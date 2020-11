Από τις γόβες στα sneakers, μία κάλπη δρόμος…

Ο ανεκδιήγητος Ντόναλντ Τραμπ έχασε στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και ένας μεγάλος αναστεναγμός ανακούφισης βγήκε από τα χείλη των Αμερικανών, που πανηγύρισαν ξέφρενα στους δρόμους, αλλά και άλλων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, μόλις επιβεβαιώθηκε η νίκη του Τζο Μπάιντεν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μας λείψει καθόλου από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, που θα αναγκαστεί επιτέλους να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο μαζί με την κυρία του και όλο του το σόι.

Δεν θα μας λείψουν, όμως, ούτε οι ενδυματολογικές επιλογές της συζύγου του Μελάνια Τραμπ και από κοντά της θυγατέρας του Ιβάνκα. Η Flotus και η Dotus μπορεί να μην διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους, έχουν όμως κάτι κοινό, το στυλ τους. Μόλις μια δεκαετία και κάτι ψιλά, εξάλλου, χωρίζει την 50χρονη Μελάνια από την 39χρονη Ιβάνκα, και με τέτοιο κορμί μοντέλου, η πρώην Πρώτη Κυρία μπορεί να φοράει ό,τι θέλει.

Το «look της γυναίκας Τραμπ» είναι «μπράντα», που υπερτονίζει τη θηλυκότητα, μια θηλυκότητα η οποία κραυγάζει νοσταλγία και ταυτόχρονα αποφασιστικότητα, και παραπέμπει σε ένα άψογο γυναικείο σώμα, σφιγμένο μέσα σε μια απαραίτητα πολυτελή «πανοπλία», που αποκαλύπτει γυμνασμένους δικέφαλους, και στηριγμένο πάνω σε (τρομακτικά) ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο. Εχει τους λόγους του το συγκεκριμένο στυλ και αναμφίβολα είναι πολιτικοί.

Πρόκειται για ένα dress code, που εξυπηρετεί απόλυτα την πολιτική Τραμπ, πράγμα καθόλου πρωτότυπο, βέβαια, αφού ανέκαθεν η μόδα είχε φανεί χρήσιμη στην πολιτική με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το τι επιλέγουμε να φορέσουμε δεν είναι απλά θέμα στυλ. Και η σημειολογία της εμφάνισης είναι ακόμα πιο προφανής και χτυπητή όταν πρόκειται για μια πολιτικό ή σύζυγο πολιτικού αρχηγού.

Ηρθε, όμως, η ώρα να αποχαιρετήσουμε το look της «γυναίκας Τραμπ», και να υποδεχτούμε το στυλ των δύο γυναικών οι οποίες πρωτοστατούν πλέον στα τεκταινόμενα των ΗΠΑ. Οι διαφορές είναι τεράστιες, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις φωτογραφίες της Τζιλ Μπάιντεν, συζύγου του νέου προέδρου των ΗΠΑ, και της Κάμαλα Χάρις, της δυναμικής νέας αντιπροέδρου, για να το αντιληφθεί.

Μπορεί οι επιλογές τους να διαφέρουν, μοιράζονται όμως και αυτές κάποιες κοινές ενδυματολογικές αξίες. Σε αντίθεση με την αγωνιώδη προσπάθεια της Μελάνια Τραμπ να βρει (ανεπιτυχώς) το προσωπικό της ύφος αντιγράφοντας κάθε τόσο διάφορες εμβληματικές γυναικείες προσωπικότητες, τόσο η Τζιλ Μπάιντεν όσο και η Κάμαλα Χάρις ενσαρκώνουν την σύγχρονη εργαζόμενη Αμερικανίδα, που προτιμά την άνεση από τη «φυλακή» καταπιεστικών επιλογών, είναι κομψές, αν και ενίοτε συντηρητικές. Θα μου πείτε ότι υπάρχει διαφορά ηλικίας. Ναι βεβαίως, αλλά και διαφορές επαγγέλματος.

Η Μελάνια Τραμπ (έκλεισε τα 50 τον Απρίλιο) προέρχεται από τον χώρο του μόντελινγκ και δεν ξέφυγε ποτέ από τη λογική του μοντέλου, που αλλάζει συνεχώς πανάκριβες δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών μόδας, ακόμη και υποδυόμενη τον ρόλο της προεδρικής συζύγου, ενώ το ίδιο κάνει και η 39χρονη προγονή της, που είναι επιχειρηματίας, στα χνάρια και τις επιχειρήσεις του πατέρα της, τις οποίες άφησε για να μπει στο επιτελείο του στον Λευκό Οίκο. Η 69χρονη νέα Πρώτη Κυρία, πάλι, αν και στηρίζει συστηματικά τον σύζυγό της, παραμένει αφοσιωμένη στη δική της καριέρα.

Η Τζιλ Μπάιντεν δεν σταμάτησε να διδάσκει Αγγλικά ούτε όταν ο Μπάιντεν ανέλαβε την αντιπροεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Μπαράκ Ομπάμα. Είναι η πρώτη σύζυγος προέδρου των ΗΠΑ με διδακτορική διατριβή και αποφασισμένη να σπάσει το κατεστημένο του Λευκού Οίκου, αφού όπως αναφέρει το CBS, σκοπεύει να συνεχίσει να διδάσκει (μεταξύ άλλων «πρόσφυγες και μετανάστες») στο Northern Virginia Community College.

Η μόδα δεν την αφήνει αδιάφορη. Η Τζιλ Μπάιντεν (εκτός από τέσσερα πτυχία και ένα διδακτορικό) έχει επίσης αξιοζήλευτη σιλουέτα, σημειώστε δε ότι είναι δύο δεκαετίες μεγαλύτερη από την Μελάνια. Προσθέτει συστηματικά χρώμα στις εμφανίσεις της, αγαπάει τα φλοράλ και τα λαμπερά υφάσματα, προτιμάει τα χαμηλοτάκουνα παπούτσια και συμπληρώνει το στυλ της με φουλάρια και κοσμήματα, βραχιόλια και σκουλαρίκια.

Η 56χρονη Κάμαλα Χάρις από την άλλη πλευρά φοράει παντελόνια και κολάν και σε πιο επίσημες περιστάσεις σχεδόν πάντα κοστούμια (κλασική επιλογή πολιτικού στελέχους), ενώ είναι γνωστή η αγάπη της για τα αθλητικά παπούτσια, διαθέτει, μάλιστα, μια συλλογή από τα γνωστά μας «σταράκια» σε όλα τα χρώματα. (Πόσο μα πόσο μεγάλη αντίθεση με τη γόβα στιλέτο της «γυναίκας Τραμπ»!) Και δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο «ανεπίσημο» βίντεο που ανέβασε στο Facebook μιλάει στο κινητό με τον Τζο Μπάιντεν, χαλαρή και όμορφη, ενώ βρίσκεται σε ένα εξοχικό τοπίο με την φόρμα της.

Τόσο η Κάμαλα Χάρις όσο και η Τζιλ Μπάιντεν, εξάλλου, δεν διστάζουν να κάνουν δηλώσεις με τις ενδυματολογικές επιλογές τους. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας κυριάρχησαν οι εμφανίσεις της Τζιλ με την κάθε άλλο παρά διακριτική δήλωση «VOTE» στις μάσκες και στις άνετες ίσιες μπότες της, και αντίστοιχα στις μάσκες και τα κοσμήματα της Κάμαλα.

Δεν πέρασε απαρατήρητο, εξάλλου, το γεγονός ότι η νέα αντιπρόεδρος στη νικητήρια ομιλία της το βράδυ του Σαββάτου εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι, ντυμένη δηλαδή με το χρώμα της γυναικείας χειραφέτησης, την οποία τίμησε φυσικά και με τον λόγο της. (Δείτε την ομιλία της στο τέλος του κειμένου)

Η σύγκριση, λοιπόν, είναι μοιραία με την Μελάνια Τραμπ, που δεν δίστασε σε επίσημο ταξίδι της στην Αφρική να φορέσει το καπέλο-κράνος εξερευνητή του 19ου αιώνα, ένα σύμβολο της αποικιοκρατίας, που θεωρείται προσβλητικό σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Ακόμα χειρότερα, εμφανίστηκε στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, όπου κρατούνται παιδιά μεταναστών, υποτίθεται για να δει τις συνθήκες διαβίωσή τους, φορώντας ένα μπουφάν με το μήνυμα «Δεν με νοιάζει πραγματικά, εσένα;» στην πλάτη.

Το πιο αθώο, που μπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι έκανε τις συγκεκριμένες επιλογές με το χαζοχαρούμενο κριτήριο «να βάλω κάτι απλό για την περίσταση, που να μου πηγαίνει».

Όλα για την επιφάνεια δηλαδή και το θεαθήναι, αρκεί να εξυπηρετούνται οι σκοποί του συμβολαίου. Γιατί όπως γράφει το βιβλίο, με τίτλο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» η Μελάνια απαίτησε την υπογραφή νέου …προγαμιαίου συμβολαίου που μετά τη νίκη του Τραμπ στις προηγούμενες εκλογές θέλοντας να εξασφαλίσει οικονομικά τον γιο της Μπάρον.

Αλλά ούτε η Μελάνια είναι αθώα ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε ότι μπορούσε για να ανάβει φωτιές με την προκλητική συμπεριφορά του. Και τόσο η σύζυγος όσο και η κόρη του εξυπηρέτησαν απόλυτα την στρατηγική του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, αφού με τις καθημερινά εντυπωσιακές και πανάκριβες εμφανίσεις τους, κατάφερναν να αποσπούν την προσοχή του κοινού από τα πρωτοφανή γεγονότα της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας συστηματικά τα βλέμματα πάνω τους.

Τι θα φορούν από δω και πέρα; Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αν και τους εύχομαι κάτι πιο άνετο. Βέβαια είναι δύσκολο να κατέβεις από το 12ποντο (και βάλε) στιλέτο στο sneaker. Για να μην πω αδύνατο, αφού η παραμόρφωση του πέλματος είναι, συνηθως, μόνιμη.