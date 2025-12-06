Κακοκαιρία «Byron»: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας – Μήνυμα του 112

Μήνυμα από το «112» έλαβαν οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια της περιφερειακής κοινότητας Λάρισας, με το οποίο καλούνται να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 6, 2025

Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου το βράδυ της Παρασκευής.

Προβλήματα στην Κεντρική Μακεδονία

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει ορισμένες διαδρομές απροσπέλαστες.

Συγκεκριμένα, στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κονταριώτισσας – Δίου, στο ύψος της διασταύρωσης Βροντούς, ενώ παραμένουν από χθες τα προβλήματα στη δημοτική οδό από Ν. Εφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στο ρέμα «Καντίρ» στη Λεπτοκαρυά, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας.

Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί από χθες η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Καλυβών – Γερακινής με κατεύθυνση από Καλύβες προς Γερακινή, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε ιρλανδικές διαβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.

Στην Ημαθία, οι δυσκολίες συνεχίζονται σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Οι περιοχές έχουν την κατάλληλη σήμανση, ενώ προειδοποιητικές πινακίδες ενημερώνουν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα πλημμυρισμένα τμήματα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

