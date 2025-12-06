Τι είναι το app MAX και γιατί αρέσει στον Πούτιν;

Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν στην ανατολική Ουκρανία, το Κρεμλίνο προχωράει σε ένα άλλο μέτωπο στη μάχη του για τον απόλυτο έλεγχο, αυτήν τη φορά έχοντας στόχο του τον ίδιο τον ρωσικό πληθυσμό, γράφει η Εύα Χάρτογκ στο Politico Europe.

Αντιγράφοντας το κινεζικό μοντέλο, λέει η Χάρτογκ, η Μόσχα πιέζει τους πολίτες της να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία δίνει στην κυβέρνηση πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών, ενώ τους απομονώνει από το υπόλοιπο web. Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται MAX, έχει συγκριθεί με το WeChat της Κίνας όσον αφορά την ικανότητα του κράτους να αποκτά πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, επαφές, φωτογραφίες και δεδομένα τοποθεσίας, καταγράφοντας και τις συνομιλίες.

«‘‘Οι κατασκευαστές της εφαρμογής ουσιαστικά λένε ότι [οι πολίτες] θα παραδίδουν τα πάντα’’ δήλωσε ο Μιχαήλ Κλιμάρεφ, επικεφαλής της εξόριστης ρωσικής εταιρείας για τη προστασία του διαδικτύου. Για να εγγραφεί κάποιος στο MAX πρέπει να δώσει ρωσικό ή λευκορωσικό αριθμό τηλεφώνου, ο οποίος με τη σειρά του απαιτεί κυβερνητική ταυτότητα, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε συλλογή ατομικών δεδομένων είναι ανιχνεύσιμη. ‘‘Οτιδήποτε κάνετε εκεί θα είναι διαθέσιμο και στην FSB’’ είπε ο Κλιμάρεφ, αναφερόμενος στη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας».

Το Politico Europe έγραψε ότι το MAX ανακοίνωσε πως τώρα η βάση χρηστών του αριθμεί 30 εκατομμύρια άτομα, από ένα εκατομμύριο άτομα που ήταν στις αρχές του Ιουνίου. Ενώ αυτό το πλήθος εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερο από το πλήθος που χρησιμοποιεί τους ανταγωνιστές του ρωσικού app (το WhatsApp παραμένει μακράν η πιο δημοφιλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία, με 96 εκατομμύρια χρήστες, ακολουθούμενο από το Telegram με περίπου 90 εκατομμύρια χρήστες), το MAX έχει έναν ισχυρό υποστηρικτή: το κράτος.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Πούτιν υπέγραψε νόμο περί δημιουργίας ενός «εθνικού messenger», με τη ρωσική τεχνολογική εταιρεία VK να επιλέγεται κατόπιν με σκοπό να τον αναπτύξει. Η εταιρεία ουσιαστικά ελέγχεται από την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom και τον Γιούρι Κόβαλτσουκ, κορυφαίο σύμμαχο του Πούτιν, ενώ διευθύνεται από τον γιο του βοηθού του Πούτιν, Σεργκέι Κιριένκο. Και οι δύο άνδρες υπόκεινται σε κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Και πλέον όλα τα νέα τηλέφωνα που πωλούνται στη Ρωσία πρέπει να έχουν προεγκατεστημένη την εφαρμογή.

Εν τω μεταξύ η ρωσική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor αυτό το καλοκαίρι άρχισε να μπλοκάρει τις κλήσεις στο WhatsApp και στο Telegram. Ενώ η κυβέρνηση περιέγραψε την κίνηση ως προσπάθεια προστασίας των χρηστών από απατεώνες και τρομοκράτες, το WhatsApp, που ανήκει στη Meta, την καταδίκασε ως προσπάθεια παραβίασης του δικαιώματος των ανθρώπων στην ασφαλή επικοινωνία. Το Politico σημείωσε ότι «ανεξάρτητα media ανέφεραν ότι δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί υπάλληλοι και προσωπικό νοσοκομείων έχουν αντιμετωπίσει πιέσεις να στραφούν στο MAX, το οποίο το κράτος διαφημίζει σαν ασφαλές».

Στις διαφημίσεις υπέρ του MAX στα social media εμφανίζονται γνωστοί Ρώσοι αλλά και «ινφλουένσερ» να το επαινούν. Σε ένα βίντεο κάποιος διαπιστώνει κατάπληκτος ότι η εφαρμογή «λειτουργεί ακόμα και μέσα στο πάρκινγκ» και ένας άλλος ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στο ασανσέρ». Αν και βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη, συνέχισε το Politico, το ΜΑΧ διαφημίζεται σαν εργαλείο που, όπως και το WeChat, τελικά θα περιλαμβάνει και κρατικές, τραπεζικές και εμπορικές υπηρεσίες.

Τείχος προστασίας του Πούτιν

Το ΜΑΧ είναι το τελευταίο βήμα στη φιλοδοξία του Πούτιν να ελέγξει το web. Το 2019 ο ρώσος πρόεδρος υπέγραψε νόμο για τη δημιουργία ενός «κυρίαρχου διαδικτύου, προστατευμένου από ξένες επιρροές». Και από την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία, το 2022, το Κρεμλίνο έχει καταπολεμήσει νομικά τον διαδικτυακό αντιπολεμικό ακτιβισμό, ασκώντας ποινικές διώξεις, έγραψε το Politico Europe. Χιλιάδες ιστότοποι έχουν αποκλειστεί, ενώ εφέτος το καλοκαίρι η κυβέρνηση ποινικοποίησε και την αναζήτηση περιεχομένου που χαρακτηρίζεται εξτρεμιστικό, όπως πληροφορίες που συνδέονται με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, με το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+, κ.λπ. Τα εργαλεία που επιτρέπουν στους Ρώσους να αποφεύγουν την ταυτοποίηση και να παρακάμπτουν τη λογοκρισία έχουν επίσης τεθεί εκτός νόμου.

«Ο Σαρκίς Νταρμπινιάν, συνιδρυτής της ομάδας για τα δικαιώματα του διαδικτύου RKS Global, περιέγραψε το ΜΑΧ ως το τελευταίο τούβλο στην προσπάθεια του Κρεμλίνου να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή του Μεγάλου Τείχους Προστασίας της Κίνας. ‘‘Προσπαθεί να ελέγξει την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, όχι μόνο τη συμπεριφορά τους σε δημόσιες πλατφόρμες’’ δήλωσε ο Νταρμπινιάν και είπε ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει το ΜΑΧ να παραδώσει στις αρχές ολόκληρο το ιστορικό επικοινωνίας ενός χρήστη. Οσοι αποφεύγουν την στρατολόγηση, οι δημοσιογράφοι, τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και άλλες πολιτικά ευάλωτες ομάδες πρέπει να ανησυχούν, είπε».

Και το Politico Europe σχολίασε: «Εφ’ όσον απαιτείται ρωσικός ή λευκορωσικός αριθμός τηλεφώνου, η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δύσκολη στο εξωτερικό, απομονώνοντας τους κατοίκους από συγγενείς και επαφές εκτός της χώρας, όπως ακριβώς η κυβέρνηση περιορίζει άλλες μορφές επικοινωνίας». Συμπλήρωσε, δε ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού πρακτορείου Meduza (σ.σ: αντιρωσικό σάιτ που εδρεύει στη Ρίγα της Λετονίας) ακόμη και ρώσοι αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί με την εφαρμογή ΜΑΧ.

Ο Μαξίμ, ένας 27χρονος δάσκαλος από τη Μόσχα, του οποίου το επώνυμο δεν αποκαλύπτεται για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι δεν θα εγκαθιστούσε το ΜΑΧ και επέκρινε τα μέτρα κατά του WhatsApp και του Telegram: «Είναι προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την ικανότητά μας να γράφουμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας» είπε. «Ηδη δεν μπορώ να τηλεφωνώ στο εξωτερικό με έναν απλό τρόπο όπως έκανα παλιά». Και ο Νικολάι Πετρόφ, ανώτερος αναλυτής σε λονδρέζικο κέντρο γεωπολιτικής, δήλωσε ότι η βιασύνη του Κρεμλίνου για ψηφιακό έλεγχο σχετίζεται με την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Για τον Πούτιν είναι πολύ σημαντικό να φιμώσει τυχόν φωνές διαμαρτυρίας από όλο το πολιτικό φάσμα» είπε ο Πετρόφ, «συμπεριλαμβανομένων των υπερεθνικιστών οι οποίοι είναι αντίθετοι σε οτιδήποτε λιγότερο από την πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας». Αλλά όπως πολλοί ανεξάρτητοι ρώσοι αναλυτές, ο Πετρόφ είπε ότι δεν βλέπει κανένα σημάδι ότι το Κρεμλίνο ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνη. Κινήσεις όπως η κυκλοφορία του ΜΑΧ στοχεύουν στη «διασφάλιση του πλήρους ελέγχου της κατάστασης, ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται τα γεγονότα» είπε. Πριν από λίγα χρόνια το κινεζικό μοντέλο ελεγχόμενου διαδικτύου φαινόταν τεχνολογικά και πολιτικά αδιανόητο στη Ρωσία. Οχι πια. «Σήμερα το Κρεμλίνο ελέγχει το 90%-95% της επικοινωνίας. Αύριο θα είναι το 99%» είπε ο Πετρόφ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News