Ενας κατα…«πράσινος» παράδεισος φιλοξενίας στην Πέρδικα Θεσπρωτίας

Στη Δυτική Ελλάδα, σε ένα τόπο μοναδικής ομορφιάς και φυσικού κάλλους, την Πέρδικα του νομού Θεσπρωτίας, όπου η καταπράσινη φύση συναντά το Ιόνιο πέλαγος, το ολοκαίνουργιο πολυτελές ξενοδοχείο MarBella Elix έρχεται από τις 20 Μαΐου να προσφέρει μια νέα εμπειρία φιλοξενίας, συνδυασμένη με τις πιο σύγχρονες αρχές της αειφόρου αρχιτεκτονικής.

Στην κορυφή ενός πευκόφυτου λόφου, πάνω από την παραλία Καραβοστάσι, το νέο μέλος του Ξενοδοχειακού Ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων MarBella Collection, το MarBella Elix απευθύνεται σε επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν τις υψηλού επιπέδου ανέσεις και υπηρεσίες 5 αστέρων με μια νέα φιλοσοφία διακοπών, που εστιάζει, όχι μόνο στην πολυτελή ζωή εντός του ξενοδοχείου, αλλά και στην επαφή με τη φύση, μέσα από δραστηριότητες ευεξίας και «αποτοξίνωσης».

Το MarBella Elix διαθέτει 146 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες 13 διαφορετικών τύπων που προσφέρουν πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, με το 1/3 αυτών να έχουν ιδιωτική πισίνα υπερχείλισης και να αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να απολαύσουν την απόλυτη ιδιωτικότητα. Όλα αυτά σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής και με σύγχρονες παροχές – με τηλεόραση, Wi-Fi, βιολογικά προϊόντα περιποίησης και υψηλών προδιαγραφών διακόσμηση για μια αξέχαστη διαμονή.

«Έξυπνη», οικολογική αρχιτεκτονική

H κεντρική ιδέα και οι αρχές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής πρότασης έχουν στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση του ξενοδοχείου στο φυσικό περιβάλλον. Τα 146 δωμάτια φιλοξενίας έχουν πρόσβαση σε εξώστες, βεράντες αλλά και σε ιδιωτικές πισίνες.

Η επιλογή υλικών και χρωμάτων που διαμορφώνουν τα κτίρια έγινε με γνώμονα την καλύτερη προσαρμογή στον φυσικό χώρο, τη μείωση του όγκου τους αλλά και τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Για τον λόγο αυτό έχει γίνει εκτεταμένη χρήση εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων, ενεργειακών υαλοπινάκων, προβολικών στεγάστρων με χρήση περσίδων τόσο σε αυτά όσο και στις προσόψεις

Το ξενοδοχείο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα. Ο εξοπλισμός «παίρνει» υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης και σε αυτό συμβάλλουν η παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης πισινών με ανάκτηση θερμότητας, η παράλληλη γεωθερμική ανάκτηση στην παραγωγή ζεστού νερού και στον κλιματισμό, η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού με τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και η επαναχρησιμοποίηση του νερού σε άρδευση.

Το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων ελέγχεται και επιτηρείται από ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης BEMS με διατάξεις μετρήσεων ανά τύπο και είδος ενεργειακών καταναλώσεων ενώ ο φωτισμός του ξενοδοχείου ρυθμίζεται από ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού KNX.

Διακοπές για όλη την οικογένεια

Το MarBella Elix παρέχει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, καλύπτοντας τις ανάγκες των φιλοξενουμένων και των οικογενειών τους καθώς και εκείνων που αγαπούν την περιπέτεια. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διαθέτουν μια μεγάλη πισίνα υπερχείλισης με εξωτερικό τζακούζι, γήπεδο τένις και πολλαπλών αθλητικών χρήσεων. Από τα νήπια έως τους εφήβους, οι οικογένειες θα βρουν στο MarBella Elix ό,τι χρειάζονται για χαρούμενες διακοπές γεμάτες διασκέδαση.

Για τις ανάγκες των παιδιών προσφέρονται υπηρεσίες οργανωμένου Mini Club από την Worldwide Kids, ενώ από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο, θα λειτουργήσει το πρώτο Adventure Club για παιδιά, οργανωμένο από την Explore the Outside , εταιρεία που ειδικεύεται σε δραστηριότητες στο εξωτερικό περιβάλλον, υπό καθοδήγηση και με απόλυτη ασφάλεια, συνδυασμένες με ένα νοερό ταξίδι στην ελληνική μυθολογία, στην οποία η περιοχή κατέχει περίοπτη θέση.

Επιπλέον, μπορεί κανείς να κάνει πεζοπορία στα τριγύρω βουνά σε ένα όμορφο και γαλήνιο περιβάλλον ή να εξερευνήσει τον αρχαιολογικό χώρο του Δυμόκαστρου, ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο.

Όσο για το κολύμπι, εδώ η εμπειρία είναι μαγευτική, χάρη στην εκπληκτική παραλία κάτω από το ξενοδοχείο με τα τιρκουάζ πεντακάθαρα νερά, η οποία είναι άμεσα προσβάσιμη με τελεφερίκ και σκαλιά. Είναι σύγχρονα οργανωμένη με ξαπλώστρες, ομπρέλες, πετσέτες, καθώς και με προσωπικό για την εξυπηρέτηση εκείνων που επιθυμούν θαλάσσια εξερεύνηση με καγιάκ, μηχανοκίνητα σπορ, σανίδες SUP, waterski και ποδήλατα.

Η ευεξία έχει επίσης τον δικό της χώρο στο MarBella Elix: το κέντρο Elixir, όπου παρέχονται οι καλύτερες φυσικές θεραπείες spa, ομορφιάς και fitness.

Υψηλή γαστρονομία in και Dine Out!

Τρία εστιατόρια και ισάριθμα μπαρ προσφέρουν αμέτρητες επιλογές – από μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα στο Saffron Main Restaurant με θέα τη θάλασσα, με έμφαση στις τοπικές γεύσεις, «stay-fit» μενού στο Indigo Restaurant δίπλα στην πισίνα καθώς και στο Azzure Beach Bar πάνω στην παραλία. Όσοι πάλι έχουν επιλέξει το πακέτο Ultra All Inclusive έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν το δείπνο τους σε επιλεγμένο τοπικό εστιατόριο κάνοντας χρήση του καινοτόμου προγράμματος Dine Out.

Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο είναι εξαιρετικά εύκολη λόγω της γειτνίασης με το Διεθνές αεροδρόμιο του Άκτιου (σε απόσταση μόλις μίας ώρας),το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και την Εγνατία Οδό, ενώ είναι διαθέσιμη και η θαλάσσια μεταφορά, με σκάφος αναψυχής από την Κέρκυρα.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα : www.marbella.gr

* O Όμιλος MarBella Collection αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο ξενοδοχειακό group το οποίο για περισσότερα από 50 χρόνια προάγει την εξαιρετική ελληνική φιλοξενία μέσα από τα δύο ξενοδοχεία στην Κέρκυρα: το οικογενειακό 5άστερο MarBella Corfu Hotel στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών (το οποίο τα τελευταία 2 χρόνια βραβεύεται με το Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards ως ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά καλοκαιρινά resort) και το γειτονικό Adults Only Suite hotel MarBella Nido Suite Hotel & Villas, ενεργό μέλος των Small Luxury Hotels of the World. Το MarBella Elix το πρώτο ξενοδοχείο του Ομίλου εκτός Κέρκυρας.

