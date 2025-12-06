Συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας: Καλό κλίμα αλλά με μηδενικά αποτελέσματα

Ανώτεροι ουκρανοί και αμερικανοί διαπραγματευτές κάλεσαν από κοινού τη Ρωσία να επιδείξει «σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη», αφού οι συνομιλίες στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν κατέληξαν σε κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το BBC, ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, πραγματοποίησαν δύο ημέρες «εποικοδομητικών συζητήσεων» στη Φλόριντα,.

Το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να κάνει «βήματα προς την αποκλιμάκωση και τη διακοπή των σκοτωμών», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε μετά το πέρας των συνομιλιών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Γουίτκοφ και ο Ουμέροφ «συμφώνησαν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας» που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν μια ειρηνευτική συμφωνία και «συζήτησαν τις αναγκαίες αποτρεπτικές δυνατότητες για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στη Φλόριντα, η ουκρανική ομάδα ενημερώθηκε για τη συνάντηση ανάμεσα στον κορυφαίο απεσταλμένο του Τραμπ στο εξωτερικό και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Γουίτκοφ πέρασε σχεδόν πέντε ώρες με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη 02/12, μετά την οποία το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «δεν επιτεύχθηκε κανένας συμβιβασμός» σχετικά με το προσχέδιο του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να συνεχίσει τις συναντήσεις με τους Αμερικανούς «όσες φορές χρειαστεί», αλλά η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στην Ευρώπη αμφισβητούν τη δέσμευση του Ρώσου ηγέτη για τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι θέλει «να λάβει πλήρη ενημέρωση για το τι ειπώθηκε στη Μόσχα και ποια άλλα προσχήματα έχει επινοήσει ο Πούτιν για να παρατείνει τον πόλεμο».

Το Κίεβο πίεσε για αναθεωρήσεις του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε ευρέως ευνοϊκό προς τη Μόσχα όταν η αρχική του εκδοχή διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης. Εκτοτε έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αν και μια πιο πρόσφατη εκδοχή δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σημαντικά σημεία διαφωνίας παραμένουν ανάμεσα στις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και των εδαφικών παραχωρήσεων.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τμημάτων του Ντονμπάς στα ανατολικά — που αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Σε συνέντευξη στην ινδική εφημερίδα India Today, ο Πούτιν προειδοποίησε τα ουκρανικά στρατεύματα να αποχωρήσουν πλήρως από την περιοχή, λέγοντας ότι διαφορετικά η Ρωσία θα «απελευθερώσει αυτές τις [περιοχές του Ντονμπάς] δια της βίας».

Πριν από την επίσκεψη των Αμερικανών στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν εμφανίστηκε με στρατιωτική στολή σε ρωσικό κέντρο διοίκησης, όπου ενημερώθηκε από διοικητές που ισχυρίστηκαν ότι είχαν καταλάβει τη στρατηγική πόλη Ποκρόβσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, καθώς και άλλους κοντινούς οικισμούς.

Η Ουκρανία απορρίπτει τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι έχει χάσει τον έλεγχο της πόλης.

Το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιστεύουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αποτραπεί η Ρωσία από μελλοντική επίθεση είναι είτε η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είτε η παροχή ολοκληρωμένων εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη, ενώ και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία.

Το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν «κεντρικό ζήτημα» που συζητήθηκε στη Μόσχα, υποστήριξε το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ είπε ότι αυτές οι συνομιλίες ήταν «αρκετά καλές», αλλά ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς τι θα συμβεί. Όπως είπε, «για να χορέψεις τανγκό χρειάζονται δύο».

