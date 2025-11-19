Η Κίνα ετοιμάζεται να μειώσει τις επιδόσεις επιτάχυνσης των ηλεκτρικών

Οι παγκόσμιες κανονιστικές Αρχές παρακολουθούν την Κίνα και όσα εξελίσσονται εκεί. Αποτελεί περίπτωση-μοντέλο – με τα καλά της και τα στραβά της. Πάντως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα για τα οποία γίνεται λόγος αυτόν τον καιρό εκεί μακριά στο οριεντάλ είναι η ιδέα να γίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λιγότερο γρήγορα.

Σύμφωνα με το CarNewsChina, ο προτεινόμενος κανονισμός θα περιορίσει την επιτάχυνση των αυτοκινήτων σε ένα προεπιλεγμένο σπριντ, από 0-100 χλμ./ώ. το ταχύτερο, έως 5 δευτερόλεπτα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, σαφώς πλήττεται ένα μέρος ηλεκτρικών αυτοκινήτων που βασίζουν κατά μεγάλο ποσοστό την αίγλη τους στις συγκλονιστικές τους επιδόσεις. Για παράδειγμα, τα δυνατά μοντέλα της Tesla, της BYD, της Χiaomi και λοιπών.

Ωστόσο η ιδέα δεν είναι τόσο σοκαριστική όσο ακούγεται. Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Και αυτό γιατί κάποια διεθνή μέσα υποστηρίζουν ότι η πρόταση των ρυθμιστικών κινεζικών Αρχών τείνει περισσότερο στο να τεθεί ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα (default mode) επιτάχυνσης. Δηλαδή, όταν τίθεται σε λειτουργία το αυτοκίνητο, ο οδηγός να πρέπει να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιτάχυνσης για να παρακάμψει τον περιορισμό. Εντάξει, αυτό δεν είναι και τίποτα περίπλοκο… Ωστόσο πολλοί (;) οδηγοί ηλεκτρικών ίσως να μην μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία. Λες;

Θεωρούν ότι η κίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο ασφάλειας, καθώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί, ως γνωστόν, να εκμηδενίσει τις αποστάσεις, λόγω της αμεσότητας της ροπής του. Ετσι, λοιπόν, λένε ότι μπροστά από εμπορικά καταστήματα ή σε πολυσύχναστους δρόμους τα αυτοκίνητα θα ήταν ασφαλέστερα αν αδυνατούσαν να ξεδιπλώσουν όλη τη ροπή τους, εδώ και τώρα.

Προφανώς υπάρχει η θέση ότι ένα EV μπορεί να γίνει «όπλο» που δεν μπορούν να το χειριστούν όλοι. Ή ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν την οδηγική παιδεία ώστε να χειρίζονται μια τόσο δυνατή επιτάχυνση. Ή άλλοι, που την έχουν αλλά δεν δίνουν και τόση προσοχή. Μάλιστα, το σενάριο προχωράει και πιο πέρα: λέει ότι η πρόταση αποτελεί μέρος ενός ακόμη ευρύτερου πλαισίου ασφαλείας, που θα ανιχνεύει την κακή χρήση του πεντάλ, θα περιορίζει τη ροπή και θα μειώνει την ισχύ εάν ένα αυτοκίνητο αυξήσει ταχύτητα πολύ γρήγορα. Γενικότερα, δηλαδή.

Φυσικά, όλο αυτό είναι πολύ κομπλικέ. Πώς θα καθοριστούν οι συνθήκες; Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση; Βέβαια, με την αυτόνομη οδήγηση και τα κινούμενα τροχοφόρα «κουτάκια», όλα θα γίνονται. Μας αρέσει;

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News