Ντόναλντ μου, Τζιάνι μου…

Το 1994, την προηγούμενη φορά που οι ΗΠΑ φιλοξένησαν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μπιλ Κλίντον είχε απουσιάσει από την κλήρωση των ομίλων. Η μισή αλήθεια είναι ότι πριν από τρεις δεκαετίες το soccer δεν ήταν τόσο δημοφιλές στη χώρα του, όσο είναι σήμερα. Η άλλη μισή, ότι ο τότε Πρόεδρος δεν είχε αντιληφθεί πόσο καλό θα ήταν για την εικόνα του, να δείξει ενδιαφέρον για κάτι που συγκινεί δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον Κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο παρέστη στη χθεσινή (5/12) κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026, αλλά έβγαλε και λόγο. Από την πρώτη του, κιόλας, θητεία, όταν ακόμη η Αμερική διεκδικούσε την ανάληψη της διοργάνωσης, είχε δείξει ότι σκοπεύει να εκμεταλλευθεί το παγκόσμιο βήμα που λέγεται ποδόσφαιρο. Αναγνωρίζει τη δύναμη της μπάλας. Φάνηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: απένειμε το τρόπαιο στην Τσέλσι και ύστερα δεν έφευγε από το πόντιουμ, για να παραμείνει στο κέντρο της προσοχής.

Είχε κι άλλους λόγους για να εμφανιστεί στη σκηνή της κλήρωσης στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον, μόλις ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από τον Λευκό Οίκο. Ηξερε ότι τον περίμενε μια ευχάριστη «έκπληξη», την οποία όλοι οι υπόλοιποι υποψιάζονταν. Επιπλέον, ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι φίλος του. Σε όλη τη διάρκεια της τελετής τον αποκαλούσε «καλό του φίλο» και, ενίοτε, «Τζόνι».

Ο Ινφαντίνο τον φρόντισε ιδιαιτέρως – η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, έμοιαζαν με κομπάρσοι δίπλα στον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς. Τον τίμησε ως μέγα ειρηνοποιό με το νεοσύστατο βραβείο της FIFA, «Peace Prize». Χωρίς κανείς να γνωρίζει, όπως τονίζει το Athletic, ποιοι και με ποια διαδικασία το αποφάσισαν. Μέχρι και τους Village People -ένα αμερικανικό ντίσκο συγκρότημα των ‘70s- έφερε στην εκδήλωση, για να του τραγουδήσουν το αγαπημένο του YMCA, το οποίο συχνά ακούγεται στις καμπάνιες του.

Η στενή σχέση που έχουν αναπτύξει εδώ και χρόνια οι δύο «πλανητάρχες» (αυτό είναι για το ποδόσφαιρο ο Ινφαντίνο) έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής. Παρεκκλίνοντας από την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας, την οποία (υποτίθεται ότι) επιδιώκει να τηρεί η FIFA, ο 55χρονος ιταλο-ελβετός παράγοντας έχει γίνει φανατικός οπαδός του κινήματος «Maga» (Make America Great Again). Δεν διστάζει να συντάσσεται απολύτως με τον Τραμπ, ο οποίος πριν από μερικές μέρες χαρακτήρισε τους μετανάστες από τη Σομαλία ως «σκουπίδια». Επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως εργαλείο προπαγάνδας, και δεν του φέρνει αντίρρηση, ποτέ, σε τίποτα.

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα μεταθέσει αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε πόλεις των Δημοκρατικών, και ο Ινφαντίνο δεν είπε κουβέντα. Περιέκοψε τις βίζες της ιρανικής αποστολής για την κλήρωση και δήλωσε ότι δεν θα χορηγήσει άδειες εισόδου (στις ΗΠΑ) ακόμη και σε πολίτες χωρών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως το Ιράν και η Αϊτή, αλλά η FIFA εξακολουθεί να διαφημίζει το τουρνουά ως «φιλόξενο» και «ενωτικό». Ο Τραμπ… παίζει μπάλα με το Μουντιάλ όπως του αρέσει, και ο Ινφαντίνο τον χειροκροτεί.

Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι δεν θα έκανε, ποτέ, κάτι που θα στεναχωρούσε τον Πρόεδρο. Οπως έγραψε το BBC Sport, προσφάτως ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσκλήθηκε να παρευρεθεί στο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας, στον Λευκό Οίκο. Λίγες μέρες μετά, η ποινή αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από τη FIFA στον πορτογάλο σούπερ-σταρ για την αποβολή του στον αγώνα Πορτογαλίας – Ιρλανδίας μειώθηκε κατά δύο αγωνιστικές, κι έτσι ο «CR7» θα μπορεί να παίξει στο Μουντιάλ από την αρχή του τουρνουά.

Γνωρίστηκαν το 2018, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, με αφορμή τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του 2026 από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Εκτοτε, ο Ινφαντίνο έχει περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου περισσότερες φορές από οποιονδήποτε ξένο ηγέτη. Εξακολούθησαν να έχουν επαφές και την περίοδο που ο Τραμπ δεν ήταν Πρόεδρος. Οταν επανεξελέγη, ο Ινφαντίνο ήταν ένας από τους πρώτους που βρέθηκε κοντά του. Την εβδομάδα πριν από την ορκωμοσία, ο πρόεδρος της FIFA έκανε εννέα αναρτήσεις στο Instagram για τον Τραμπ.

Θα τους δεις μαζί ακόμη και εκεί που ο Ινφαντίνο δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται, γράφει το BBC Sport. Σε συναντήσεις του Τραμπ με άλλους ηγέτες για ζητήματα -πολιτικά και οικονομικά- που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος της FIFA «έστησε» για αρκετές ώρες μια αντιπροσωπεία της UEFA που τον περίμενε στην Παραγουάη, επειδή συνόδευε τον Τραμπ στην περιοδεία του στη Μέση Ανατολή. Τον Οκτώβριο ήταν δίπλα του στη συνάντηση κορυφής για τη Γάζα, στο Κάιρο.

Οταν η FIFA αποφάσισε να ανοίξει γραφεία στη Νέα Υόρκη, νοίκιασε έναν όροφο στον ουρανοξύστη του Τραμπ. Ο Ινφαντίνο δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να κρύψει την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον αμερικανό Πρόεδρο. Κοντά του νιώθει πανίσχυρος. Πιστεύει -και μάλλον έχει δίκιο- ότι η επιρροή του Τραμπ θα τον βοηθήσει να κερδίσει ακόμη μια θητεία στην προεδρία της ανώτατης Αρχής του ποδοσφαίρου το 2027.

Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή συμμαχία, υπογραμμίζει το BBC Sport. Για τον Τραμπ το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια παγκόσμια σκηνή, την οποία θα χρησιμοποιήσει κατά βούληση για να προβάλει την εικόνα του, παραλλήλως με τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας (στις 4 Ιουλίου 2026).

Η κλήρωση άρχισε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας -προηγήθηκε ένα εντυπωσιακό σόου γεμάτο «αστέρες»- και διήρκεσε 59 λεπτά. Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης σχηματίστηκαν ως εξής: 1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Ευρωπαϊκά playoffs (Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχική Δημοκρατία ή Ιρλανδία) 2ος όμιλος: Καναδάς, Ευρωπαϊκά playoffs ((Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία), Κατάρ, Ελβετία 3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία 4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Ευρωπαϊκά playoffs (Τουρκία, Ρουμανία,Σλοβακία ή Κόσοβο) 5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός 6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Ευρωπαϊκά playoffs (Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία), Τυνησία 7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο 9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Διηπειρωτικά playoffs (Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ) 10ος όμιλος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία 11ος όμιλος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Διηπειρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) 12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς.

