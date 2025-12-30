Υπόθεση Novartis – απολογία Δεσταμπασίδη: «Δεν είπα ότι δωροδοκήθηκαν πολιτικοί»

Ως μία «κεντρικά διεφθαρμένη εταιρεία», η οποία διατηρούσε «μαύρα ταμεία» για τη χρηματοδότηση δωροδοκιών, περιέγραψε εκ νέου τη Novartis ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, κατά την απολογία του στη δευτεροβάθμια δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης δικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μαζί με τη συγκατηγορούμενή του, Μαρία Μαραγγέλη, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, σχετικά με όσα είχαν καταθέσει με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία.

Σε πρώτο βαθμό, ο ίδιος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και η Μαρία Μαραγγέλη σε 33 μήνες, με αναστολή και για τους δύο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οι καταθέσεις του για τις πρακτικές της Novartis βασίζονταν σε πληροφορίες που, όπως είπε, είχε λάβει από τον τότε επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της εταιρίας, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Ο Δεστεμπασίδης, πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας της Novartis, χαρακτήρισε τη φαρμακοβιομηχανία ως «ΟΠΕΚΕΠΕ στον χώρο του φαρμάκου», εξηγώντας ότι αυτός ήταν και ο λόγος που θεώρησε ηθική υποχρέωσή του να απευθυνθεί στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς.

«Οταν με κάλεσε η Εισαγγελία Διαφθοράς, εγώ, γνωρίζοντας ότι η εταιρεία ήταν διεφθαρμένη από μέσα, δεν βρήκα λόγο να μη το κάνω. Επ’ ουδενί δεν φανταζόμουν ότι από την πρώτη εβδομάδα θα διέρρεε το όνομά μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως δεν περίμενε «ούτε αυτά που θα γίνονταν στη Βουλή, ούτε τις δέκα κάλπες για την άρση ασυλίας των καταγγελλόμενων πολιτικών».

Επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, η Novartis λειτουργούσε ως «μια κεντρικά διεφθαρμένη εταιρεία», σημειώνοντας: «Εγώ ξέρω ότι η Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου». Όπως υποστήριξε, κατέθεσε «με διάθεση αλήθειας», διευκρινίζοντας ότι «όπου δεν ήξερα, έλεγα “δεν ξέρω”», ενώ σε κάθε περίπτωση που μετέφερε πληροφορίες τρίτων, ανέφερε ρητά την πηγή τους. «Ο Φρουζής ήταν η πηγή της γνώσης μου», τόνισε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η Novartis ελεγχόταν την περίοδο εκείνη σε εννέα χώρες, γεγονός που, όπως είπε, ενίσχυσε το ηθικό του κίνητρο να καταθέσει και στην Ελλάδα.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν άλλοι 50 μάρτυρες και ότι εγώ θα ήμουν ο πεντηκοστός», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει: «Δύσκολα θα ξαναέπαιρνα την ίδια απόφαση εν Ελλάδι».

Πρόεδρος: Νιώσατε πίεση εκείνη την περίοδο;

Κατηγορούμενος: Όχι. Με πήρε η γραμματέας της εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2016. Πήγα και έκανα μία πολύ φυσιολογική συζήτηση, πολύ θεσμική και προστατευμένη. Πολλές καταθέσεις γίνονταν το βράδυ, αρχικά στα γραφεία της Εισαγγελίας και μετά στη ΓΑΔΑ. Δεν με πίεσαν. Ηταν καταθέσεις-«ποταμοί». Αυτοί που κατέγραφαν ήταν οι επίκουροι εισαγγελείς, όχι γραμματείς και γι’ αυτό κράτησαν πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Άρα δεν δεχθήκατε πιέσεις;

Κατηγορούμενος: Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν δημοσιογράφοι του πολιτικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ και κάποιοι αρχισυντάκτες και μου έλεγαν ότι μπαίνω σε «σκοτεινά τούνελ». Κάποιοι θέλησαν να μου περάσουν μηνύματα . Ευθεία απειλή από εισαγγελέα ή πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση δεν δέχθηκα.

Επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ αυτόπτης μάρτυρας σε δωροδοκία, ο «Μάξιμος Σαράφης» είπε ότι εξαιτίας της θέσης του στην εταιρία, στην διαχείριση κρίσεων, ήταν ενήμερος για διάφορες υποθέσεις: «ήμουν σε θέση να γνωρίζω πολλά πράγματα γιατί διαχειριζόμουν οτιδήποτε συνέβαινε, απέναντι στα media, όπως για παράδειγμα δημοσιεύματα για αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Γνώριζα για αυτές, αν και δεν ήμουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων… αλλά έπρεπε να ξέρω πράγματα για να κάνω αυτό που λέμε crisis management». Ανέφερε επίσης πως «η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 9 χώρες στις οποίες διαπιστώθηκαν αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Η Ελλάδα είναι φαρμακομάνα. Ήταν νούμερο ένα σε πωλήσεις σε αναλογία πληθυσμού για τη Novartis. Εδώ πάει κάποιος στο γιατρό κι αν του δώσει ένα φάρμακο λέει “δεν ήταν καλός γιατρός μου έδωσε μόνο ένα φάρμακο”. Στην Ελλάδα είχε δημιουργηθεί ένας κύκλος διαφθοράς και πρωταθλητής ήταν η Novartis. Η φαρμακοβιομηχανίες δεν είναι εκκλησίες, είναι διαφθορεία… Η Ελλάδα ήταν το διαμάντι της Novartis».

Οπως τόνισε ο κατηγορούμενος «ο Φρουζής με ενημέρωνε γιατί έπαιρνε τα χρήματα από το μπάτζετ του τμήματός μου. Ο Φρουζής βέβαια είχε μια έπαρση. Μπορεί να έλεγε, για παράδειγμα, ότι χρειαζόταν 200.000 για υπουργό και τελικά να τα έβαζε στην τσέπη του. Για τον Γεωργιάδη, τον Στουρνάρα και την σύζυγό του, κ. Νικολοπούλου, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο δεν ανέφερα δωροδοκία. Ουδέποτε μού είπε κάτι ο Φρουζής. Πλην των περιπτώσεων Αβραμόπουλου, Σαλμά και Λοβέρδου, για όλους τους άλλους δεν είπα κάτι. Αλλά και γι’ αυτούς έκανα διευκρινιστικές δηλώσεις. Για άλλους μίλησα για επηρεασμό, που αυτό θα μπορούσε να είναι και lobbying. Ήμουν πολύ προσεκτικός στην πλειονότητα των καταθέσεων μου».

Σημειώνεται ότι σε ερωτήσεις της Εδρας αν έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στην έρευνα των αμερικανικών Αρχών για τις πρακτικές της Novartis, ο Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης δεν έδωσε απάντηση επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News