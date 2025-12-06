Τσιάρας: Ανοιχτοί στον διάλογο – Οποιος δεν έρθει, αναλαμβάνει την ευθύνη του

Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι είναι δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται, εκφράζοντας την κατανόησή του για τις δυσκολίες που βιώνουν αυτήν την περίοδο. «Δεν θα αμφισβητήσει κανείς ότι εν μέσω της κλιματικής αλλαγής τα φαινόμενα που έχουμε δει σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές όλων των αγροτικών προϊόντων, όλοι οι αγρότες έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση».

«Αν αυτό το συνδυάσει κανείς με την καθυστέρηση των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της προσπάθειας να εξυγιανθεί, κατανοεί ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Όμως, πρέπει να δούμε πού βρίσκεται αυτή η λεπτή διαχωριστική γραμμή, καθώς οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπορεί πράγματι να επηρεάζουν τη ζωή όλων των πολιτών και όλης της κοινωνίας», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν θα πραγματοποιηθεί ραντεβού μεταξύ τους, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διάλογο είναι ανοιχτή, έχω απευθύνει πολλές φορές αυτήν την πρόσκληση. Από την άλλη, πρέπει να κατανοήσουμε ποια από αυτά τα αιτήματα μπορούν να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης. Για παράδειγμα, το αίτημα περί εγγυημένων τιμών είναι μια “προσέγγιση” που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να ζήτησε συνάντηση με μένα προσωπικά και να μην έγινε».

Αυτήν την εβδομάδα – συνέχισε – πρόκειται να πληρωθεί το μέτρο 23, προκειμένου πόροι της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) να μεταφερθούν ως αποζημίωση. «Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το ότι φέτος συνολικά θα δοθούν περισσότερα χρήματα από ποτέ σε όλον τον αγροτικό κόσμο, νομίζω η πραγματικότητα έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε με την ίδια σοβαρότητα».

«Ότι υπάρχουν εκκρεμότητες δεν θα το αμφισβητήσω. Ήμασταν σε μια δύσκολη περίοδο όλο το προηγούμενο διάστημα, που είχε να κάνει με το γεγονός ότι προσπαθούσαμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν επιστολές από την Κομισιόν που έλεγαν ότι αν δεν γίνουν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι», πρόσθεσε.

«Δεν κατανοώ πώς ένα πρόβλημα που αφορά στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα μπορεί αν λυθεί αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Το λέω και το επαναλαμβάνω: είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε συνάντηση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προσέλθει και η άλλη πλευρά. Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί».

