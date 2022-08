Η Αμερική φλερτάρει με τον φασισμό;

Επικαλούμενος τον φασισμό ο Τζο Μπάιντεν προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων, μας πληροφορεί ο δημοσιογράφος της Washington Post. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος χαρακτήρισε τα σχόλιά του ως «απαράδεκτα» ενώ ο Κρις Σουνούνου, κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ, μιλώντας στο CNN, υπογράμμισε πως είναι «τρομερά απεχθές» το να χαρακτηρίζονται αμερικανοί πολίτες ως «ημιφασίστες», ζητώντας, συγχρόνως, από τον αμερικανό πρόεδρο να ανακαλέσει. Και ο ακραία συντηρητικός Τεντ Κρουζ, γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας, έγραψε στο Twitter πως «οι κομμουνιστές ανέκαθεν αποκαλούσαν τους εχθρούς τους “φασίστες”».

The fascist speech Donald Trump just delivered verged on a declaration of war against American citizens. I fear for our country tonight and will not stop defending America against Trump’s assault.

— Ron Wyden (@RonWyden) June 1, 2020