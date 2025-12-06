Φάμελλος για Τσίπρα: Δεν μπορείς να ισοπεδώνεις την αντιπολίτευση

Παράπονα από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ο νυν πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, αναφορικά με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι ένα περίκλειστo κόμμα, δεν είναι απομονωμένο κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να συντηρήσει καρέκλες, πολύ περισσότερο δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει εμένα».

Υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για «καρέκλες» και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει από τον Ιανουάριο που ανέλαβε επικεφαλής του κόμματος με την πρόταση ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και την επιλογή της Λούκας Κατσέλη για την προεδρία της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, πως παραμένει στη σταθερή γραμμή του διαλόγου και των συνεργασιών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι σημαντικό κεφάλαιο ωστόσο, χαρακτήρισε άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση. Για την ταξιθεσία και τον εξώστη στο θέατρο Παλλάς δήλωσε πως «αν υπήρχε πολιτικό σχέδιο συμβολισμού, το οποίο αν υπήρχε θα ήταν αρνητικό, για αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο, δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα».

