρησιμοποίησε ως βάση το καταπληκτικό θερμικό MC20 για να στηρίξει ένα υποτιθέμενο κοινό που θέλει μια ηλεκτρική εκδοχή του. Ομως δεν θέλει πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς ότι, μιλώντας για σπορ αυτοκίνητα, η τύχη των ηλεκτρικών είναι δύσκολη. Σε αυτοκίνητα πόλης ή SUV έχουν σοβαρό νόημα. Αλλά για την απόλυτη εμπειρία, το EV δεν παρέχει την συνολική εμπλοκή που αναμένει το παραδοσιακό κοινό. Πάει κι αυτό…

Mercedes-Benz EQB

Υπάρχει το εξαιρετικό GLB, υπάρχει και το B-Class, για όποιον ενδιαφέρεται για ένα εισαγωγικό SUV στην γκάμα της γερμανικής εταιρείας. Ομως το ηλεκτρικό EQB δείχνει πως τελειώνουν τα ψωμιά του και ήδη ανακοινώθηκε ότι στη σημαντική αγορά της Βόρειας Αμερικής θα πάψει να διατίθεται το 2026. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει και στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Πάντως η Μercedes-Benz δεν αφήνει τελείως το πλάνο για ένα entry level ηλεκτρικό, καθώς η ΕV εκδοχή του καινούργιου CLA θα ξεκινήσει την καριέρα του.

Mercedes-Benz EQE / EQE Sedan

Την 1η Σεπτεμβρίου 2025 η εταιρεία σταμάτησε την παραγωγή των συγκεκριμένων μοντέλων. Αναλυτές της αγοράς αναφέρουν ότι ανάμεσα στις premium γερμανικές εταιρείες (Audi / BMW / Mercedes-Benz) η τελευταία είναι αυτή που δοκιμάστηκε περισσότερο στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπερβολικά μεγάλες οθόνες; Ενα ντιζάιν που δεν αρέσει σε πολλούς; Επιφύλαξη προς τα συγκεκριμένα μοντέλα από το παραδοσιακό της κοινό; Κάντε τη σύνθεση και έχετε την εικόνα. Πάντως τα συγκεκριμένα μοντέλα διατίθενται στην ελληνική αγορά, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της επίσημης εισαγωγικής.

Nissan Ariya

Προωθήθηκε για μεγάλο διάστημα ως το πιο σημαντικό ηλεκτρικό μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας. Για την ώρα, πάντως, φαίνεται πως για το 2026 διακόπτεται η διάθεσή του στις ΗΠΑ, ενώ η εταιρεία δεν τοποθετήθηκε για το πώς θα συνεχίσει το 2027. Βεβαίως, η τράπουλα της διανομής αυτοκινήτων σε διάφορες χώρες μετακινείται και, γενικά μιλώντας, αυτό που σήμερα δεν είναι διαθέσιμο εδώ διατίθεται κάπου αλλού.

Παραδόξως, η έκδοση Αriya Nismo των 435 ίππων (βλ. φωτογραφία) ξεκίνησε και το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο σε ευρωπαϊκές αγορές, εκτός από την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βόρεια Ιρλανδία.

SUV-ναυαρχίδα της Porsche

Δεν είχε προλάβει καν να ανακοινώσει το βαφτιστικό του. Ο εσωτερικός κωδικός του ήταν Κ1 και στόχο είχε να προσφέρει κάτι μεγάλο, ηλεκτρικό και σπορ. Τώρα το πώς όλα αυτά συνδέονται σε μία πρόταση παραμένει αμφίβολο.

Η ιδέα ενός ηλεκτρικού που θα τοποθετείται στην γκάμα της γερμανικής εταιρείας «επάνω» από το γνωστό Cayenne έληξε πρόωρα. Παρ’ όλα αυτά, τα σχέδια της εταιρείας για ηλεκτρικό Cayenne σε πλατφόρμα 900 volt με δυνατότητες για πολύ γρήγορη φόρτιση παραμένουν ενεργά.

Volkswagen ID.7

Το μεγάλο ηλεκτρικό της γερμανικής εταιρείας θα συνεχίσει να διατίθεται, μάλιστα υπάρχει και υποτιθέμενα πιο σπορ έκδοση με τον κωδικό GTX. Οχι, όμως, ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Σε άλλες αγορές, ωστόσο, όπως αυτή των ΗΠΑ, το ID.7 υφίσταται τον πέλεκυ της διακοπής διαθεσιμότητας. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά.

Μερικά ακόμα στη λίστα:

Dodge Charger SRT Daytona Banshee

Ford F-150 Lightning

Genesis Electrified G80

Polestar 2

RAM Electric Pickup

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News