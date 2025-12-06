146
Σταθερός πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου | Patrick Pleul/Pool via REUTERS
Κόσμος

Επίθεση Μασκ σε Ε.Ε. μετά το πρόστιμο στο X

Με αναρτήσεις του στο δικής του ιδιοκτησίας Χ, ο Μασκ καλεί να υπάρξει κατάργηση της Ενωσης και διερωτάται εάν χρειάζεται πολύς χρόνος για να συμβεί αυτό

Protagon Team Protagon Team 6 Δεκεμβρίου 2025, 17:56
Την οργή του Ελον Μασκ προκάλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει πρόστιμο στο Χ ύψους 120 εκατ. ευρώ, λόγω παραβίασης του ευρωπαϊκού νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Με αναρτήσεις του στο δικής του ιδιοκτησίας Χ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ζητά να υπάρξει… κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάρτηση του Μασκ: «Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους». 

Ενώ σε μία ακόμη ανάρτηση διερωτάται: «Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να διαλυθεί η ΕΕ;».

