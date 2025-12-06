Τρόλεϊ τέλος: Γιατί αρχίζει από την Κυριακή το ξήλωμα του δικτύου

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επόμενη μέρα. Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα»: αυτό δήλωσε, το Σάββατο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την έναρξη των εργασιών κατάργησης του δικτύου των εν λόγω μέσων μαζικής μεταφοράς από το Λεκανοπέδιο.

Μιλώντας για την επίμαχη απόφαση, αλλά και για το πρόγραμμα αποξήλωσης του δικτύου, το οποίο και ξεκινά την Κυριακή (07.12), από τον Πειραιά, με χρονοδιάγραμμα 18 μηνών (εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης), ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως «το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο… Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ».

«Γι’ αυτό», συνέχισε ο αν. υπουργός Μεταφορών, «προχωράμε σε μια οργανωμένη μετάβαση από αύριο που ξεκινάει η αποξήλωση του δικτύου από τον Πειραιά, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 18 μηνών για τις εργασίες. Οι γραμμές δεν αλλάζουν· αλλάζει μόνο η τεχνολογία που τις εξυπηρετεί. Στις μεγάλες ευθείες των κεντρικών αξόνων το δίκτυο θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί με όλο τον διαθέσιμο στόλο, ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Στις υπόλοιπες γραμμές περνάμε σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και οχήματα τεχνολογίας IMC, γιατί είναι οικονομικότερα, πιο ευέλικτα και πιο φιλικά προς τις ανάγκες του επιβάτη.

»Η ιστορία των τρόλεϊ αξίζει σεβασμό και θα τον δείξουμε. Αλλά η ευθύνη μας σήμερα είναι η επόμενη μέρα: ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα».

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αναφέρει πως «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για το πρόβλημα της κίνησης» δηλώνοντας «Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι και, κατ’ επέκταση, να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή στους δρόμους».

Ο σχεδιασμός του υπουργείου για το «λίφτινγκ» των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, κινείται σε ουσιαστικές παρεμβάσεις- μέτωπα, όπως νέοι συρμοί και ανάταξη παλαιότερων στο μετρό, αντικατάσταση σιδηροτροχιάς στις γραμμές 2 και 3, συχνά δρομολόγια, ανακαίνιση συρμών της γραμμής 1 του μετρό , ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, στις αρχές του 2026, 1.000 νέα οχήματα θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, προσλήψεις οδηγών.

Για το τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης τονίζει «Η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση του σιδηροδρόμου. Ξαναβάζουμε την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη και δημιουργούμε έναν διάδρομο που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και της ασφάλειας».

