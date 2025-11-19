Κολλέγιo Αθηνών, ένα εκτροφείο Πρωθυπουργών

Βασισμένος σε δεκάδες συνεντεύξεις και συστηματική έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γιώργος Νικολόπουλος συνέγραψε την «ανεπίσημη» –όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει– ιστορία των 100 ετών του Κολλεγίου Αθηνών.

Το βιβλίο των 447 σελίδων με τίτλο «Κολλέγιο Αθηνών. Ενα σχολείο για την “ηγέτιδαν τάξιν”» (εκδ. Ικαρος, 2025) πατάει στη στέρεη βάση της εξαντλητικής έρευνας, χωρίς να προσφέρει όμως μια στεγνή, συμβατική αφήγηση. Αντιθέτως, όπως σημειώνει στον πρόλογο ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρόκειται για μια μελέτη «συστηματικά αναθεωρητική, ενίοτε και ανατρεπτική», που ενθαρρύνει τον διάλογο και την κριτική σκέψη για την πορεία και το μέλλον του σχολείου.

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1925, με στόχο να καλλιεργήσει «τους αυριανούς ηγέτες της Ελλάδας με έναν νέο τρόπο»: μέσα από την αμερικανική παιδαγωγική επιρροή, ένα ισχυρό ταμείο υποτροφιών, φωτισμένους δασκάλους και ένα πρόγραμμα σπουδών που ενθάρρυνε την κριτική σκέψη. Και φαίνεται πως πέτυχε τον σκοπό του, αφού για δεκαετίες ανέδειξε ικανούς ηγέτες, πέντε μελλοντικούς πρωθυπουργούς, σημαντικούς επιχειρηματίες και κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών.

Ας ανοίξουμε όμως πρώτα μερικές σελίδες του βιβλίου για να συναντήσουμε δύο από τις πλέον εμβληματικές μορφές που συνδέθηκαν με το Κολλέγιο: τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κάρολο Κουν. Ο πρώτος ως μαθητής, ο δεύτερος ως δάσκαλος, άφησαν ένα ισχυρό –αν όχι εκρηκτικό– αποτύπωμα.

Ανδρέας Παπανδρέου

Γράφει ο Νικολόπουλος: «Ο Ανδρέας ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στο Κολλέγιο, σύμφωνα με τον καθηγητή του, Γιώργο Φυλακτόπουλο, ήταν πια άριστος μαθητής».

«Είχε ίσως τους υψηλότερους βαθμούς. Hταν πολύ έξυπνος», θυμήθηκε αργότερα ο Φυλακτόπουλος για τον μαθητή που είχε στην τάξη του το 1934.

Φαίνεται όμως ότι ο δεκαεξάχρονος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν από τότε ανατρεπτικός! Στο δεύτερο τεύχος του μαθητικού περιοδικού «Το Ξεκίνημα» έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Η οικονομική σχέση των τάξεων», στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημείωνε ότι «τα μέσα με τα οποία δημιουργήθηκε η αστική τάξη γίνονται όπλα εναντίον της, γίνονται οι καταστροφείς της, ο θάνατός της»!

Το άρθρο, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε «μεγάλη αναταραχή» και όχι ακριβώς «ωραία κατάσταση» στο σχολείο. Οσα ακολούθησαν, όμως, θα τα διαβάσετε στις σελίδες του βιβλίου.

Ενας ακόμη διαφορετικός και ανήσυχος άνθρωπος του Κολλεγίου Αθηνών ήταν ο Κάρολος Κουν. «Λίγοι σήκωσαν περισσότερη σκόνη από τον Κάρολο Κουν. Ισως ο σημαντικότερος έλληνας θεατρικός σκηνοθέτης του περασμένου αιώνα, ξεσήκωσε αντιδράσεις για δεκαετίες, ξεκινώντας με τις παραστάσεις του στο Κολλέγιο Αθηνών, μετά στη Λαϊκή Σκηνή κι έπειτα στο Θέατρο Τέχνης» σημειώνει ο συγγραφέας.

Ο Κουν γεννήθηκε στην Προύσα το 1908, μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1929. Καθηγητής της αγγλικής γλώσσας στο Κολλέγιο Αθηνών, ανέβασε τις πρώτες θεατρικές παραστάσεις με τους μαθητές του σε έργα Αριστοφάνη, Σαίξπηρ και Ευριπίδη. Μαθητής του Καρόλου Κουν και πρώτος πρωταγωνιστής του ήταν ο Αλέξης Σολομός, ο μετέπειτα σημαντικός ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής στην Ελλάδα και στην Αμερική.

Μέσα από την καταγραφή και τη σύνθεση γνωστών και άγνωστων ιστοριών ήδη από τη δεκαετία του 1930, το βιβλίο αποτυπώνει πώς οι φωτισμένοι αυτοί άνθρωποι σημάδεψαν το Κολλέγιο με νέες ιδέες και με ένα επίπεδο καλλιέργειας και συγκρότησης πολύ πάνω από εκείνο του μέσου «ελλαδίτη» Ελληνα. Ο συγγραφέας, σαν χειριστής κινηματογραφικής μηχανής ενός ντοκιμαντέρ, εστιάζει με προσοχή στις λεπτομέρειες και στα γεγονότα για να ανοίξει μετά και πάλι το πλάνο του στον χρόνο που κυλάει, με φόντο το ιστορικό πλαίσιο κάθε εποχής. Ο Γ. Νικολόπουλος, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών ο ίδιος, αλλά και της Νομικής Αθηνών, του Warwick και του LSE, διετέλεσε, μεταξύ άλλων, αρχισυντάκτης της εκπομπής «Ερευνα» με τον Παύλο Τσίμα, με αποστολές σε Ιράν, Ρωσία, ΗΠΑ και Τουρκία, αλλά και αρθρογράφος εδώ, στο Protagon. Το βιβλίο του έχει βάθος και βάρος. Η έρευνά του δείχνει καταρχάς ότι το Κολλέγιο Αθηνών δεν ιδρύθηκε το 1925 για να είναι ένα ακόμη καλό σχολείο, αλλά με μια συγκεκριμένη, ειδική αποστολή: να εκπαιδεύει τους ηγέτες του αύριο, μια νέα ελίτ, αξιοκρατικά, με παιδιά από όλη την Ελλάδα και τη Διασπορά και από κάθε τάξη, σε ένα σχολείο των αρίστων. Την «ηγέτιδα τάξιν», όπως είπε στα εγκαίνια το 1929 ο τότε πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος. Το διακύβευμα Ο στόχος του Κολλεγίου επετεύχθη μέσα από την έμφαση, όχι μόνο στο εκπαιδευτικό, αλλά και στο παιδαγωγικό κομμάτι, και με συνεργασία Ελλήνων και Αμερικανών. Γι’ αυτό και, μεταξύ άλλων, πέντε πρωθυπουργοί ήταν μαθητές του: Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, Λουκάς Παπαδήμος, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κίνδυνος σήμερα –για τον οποίο το βιβλίο του Γ. Νικολόπουλου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου– είναι το Κολλέγιο Αθηνών του 2025, 100 χρόνια μετά την ίδρυσή του, να μη βοηθάει πια τον τόπο. Το επιχείρημα του συγγραφέα μάς λέει πως, αν το Κολλέγιο δεν παραμείνει «το σχολείο των αρίστων», αν δεν δίνεται έμφαση στο παιδαγωγικό κομμάτι, αλλά οι απόφοιτοί του έχουν κυρίως πολύ ισχυρές διασυνδέσεις, τότε δεν παράγεται πια μια αξιοκρατική ηγέτιδα τάξη, αλλά αναπαράγεται, προωθείται και διαιωνίζεται η υπάρχουσα ελίτ, χωρίς πολλά παιδιά και εγγόνια των ισχυρών να το αξίζουν, εμποδίζοντας την κοινωνική κινητικότητα και βλάπτοντας τη χώρα. Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα της μελέτης. INFO: Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Κολλέγιο Αθηνών (Θέατρο Χωρέμη, Μπενάκειο Διδακτήριο Κολλεγίου Αθηνών, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό). Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Νικηφόρος Διαμαντούρος και ο Ραφαήλ Μωυσής, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.

