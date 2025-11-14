Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός που (σχεδόν) ποτέ δεν κοιμάται

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, λέει ότι δεν χρειάζεται πάνω από δύο έως τέσσερις ώρες ύπνου την ημέρα, γεγονός που, μεταξύ άλλων, υποσκάπτει τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εξουθενωμένους εργαζόμενους της χώρας της.

Δείχνοντας τις «σακούλες» κάτω από τα μάτια της, η Τακαΐτσι είπε στους βουλευτές ότι αντέχει με ελάχιστο ύπνο – συνήθεια που είχε και το πρότυπό της στην πολιτική, η Μάργκαρετ Θάτσερ – όταν την ρώτησαν τι σκοπεύει να κάνει για τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας της Ιαπωνίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η ίδια προκάλεσε αίσθηση την περασμένη εβδομάδα όταν κάλεσε το επιτελείο της σε σύσκεψη στις 3 το.. πρωί, ώστε να προετοιμαστεί για μια ακρόαση της επιτροπής προϋπολογισμού της Βουλής που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει έξι ώρες αργότερα.

Η Τακαΐτσι ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν λίγες εβδομάδες ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, με την υπόσχεση για «δουλειά, δουλειά, δουλειά και δουλειά». Παραδέχτηκε πάντως ότι ο ελάχιστος ύπνος κάνει κακό στο… δέρμα της!

Η Ιαπωνία πασχίζει να αλλάξει την εταιρική κουλτούρα που απαιτεί από τους εργαζομένους να δουλεύουν πολλές ώρες και συχνά να κοινωνικοποιούνται με συναδέλφους τα βράδια.

Οι εξαντλητικές ώρες έχουν συσχετιστεί με την αύξηση των περιστατικών συνδρόμου Καρόσι, δηλαδή θανάτων από υπερκόπωση, ενώ θεωρούνται και παράγοντας που συμβάλλει στον χαμηλό δείκτη γεννήσεων της χώρας.

Τώρα, υπάρχει ανησυχία ότι η Τακαΐτσι αναμένει από τους εργαζόμενους να εργάζονται ακόμη περισσότερες ώρες για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς η κυβέρνησή της συζητά την πιθανότητα αύξησης των υπερωριών. Η ίδια, πάντως, έχει δηλώσει ότι τυχόν αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες θα δίνουν προτεραιότητα στην υγεία των εργαζομένων.

«Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να εξισορροπήσουν με σωστό τρόπο τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών τους με βάση τις επιθυμίες τους, και παράλληλα να μπορούν να εργάζονται, να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να χαλαρώνουν, αυτό θα ήταν ιδανικό», έχει πει η πρωθυπουργός.

Απ’ την άλλη, αφότου εξελέγη πρόεδρος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) στις αρχές Οκτωβρίου η Τακαΐτσι δήλωσε ότι θα εγκατέλειπε «την ιδέα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» για τον εαυτό της, προτρέποντας παράλληλα τους συναδέλφους της στο κόμμα να εργάζονται «σαν σκυλιά».

Ο Κεν Σάιτο, πρώην υπουργός Οικονομικών του LDP, δήλωσε ότι ανησυχεί «ειλικρινά» για την υγεία της Τακαΐτσι, ενώ ο Κατσουχίτο Νακατζίμα, βουλευτής της αντιπολίτευσης, την προέτρεψε να κοιμάται περισσότερο, προκαλώντας της ένα συγκαταβατικό νεύμα και ένα χαμόγελο.

Οι Ιάπωνες γενικά δεν κοιμούνται αρκετά, γράφει ο Guardian. Μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Υπνου τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο επτά ώρες και 1 λεπτό τις καθημερινές – 38 λεπτά λιγότερο από τον διεθνή μέσο όρο, και πολύ λιγότερο από τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τον Καναδά.

Η Τακαΐτσι, ομολογουμένως, δεν είχε χρόνο να χαλαρώσει μετά την εκλογή της. Μέσα σε μια εβδομάδα από την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων έπρεπε να συμμετάσχει μια σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Μαλαισία. Αμέσως μετά υποδέχθηκε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία. Και λίγο αργότερα συνάντησε τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ σε μια άλλη σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News