Επέτειος Γρηγορόπουλου: «Δρακόντεια» μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα λαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα, λόγω των συγκεντρώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

