Ο Μπάιντεν και η Corvette, μια άγνωστη ιστορία αγάπης

Στο γκαράζ του Μπάιντεν, στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, υπάρχει κάτι που κουβαλάει αναμνήσεις. Είναι μία ανοιχτή Corvette Stingray. Πράσινη, με καφέ δέρματα και χειροκίνητο 4άρι κιβώτιο. Σπάνιο πράμα το χειροκίνητο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού – δείγμα κάποιου που αγαπά την οδήγηση και όχι την απλή μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β.

Υπάρχει επίσης και μία δήλωση του Μπάιντεν που μάλλον είναι εκτός πολιτικού κλισέ: «Δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, αλλά αγαπώ την ταχύτητα», είχε πει σε ένα ενδιαφέρον βίντεο από τη γνωστή σειρά “Jay Leno’s Garage’’. Για να μη σας μπλέκω με ονόματα, ο Τζέι Λένο ήταν ο σταρ των late night talk shows της αμερικανικής τηλεόρασης. Τυχγάνει να είναι και τελείως obsessed –που λένε και στο Αμέρικα– με τα αυτοκίνητα. Ευνόητο ότι το κανάλι του στο Τube σκίζει, με περισσότερους από 3 εκατομμύρια συνδρομητές.

Τέσσερα χρόνια πριν, λοιπόν, είχε φιλοξενήσει τον Μπάιντεν. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είχαν δει περισσότεροι από 1.730.000 θεατές. Μπορείτε να προσθέσετε και τον εαυτό σας, αν το δείτε ευθύς αμέσως:

Ήταν σ’ αυτό το επεισόδιο που ο Μπάιντεν εκμυστηρεύτηκε (sic) ενώπιον εκατομμυρίων θεατών τη μεγάλη του αγάπη: την πράσινη, κλασική Corvette Stingray. Την έχει από καινούργια, όταν τον Αύγουστο του ’67, του την έκανε δώρο ο πατέρας του, που ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης αντιπροσωπείας της Chevrolet στο Ντέλαγουερ.

Την εποχή εκείνη η Stingray ήταν αντικείμενο πόθου σε μέταλλο. Με ένα V8 κινητήρα κάτω από το καπό, κάποιους 300 ίππους, επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερα από 6 δευτερόλεπτα, περισσότερα από 240 τελική ταχύτητα και μια σημειολογία για την οποία οι Αμερικανοί έκοβαν φλέβες. Επιθετική, μάτσο, η επιτομή του αμερικανικού muscle car. Ηταν κι αυτό το σχήμα, βλέπετε. Επηρεασμένη από το οργανικό ντιζάιν, η Stingray παρέπεμπε στο σαλάχι. Εξ ου και το όνομά της.

«Κάθε φορά που μπαίνω μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο θυμάμαι τον πατέρα μου και τον γιο μου», λέει ο Μπάιντεν, ανακαλώντας την πικρή ανάμνηση της απώλειας του γιου του Μπο, που πέθανε το 2015. Οχι πως ήταν η μόνη τέτοια. Τα Χριστούγεννα του 1972, μόλις πέντε χρόνια μετά τον γάμο του, η πρώτη του σύζυγος και η 13 μηνών κόρη τους σκοτώθηκαν σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Στο ίδιο συμβάν τραυματίστηκαν σοβαρά και οι γιοι του, Μπο και Χάντερ.

