O Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έχρισε ιππότη τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτετ και της Εθνικής Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Αυτή είναι αναμφίβολα η πιο περήφανη στιγμή μου», δήλωσε ο Μπέκαμ, όπως σημειώνει το BBC, μετά την τελετή, και πρόσθεσε: «Ημουν προφανώς πολύ τυχερός στην καριέρα μου που κέρδισα ό,τι έχω κερδίσει και έκανα ό,τι έχω κάνει, αλλά το να λάβω μια τέτοια τιμή, ενός ιππότη, ξεπερνά οτιδήποτε πίστευα ποτέ ότι θα λάμβανα».

Ο Μπέκαμ, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, πέρα από τη σπουδαία καριέρα του, έχει συμβάλει ενεργά σε σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Υπηρετεί ως πρεσβευτής της UNICEF, προωθώντας προγράμματα για την προστασία και εκπαίδευση των παιδιών, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε διεθνές επίπεδο.

Ο Μπέκαμ παρασημοφορήθηκε παρουσία της συζύγου του Βικτόρια και των γονιών του, Σάντρα και Ντέιβιντ. Ο ίδιος αποκάλυψε χαμογελώντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος «εντυπωσιάστηκε» από το ένδυμά του και είχε εμπνευστεί από παλιές φωτογραφίες του μονάρχη «όταν ήταν νέος, με πρωινά κοστούμια».

Ο Μπέκαμ είχε 115 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για έξι χρόνια (2000-2006), ενώ αγωνίστηκε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Η ποδοσφαιρική πορεία του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1992.

Επειτα από 11 χρόνια στους «κόκκινους διαβόλους», μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2003, όπου αγωνίστηκε τέσσερις σεζόν, προτού συνεχίσει στους LA Galaxy. Ακολούθησαν δύο σύντομες θητείες στη Μίλαν και το φινάλε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2013. Πέρα από το γήπεδο, ο Μπέκαμ υπήρξε σύμβολο επιρροής και κοινωνικής δράσης. Εργάστηκε στενά με τη UNICEF από το 2005, και το 2015 δημιουργήθηκε προς τιμήν του ειδικό ταμείο για τη στήριξη παιδιών σε όλον τον κόσμο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News