Επίθεση Μασκ σε Ε.Ε. μετά το πρόστιμο στο X

Την οργή του Ελον Μασκ προκάλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει πρόστιμο στο Χ ύψους 120 εκατ. ευρώ, λόγω παραβίασης του ευρωπαϊκού νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Με αναρτήσεις του στο δικής του ιδιοκτησίας Χ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ζητά να υπάρξει… κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάρτηση του Μασκ: «Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους».

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Ενώ σε μία ακόμη ανάρτηση διερωτάται: «Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να διαλυθεί η ΕΕ;».

How long before the EU is gone? AbolishTheEU — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News