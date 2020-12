Η διαχρονική γοητεία της γυναικείας τσάντας

Οι προβλέψεις ότι η πανδημία θα έπληττε θανάσιμα τις τσάντες χειρός αποδείχθηκαν υπερβολικές, όπως αποδεικνύει η έκθεση με θέμα «Bags: Inside Out», που εγκαινιάστηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου, αφού αναβλήθηκε δύο φορές εξαιτίας του lockdown.

Το γεγονός ότι έχει γίνει προπώληση εισιτηρίων έως τις αρχές του 2021, δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου και υποδηλώνει ότι οι «It bags» δεν έχουν χάσει τη γοητεία τους, γράφει στον Guardian η Τζες Κάρτνερ Μόρλεϊ.

Η Λουτσία Σάβι, επιμελήτρια της έκθεσης, πιστεύει ότι αυτή προβάλλει ισχυρά στοιχεία για το πώς προσαρμόστηκε η τσάντα ώστε να επιβιώσει σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας.

Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχει μια κομψή μαύρη δερμάτινη τσάντα της δεκαετίας του 1940 με εξαρτήματα από γυαλισμένο μπρούτζο και μονόγραμμα με τα αρχικά του ιδιοκτήτη η οποία, σε αντίθεση με το παραδοσιακό τριγωνικό σχήμα, έγινε μεγαλύτερη και βολβοειδής, για να χωράει μια μάσκα αερίου. Ο κατασκευαστής τσαντών «H Wald», εξυπηρέτησε εκείνη την εποχή τους Λονδρέζους, οι οποίοι είχαν την εντολή να φέρουν συνεχώς μαζί τους μάσκα για την προστασία του προσώπου, και ήθελαν μια κομψή εναλλακτική λύση στις χάρτινες θήκες μεταφοράς που πρότεινε η κυβέρνηση.

«Ακόμα και κατά το lockdown οπότε οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν τσάντες κάθε μέρα, η αγορά των vintage άνθισε», λέει στον Guardian η Λουτσία Σάβι. Ενώ το κλείσιμο καταστημάτων και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν πλήξει τη βιομηχανία της μόδας -τα καθαρά κέρδη του γίγαντα ειδών πολυτελείας LVMH μειώθηκαν κατά 84% το πρώτο εξάμηνο του 2020 – η ζήτηση για κλασικές τσάντες αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική.

Η Lyst, -η μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης online καταστημάτων μόδας, που συγκεντρώνει 5 εκατ. προϊόντα από 12.000 κορυφαίες μάρκες στον κόσμο- ανέφερε ότι το 2020, οι αναζητήσεις για vintage τσάντες έφτασαν στο υψηλότερο όλων των εποχών, αυξανόμενες κατά 46% από χρόνο σε χρόνο, με πιο δημοφιλείς τις μεταχειρισμένες Chanel, Louis Vuitton, Prada και Hermès.

«Μια τσάντα συμβολίζει την ημέρα που θα μπορείς να βγεις έξω ξανά και, μάλιστα, μετά από όλα αυτά, η έξοδος θα είναι ακόμα περισσότερο ένα γεγονός», λέει η Σάβι.

Με περισσότερα από 250 αντικείμενα που καλύπτουν 500 χρόνια, η έκθεση παρακολουθεί την εξέλιξη της τσάντας, από τη στιγμή που οι λεπτότερες σιλουέτες και τα πιο ελαφριά υφάσματα επέτρεψαν στις τσάντες να αντικαταστήσουν τις τσέπες που ράβονταν στα μεσοφόρια, δημιουργώντας μια προσοδοφόρα βιομηχανία μόδας. Μεταξωτά αξεσουάρ του 18ου αιώνα δείχνουν υφασμάτινες θήκες, που άνοιξαν τον δρόμο σε φακέλους-πορτοφόλια όταν τα κέρματα έδωσαν τη θέση τους στα χαρτονομίσματα. Και οι βαλίτσες Vintage Hermès και Vuitton απεικονίζουν πώς το ταξίδι με το τρένο και το ατμόπλοιο οδήγησε στη δημιουργία ελαφριών αποσκευών που ήταν εύκολο να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν στα μεταφορικά μέσα.

«Κάθε τσάντα σε αυτή την έκθεση σχεδιάστηκε για να μεταφέρει κάτι, ακόμα κι αν είναι μόνο ένα κραγιόν», λέει η Σάβι. Η πρωτότυπη τσάντα της Τζειν Μπίρκιν, Hermès Birkin του 1984, εμφανίζεται πλάι σε μια τσάντα με κροκόδειλο της Μάργκαρετ Θάτσερ, τον φάκελο αλληλογραφίας Asprey της Βίβιαν Λι, και το κόκκινο κουτί αποστολών του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

«Το υπουργικό κόκκινο κουτί υπογραμμίζει τη δυαδικότητα των αποσκευών, που κρύβουν μεν τα υπάρχοντά σας, αλλά επίσης λένε πολλά για εσάς», υποστηρίζει η επιμελήτρια της έκθεσης. «Ένα κόκκινο κουτί είναι λειτουργικό και ταυτόχρονα συμβολισμός, ιδιωτικός και δημόσιος», λέει.

Μια μακρόστενη (baguette bag) Fendi κεντημένη με πούλιες που κρατούσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ – Κάρι Μπράντσο στο «Sex and the City» είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση, αλλά η επιμελήτρια της έκθεσης λέει ότι αυτή η status τσάντα δεν είναι απλά μια πολυτελής εφεύρεση. Μια μπεζ και λαδί τσάντα αγορών από το βιβλιοπωλείο Daunts εκτίθεται μαζί με μια λινή τσάντα του περιοδικού New Yorker. «Όταν βλέπω κάποιον με μια τσάντα Daunt ή New Yorker, ξέρω αμέσως τι προσπαθεί να πει, ακριβώς σαν να κρατούσε μια Hermès», λέει η Σάβι.

Μια υφασμάτινη βαλίτσα Longchamp με τις λέξεις INTERNATIONAL WOMAN, πάτσγουορκ της εκκεντρικής εικαστικού Τρέισι Εμιν, και μια Christian Dior από μεταλλιζέ δέρμα με ανάγλυφες ορχιδέες και επίχρυσα εξαρτήματα του Μαρκ Κουίν συμβολίζουν την τσάντα ως έργο τέχνης αλλά και status symbol, φυσικά.

Θεματικά οι πρώτες αίθουσες της έκθεσης είναι αφιερωμένες στη λειτουργικότητα, την αξία και την ταυτότητα, και στον επάνω όροφο ένα «ατελιέ» και ένα «εργοστάσιο» εξετάζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προβολή μιας ταινίας, που δείχνει πώς κατασκευάζονται οι τσάντες στο εργοστάσιο της Mulberry, στο Σόμερσετ της Αγγλίας.

Τέλος, 60 νέα εκθέματα προέρχονται από τη συλλογή του μουσείου ή χορηγήθηκαν για την έκθεση. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και μια μεγάλη τσάντα από χαλί σε στυλ Μέρι Πόπινς, που αγόρασε η Σάβι σε μια έκθεση vintage.