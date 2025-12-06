Υπάρχει πραγματικά ασφαλής θέση σε ένα επιβατικό αεροπλάνο;

Είναι το αρχαιότερο ζητούμενο για κάθε επιβάτη αεροσκάφους: Ποιο είναι το ασφαλέστερο σημείο για να καθίσει κανείς σε μια επιβατική πτήση; Την ώρα που οι περισσότεροι επιβάτες δίνουν προτεραιότητα στον χώρο για τα πόδια τους ή στην εγγύτητα προς την τουαλέτα, άλλοι σκέφτονται λίγο πιο βαθιά για την επιλογή της θέσης τους.

Το ερώτημα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ μετά την είδηση ότι ένας από τους 241 επιβαίνοντες της μοιραίας πτήσης της Air India –ο βρετανικής υπηκοότητας και ινδικής καταγωγής, Βισβασκούμαρ Ραμές– γλίτωσε τον θάνατο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού Time.

Ο Ραμές, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τον αδελφό του, καθόταν στη θέση 11Α κατά την πτήση από την ινδική πόλη Αχμανταμπάντ με προορισμό το Λονδίνο. Η επιβίωσή του αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από τα αεροπορικά ταξίδια και την επιλογή καθισμάτων. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι μια θέση στη μέση ή στο πίσω μέρος του αεροπλάνου είναι στατιστικά ασφαλέστερη.

Μελέτη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών, ενός ανεξάρτητου αμερικανικού κυβερνητικού φορέα για τα αεροπορικά δυστυχήματα, το 2017, διερεύνησε 20 αεροπορικά δυστυχήματα, αρχής γενομένης από το 1971, και διαπίστωσε ότι όσοι κάθονταν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν ζωντανοί από όσους κάθονταν μπροστά – με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνουν όσοι κάθονταν κοντά στα φτερά του αεροσκάφους.

Εν τω μεταξύ, μια μελέτη που διεξήχθη από το TIME το 2015, είχε διαπιστώσει ότι οι μεσαίες θέσεις στο πίσω μέρος του αεροσκάφους ήταν αυτές με τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε περίπτωση δυστυχήματος, ενώ οι θέσεις που συγκέντρωναν τις λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης βρίσκονταν στον διάδρομο, στο μεσαίο τρίτο της καμπίνας.

Το ερώτημα που προκύπτει από αυτές τις μελέτες είναι πώς ο Ραμές, ο οποίος καθόταν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, υπήρξε ο μοναδικός επιζών. Ο Στιβ Ράιτ, πρώην μηχανικός συστημάτων και λογισμικού στην εμπορική αεροδιαστημική βιομηχανία και πρώην αναπληρωτής καθηγητής αεροηλεκτρονικής και συστημάτων αεροσκαφών στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ασχολείται με το ζήτημα της ασφαλέστερης θέσης στα αεροσκάφη.

Ισχυρίζεται ότι η περίπτωση του Ραμές είχε πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς τα μπροστινά καθίσματα προσφέρουν συνήθως λίγες πιθανότητες επιβίωσης. «Τα αεροπλάνα συνήθως πέφτουν με τη μύτη, οπότε η συγκεκριμένη θέση θα ήταν από τις πρώτες που θα αισθανόταν τη συνέπεια της πρόσκρουσης, αλλά το σκάφος της Air India έπεσε με τη μύτη του σηκωμένη – οπότε η επιβίωση του Ραμές ήταν καθαρά συμπτωματική», εξηγεί στο Time.

Στην πλειονότητα των δυστυχημάτων όπου το αεροπλάνο βουτάει με τη μύτη, το μπροστινό μέρος του λειτουργεί ως αμορτισέρ, λέει ο Τζον Χάνσμαν, καθηγητής αεροναυπηγικής και αστροναυτικής στο MIT. Ο Ράιτ πιστεύει ότι συνήθως το ασφαλέστερο μέρος μέσα στο αεροσκάφος είναι κοντά στα φτερά του, όπου υπάρχει περισσότερη «δομική υποστήριξη» για την προστασία ενός επιβάτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τζιμ Μπροκλ, νομικός με ειδίκευση σε θέματα αεροπλοΐας στο δικηγορικό γραφείο Motley Rice της Νότιας Καρολίνας, αναφέρει στο Time ότι από διαγράμματα που έχει δει, η θέση του Ραμές ήταν ακριβώς δίπλα σε μια έξοδο κινδύνου της business class και μπροστά από το φτερό του μοιραίου Boeing 787.

«Δομικά, το ισχυρότερο σημείο ενός αεροσκάφους είναι προφανώς εκεί όπου εφαρμόζονται τα φτερά του, και ο Ραμές βρισκόταν κοντά σε μια έξοδο κινδύνου», εξηγεί ο Μπροκλ. «Δεν βγήκε από το σκάφος από εκεί, γιατί υπήρχαν συντρίμμια μπροστά του, αλλά αυτές οι περιοχές είναι ενισχυμένες έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχήματος η πόρτα να μην παραμορφωθεί, για να μπορούν να διαφύγουν οι επιβάτες», συμπληρώνει.

Σε μια σειρά εξόδων κινδύνου, σύμφωνα με τον Μπροκλ, ο επιπλέον χώρος που παρέχεται θα μπορούσε επίσης να σώσει ζωές. «Με τα αντικείμενα να καταρρέουν γύρω σου και τους επιβάτες να πέφτουν από τις θέσεις τους, οι πιθανότητές σου είναι περιορισμένες, αλλά ακόμα και λίγα έξτρα εκατοστά μπορεί να κάνουν τη διαφορά», εξηγεί στο Time.

Συμφωνώντας, ο Ράιτ επισημαίνει ότι η κοντινή απόσταση από μια έξοδο κινδύνου είναι σημαντική, δεδομένου ότι οι περισσότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που γνωρίζει δεν σχετίζονται με ατυχήματα, αλλά με συμβάντα στους αεροδιαδρόμους. «Ο πιο πιθανός κίνδυνος είναι να συμβεί κάτι στον διάδρομο προσγείωσης, όπως για παράδειγμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τότε δεν έχει σημασία από πού θα κατέβεις, αλλά πρέπει να το κάνεις το συντομότερο δυνατό», λέει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ράιτ υποστηρίζει πως, παρότι τα σωσίβια είναι υποχρεωτικά στα αεροσκάφη, αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουν εντός τους και αντισφυξιογόνες μάσκες για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πυρκαγιάς (από τον καπνό) ή άλλης έκτακτης αναπνευστικής ανάγκης.

Η Μαίρη Σκιάβο, δικηγόρος αεροπορίας και πρώην γενική επιθεωρήτρια του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών, λέει στο Time ότι μετά από χρόνια συνεργασίας με ανθρώπους που έχουν επιβιώσει από αεροπορικά δυστυχήματα –και έχοντας συγγράψει βιβλίο σχετικά με την αεροπορική ασφάλεια–, πλέον, όταν πετάει, προσπαθεί να κλείνει θέση στη σειρά που βρίσκεται κοντά στις εξόδους κινδύνου του αεροσκάφους.

Φροντίζει επίσης να έχει μια αντισφυξιογόνο μάσκα μαζί με τις χειραποσκευές της και να φοράει παντελόνι και ρούχα με μακριά μανίκια. «Οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί και που χρειάστηκε να αγωνιστούν για να γλιτώσουν τη ζωή τους σε αεροπορικά δυστυχήματα, λένε ότι θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί καλύτερα για την προστασία τους», εξηγεί.

Η Σκιάβο φροντίζει πάντα να γνωρίζει πώς ανοίγει η πόρτα κινδύνου του αεροσκάφους, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς εξόδων κινδύνου. Εάν δεν βρίσκει κάθισμα κοντά στις εξόδους κινδύνου, προσπαθεί να κλείνει θέση στις αμέσως πίσω σειρές, καθώς οι μελέτες της δείχνουν ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι επιβάτες σπρώχνονται προς τις εξόδους. Αλλά κάθε έκτακτη αεροπορική ανάγκη είναι διαφορετική.

Αν η ιστορία του Ραμές μας δείχνει κάτι, είναι ότι η επιβίωση σε αεροπορικό δυστύχημα ίσως έχει λιγότερο να κάνει με το πού κάθεται κανείς και περισσότερο με το πώς ακριβώς συντρίβεται το αεροπλάνο – κάτι που κανένας επιβάτης δεν μπορεί να προβλέψει.

Αν μια έξοδος κινδύνου υποστεί ρωγμές κατά τη διάρκεια της πτήσης, μάλλον δεν θα είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Αυτό που είναι ασφαλέστερο σε μια τέτοια περίπτωση είναι διαφορετικό από εκείνο που θα ήταν ασφαλέστερο στη διάρκεια μιας επείγουσας προσθαλάσσωσης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) συνιστά στους επιβάτες να ακούν το πλήρωμα και τον πιλότο τους και, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν τις εξόδους ασφαλείας. Παράλληλα, τους συμβουλεύει να εξοικειωθούν με τις κάρτες ασφαλείας που παρέχονται μπροστά από τις θέσεις τους, πριν από την απογείωση.

