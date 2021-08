Μίχαελ Σουμάχερ, η ζωή του στο Netflix

Έχουν περάσει σχεδόν οκτώ χρόνια από το σοβαρό ατύχημα του Μίχαελ Σουμάχερ, το Δεκέμβριο του 2013. Ως γνωστόν, ο άνθρωπος που θριάμβευε στις πίστες του κόσμου με +300 χιλιόμετρα την ώρα βρέθηκε στην πιο άτυχη στιγμή της ζωής του κάνοντας σκι σε μια χιονισμένη πίστα στις Γαλλικές Αλπεις. Προφανώς με πολύ μικρότερη ταχύτητα.

Έκτοτε ο γερμανός πρωταθλητής, μετά από εγχειρήσεις και μια πανάκριβη ομάδα γιατρών που τον παρακολουθεί καθημερινά, βρίσκεται απομονωμένος από τα φώτα της δημοσιότητας στον πύργο του, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης. Για την ιστορία, η θεραπεία του περιλαμβάνει το κόστος μίας ομάδας 20 ανθρώπων. Γιατροί, βοηθοί, νοσοκόμες. Και με τη σύζυγό του, Κορίνα, να έχει αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών. Μέχρι στιγμής, υπολογίζεται πως η ιατρική αγωγή του Σουμάχερ απαιτεί σε εβδομαδιαία βάση περισσότερα από €140.000. Η σύζυγός του έχει ήδη πουλήσει το ιδιωτικό τζετ αλλά και ένα εξοχικό σπίτι που διατηρούσαν στη Νορβηγία.

Κάποια στιγμή, μετά από χρόνια σιωπής για την εξέλιξη της υγείας του, η Κορίνα Σουμάχερ είχε δηλώσει πως «βρισκόταν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως είχε υπάρξει βελτίωση, δεδομένου του σοβαρότατου τραυματισμού του» ενώ ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Aυτοκινήτου (FIA), ο Ζαν Τοντ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια Σουμάχερ, είχε πει πως «ο Μίχαελ θα μπορούσε να ζήσει μία σχετικά νορμάλ ζωή σε μικρό αναλογικά χρονικό διάστημα». Έκτοτε πέρασαν άλλα πέντε περίπου χρόνια και δεν είχε υπάρξει, σε επίπεδο πληροφοριών έστω, κάποιο καλό νέο. Φημολογείται μάλιστα πως ο μεγάλος άτυχος της Φόρμουλα 1 ζυγίζει πλέον 45 κιλά και δεν μπορεί να περπατήσει.

Ωστόσο την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ανακοινώθηκε και επισήμως ότι ένα νέο ντοκιμαντέρ «ανεβαίνει» στο Netflix στις 15 Σεπτεμβρίου. Με την πλήρη υποστήριξη της οικογένειάς του, η γερμανική εταιρεία παραγωγής B|14 Film (η οποία στο παρελθόν είχε κάνει κάτι ανάλογο για τη ζωή του τενίστα Μπόρις Μπέκερ) δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο τίτλος του -τι άλλο;- “SCHUMACHER’’. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο αλλά κρίσιμο πορτρέτο του θρύλου των αγώνων και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον αδελφό του Ραλφ, τη σύζυγο και τα παιδιά του (συμπεριλαμβανομένου του γιου του Σουμάχερ, του Μικ), που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1), καθώς και με άλλες προσωπικότητες του σπορ.

SCHUMACHER – the first film supported by his family – gives unique insights into the life of the seven-time Formula 1 world champion Michael Schumacher. Only on Netflix, from 15 September. pic.twitter.com/ChcEEaKfsb

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 30, 2021