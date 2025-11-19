Η τσάντα της πρωθυπουργού που τρέλανε τις Γιαπωνέζες

Αυτή είναι η πιο «ισχυρή» πολιτική τσάντα από τότε που η Μάργκαρετ Θάτσερ μπήκε στο 10 της Downing Street με την εμβληματική τετράγωνη τσάντα Launer London.

«Αυτή», φυσικά, είναι η μαύρη tote τσάντα της Σανάε Τακαΐτσι. Επισήμως ονομάζεται Grace Delight Tote, αλλά συχνά αναφέρεται απλώς ως η τσάντα Sanae, από το όνομα της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

Είναι μια δερμάτινη τσάντα αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει έναν φάκελο Α4. Εχει ένα μίνιμαλ ασημένιο κούμπωμα και χερούλια αρκετά μακριά για να φοριέται στον ώμο ή στον αγκώνα· κατασκευάζεται από την Hamano, μια ιαπωνική εταιρεία χειροποίητων δερμάτινων ειδών που ιδρύθηκε το 1880. Διατίθεται σε εννέα διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς και κοστίζει 136.400 γεν (περίπου 880 δολάρια ή 754 ευρώ).

Με άλλα λόγια, δεν έχει τίποτα το ασυνήθιστο — εκτός από ένα πράγμα: την κρατά η ηγέτιδα μιας χώρας της G7 και αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο, γράφουν οι New York Times.

Και εξηγούν ότι πριν την Τακαΐτσι καμία από τις κυρίες της διεθνούς πολιτικής σκηνής δεν εμφανιζόταν με τσάντα στο χέρι: Η Τζόρτζια Μελόνι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, όχι. Η Κλαούντια Σέινμπάουμ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού, όχι. Η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, όχι. Ούτε η Ανγκελα Μέρκελ όσο ήταν καγκελάριος της Γερμανίας. Το ίδιο και η Χίλαρι Κλίντον. Ακόμα και η Λιζ Τρας δεν κουβαλούσε τσάντα κατά τη σύντομη θητεία της ως πρωθυπουργός (αν και όταν συνάντησε τη Ελισάβετ Β’, η βασίλισσα είχε μαζί της τη διάσημη δική της τσάντα, θυμίζουν οι NYT).

Το να μην έχεις τσάντα δίνει την εντύπωση ότι έχεις κάποιον να κουβαλά τα πράγματά σου για σένα. Οπως έχει πει η στιλίστρια Κάρλα Γουέλς, που συνεργάστηκε με την Κάμαλα Χαρις, «όλες έχουν τσάντες. Απλώς τις κουβαλάει ένας συνεργάτης» (Η σειρά «Veep» σατίριζε αυτό το γεγονός, με έναν βοηθό της πρωταγωνίστριας γνωστό ως «bag man»).

Στον κώδικα της ελίτ (πολιτικής και όχι μόνο), το να κουβαλάς πράγματα μόνος σου θεωρείται δείγμα… ασημαντότητας. Οσο πιο ισχυρό το άτομο, τόσο μικρότερη ή και ανύπαρκτη η τσάντα.

Ομως η κυρία Τακαΐτσι έχει άλλη γνώμη.

Η Εμι Καμεόκα, διευθύντρια μόδας της Vogue Ιαπωνίας, δήλωσε, σύμφωνα με τους New York Times, ότι η τσάντα της πρωθυπουργού υπογραμμίζει την εικόνα της ως επαγγελματία και ενισχύει την υπόσχεσή της για «δουλειά, δουλειά, και δουλειά». Μπορεί να χωρέσει φακέλους και tablets και εκπέμπει κομψότητα και λειτουργικότητα. Η Hamano, εξάλλου, την προωθεί ως την τσάντα που «ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών καριέρας».

Η εταιρεία έγινε γνωστή κυρίως για τις τσάντες της αυτοκρατορικής οικογένειας και τα προϊόντα της είναι δημοφιλή σε γυναίκες «συντηρητικές, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μόδα». Ωστόσο, από την πρώτη εμφάνισή της με τσάντα Hamano, η πρωθυπουργός Τακαΐτσι δεν δημιούργησε απλώς μια αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας αλλά και μια νέα τάση στο στιλ των Γιαπωνέζων ακόμη και της νεότερης γενιάς.

Σε στιλ Θάτσερ

Η Τακαΐτσι δεν έχει κρύψει ότι η Θάτσερ είναι το πολιτικό της πρότυπο. Την έχει επηρεάσει όμως και στιλιστικά: Η αγάπη της Θάτσερ για τις τσάντες γέννησε τον όρο «handbagging», δηλαδή την αιφνίδια λεκτική επίθεση. Εκτός της τσάντας, όπως παρατηρούν οι New York Times, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στις πολιτικές εμφανίσεις της προτιμά συχνά τα μπλε σακάκια και τα μαργαριταρένια κολιέ — αμφότερα σήμα κατατεθέν της Θάτσερ).

Για τη «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανίας, η τσάντα ήταν ένας τρόπος να «ευθυγραμμιστεί» με το αξιοσέβαστο πρότυπο της «κυρίας της διπλανής πόρτας» σε μια εποχή που μέρος της βρετανικής κοινωνίας αισθανόταν άβολα με την ιδέα μιας γυναίκας ηγέτιδας.

Η τσάντα της ήταν ταυτόχρονα και ένα μεταφορικό σύμβολο. Οπως το είχε διατυπώσει η βρετανική Vogue, «ήταν ο τύπος τσάντας που θα κρατούσε ένα συνετό άτομο, αντανάκλαση ενός οργανωμένου μυαλού».

Η Εντουίνα Κάρι, βουλευτής των Συντηρητικών και υφυπουργός Υγείας στις κυβερνήσεις της Θάτσερ, αποκαλούσε την τσάντα «όπλο» της πρωθυπουργού.

Η ίδια η Iron Lady συνήθιζε να λέει πως η τσάντα της ήταν το μοναδικό μέρος από το οποίο δεν μπορούσαν να διαρρεύσουν πληροφορίες!

Το 2013, η Σίνθια Κρόφορντ, που είχε διατελέσει προσωπική βοηθός της Θάτσερ, έγραψε στον Guardian: «οτιδήποτε ήταν άκρως απόρρητο ή πολύτιμο, το βάζαμε στην τσάντα της, επειδή ξέραμε ότι δεν την αποχωριζόταν ποτέ».

Η τσάντα έγινε τόσο χαρακτηριστική για τη βρετανή πρωθυπουργό, ώστε το 1988, κατά την τελευταία της επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, επί προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Τζορτζ Σουλτς, τότε υπουργός Εξωτερικών, της χάρισε ένα αντίγραφο της τσάντας της, για να τιμήσει την είσοδό της σε αυτό που αποκάλεσε «τη Μεγάλη Τάξη της Τσάντας»!

Το 2011, μια τσάντα Asprey που είχε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενη επίσκεψη στις ΗΠΑ πουλήθηκε για 39.800 δολάρια σε φιλανθρωπική δημοπρασία. Μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε από την πρωθυπουργία, οι τσάντες της είχαν γίνει, σύμφωνα με το Margaret Thatcher Center, «ισχυρά σύμβολα της αυθεντίας της».

Το αν η τσάντα της Τακαΐτσι θα έχει την ίδια αντοχή στον χρόνο, μένει να φανεί. Αλλά έχει ήδη φέρει αύξηση στις πωλήσεις της Hamano καθώς και πολυάριθμα ενθουσιώδη δημοσιεύματα για μια «πανεθνική μανία» υπέρ της ίδιας και της τσάντας της.

Πράγματι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Hamano, η εταιρεία έχει δεχθεί τόσο πολλά αιτήματα για τη μαύρη Grace Delight Tote, που η τρέχουσα παραγωγή έχει εξαντληθεί, ενώ η εταιρεία «δέχεται αυτή τη στιγμή παραγγελίες που αντιστοιχούν περίπου σε δέκα μήνες παραγωγής του εργοστασίου».

Για να παραλάβει κάποια τη νέα της τσάντα Hamano εφόσον την παραγγείλει σήμερα, θα πρέπει να περιμένει ως το τέλος Αυγούστου του 2026…

